La Joaqui reveló el rol clave que tuvo Ángela Torres en el lanzamiento de su álbum: “Una curita a esa herida profunda”

La Joaqui reveló el rol clave que tuvo la sobrina de Diego Torres en el lanzamiento de su álbum

La colaboración entre La Joaqui y Ángela Torres en “Fingía” se convirtió en un fenómeno que va mucho más allá de las listas de éxitos. El tema no solo fusionó los estilos personales de ambas referentes de la música urbana argentina, sino que permitió que aflorara una conexión íntima, marcada por el reconocimiento mutuo y la validación en un ambiente profesional a menudo hostil.

En las primeras horas tras el lanzamiento, las plataformas digitales dieron cuenta del rápido ascenso de la canción, mientras que las redes sociales se llenaron de mensajes sobre el impacto del encuentro entre ambas artistas. Pero el verdadero peso no reside únicamente en su éxito comercial, sino en la dimensión personal que ambas le otorgaron públicamente.

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La oportunidad de trabajar juntas significó para La Joaqui mucho más que un simple cruce musical. A través de sus historias de Instagram, la artista compartió la portada del sencillo y abrió su corazón ante miles de seguidores. “Que me des la oportunidad de hacer música con vos, que sos la voz más hermosa de nuestro hoy, le pone una curita a esa herida profunda de mi corazón de todas las veces que me dijeron que mi música no es música”, escribió, revelando el dolor que le provocaron las críticas a lo largo de su carrera.

Este video musical muestra a las artistas La Joaqui y Ángela Torres interpretando su canción 'Fingía'.

En respuesta, Ángela Torres no tardó en replicar el mensaje en su propio perfil, agregando una foto inédita de ambas abrazadas y sonrientes durante el rodaje del videoclip. En su declaración, la actriz y cantante destacó la autenticidad y resiliencia de La Joaqui: “Lo que te hace grande es que siempre sos vos misma. Te admiro porque tu arte nace de tu verdad, de una historia valiente que te hizo la mujer increíble que sos hoy”.

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Este intercambio de mensajes, cargado de admiración y apoyo mutuo, rápidamente se volvió viral. Las palabras que ambas compartieron funcionaron como un espejo del vínculo que forjaron en el proceso creativo. La sororidad se volvió protagonista, mostrando al público que el reconocimiento y el afecto genuino pueden ocupar un lugar central en la industria musical.

La interacción llegó a un punto emotivo cuando Ángela reafirmó el cariño que despierta La Joaqui en el público: “La gente y yo te queremos por esa fuerza auténtica. Te amo, gracias por invitarme a cantar con vos”. Así, el diálogo público no solo impulsó la canción, sino que instaló un ejemplo de apoyo sincero entre mujeres artistas.

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La Joaqui compartió en sus redes sociales un mensaje de profundo agradecimiento a Ángela Torres, reconociendo su crucial apoyo e inspiración en el lanzamiento de su nuevo álbum musical.

A lo largo de su carrera, La Joaqui enfrentó numerosos prejuicios, especialmente vinculados al género urbano y el RKT. El lanzamiento fue la ocasión elegida para exponer su costado más vulnerable y relatar cómo las críticas afectaron su autoestima. En palabras de la propia artista, el reconocimiento de Ángela representó una validación que le permitió sanar heridas y avanzar.

Durante la presentación en vivo del tema, La Joaqui profundizó sobre la gestación de la canción. Relató que fue escrita pensando en dos personas específicas, pero ambas rechazaron la propuesta, lo que la llevó a un momento de inseguridad y estancamiento creativo. Sin embargo, cuando invitó a Ángela a participar, la reacción fue completamente diferente. Aceptó inmediatamente, manifestando su entusiasmo por la canción.

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Ángela Torres compartió una imagen abrazando a La Joaqui, dedicándole un emotivo mensaje de admiración y cariño que resalta la profunda conexión entre ambas artistas.

Para La Joaqui, el apoyo de una artista a quien admira desde sus trabajos en la actuación y la música fue determinante. “Yo creo que nadie, nadie canta tan hermoso en este país como Ángela. O sea, yo soy muy fan de ella, desde Simona, La línea de fuego, Kitty, Nati... Yo amo a Angelita”, confesó en el escenario. La validación de Ángela funcionó como un punto de inflexión, brindándole la confianza necesaria para continuar su proyecto y enfrentar las críticas del entorno.

La experiencia de La Joaqui pone en primer plano la importancia de la validación artística entre colegas. En un ambiente donde los prejuicios y las descalificaciones son frecuentes, el reconocimiento sincero puede transformar la percepción propia y abrir nuevas posibilidades creativas.

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