La guerra “mundialista” que se desató en la barra de Belgrano y pone en vilo a la seguridad de cara a la final ante River Plate

Belgrano disputará la final contra River del Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes (Fotobaires)

El domingo Córdoba recibirá la final del torneo local. Y la Provincia está alterada por la llegada de River con Los Borrachos del Tablón, pero también con la interna de la barra brava de Belgrano que amenaza hace tiempo con estallar de la peor manera, después de varios cruces que se vienen produciendo desde comienzos de este año. Por eso, para que todo se desarrolle en paz, se armó un operativo de seguridad que tendrá 1100 efectivos provinciales tanto en los ingresos como en las inmediaciones del Estadio Mario Alberto Kempes como fuerzas de gendarmería desplegadas en la ruta para controlar a los violentos del Millonario.

Porque si bien todo el dispositivo será coordinado por el Ministerio de Seguridad local, habrá participación de grupos de la Policía Federal Argentina y de la división Antinarcóticos además de los gendarmes. A eso hay que sumarle quienes estarán monitoreando el programa Tribuna Segura, probablemente el que más desafíos enfrente este domingo dado que toda la cúpula de Los Borrachos tiene derecho de admisión pero también la idea de poder ingresar, mientras que algo similar pasa con Los Piratas Celestes de Alberdi, como se hace llamar la facción que domina la tribuna del equipo Cordobés.

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En el caso de River no es un dato menor que el actual líder, Mauro Ferreras, es aquel hincha que encapuchado ingresó justamente al estadio a agredir a sus jugadores durante el primer partido de la promoción entre el equipo millonario y Belgrano jugado en Córdoba y que determinó el descenso de River. “Sub Zero”, como se lo calificó en su momento por su parecido a un personaje del videojuego Mortal Kombat, es el mandamás 15 años después pero ahora con derecho de admisión más allá del ascendente que tiene sobre su tropa. Aquella infausta tarde se metió al campo de juego, agredió a Adalberto Román que venía de cometer un penal insólito y luego se puso cara a cara con el árbitro Néstor Pitana y con el referente de aquel plantel, Matías Almeyda. Desde el programa Tribuna Segura dicen que es el primer objetivo para que no ingrese.

Los seis micros de la barra saldrán desde la avenida Figueroa Alcorta muy cerca del ingreso al Monumental y ya se estableció que irán por Panamericana y Ruta 9 hasta la autopista Rosario-Córdoba. Habrá postas de la Policía de la Ciudad, la Bonaerense, la Rosarina hasta que ingresen a la provincia mediterránea y al menos dos requisas a todos los ómnibus. El horario de salida se estima para la medianoche del sábado.

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Lucas Pavón

En el caso de Belgrano la situación está mucho más caliente. Porque la alianza entre Pedro el Gitano Minuet y Lucas Pavón, que desterró de la popular al histórico Roberto Tito Ponce, se rompió después de dos años de unión por conveniencia. La popular se la quedó el Gitano que cuenta con el aval de la dirigencia deportiva, pero Pavón, con fuertes lazos sindicales, sigue tratando de volver con su grupo. Es una historia de traiciones, balazos y dinero como siempre. Minuet en realidad era el segundo de Tito con quien entre otras cosas viajó a varios Mundiales y hasta integró la cúpula de Hinchadas Unidas Argentinas. Pero cuando Pavón apareció en escena con el apoyo de Mauricio Saillén, el jefe del sindicato de recolectores de residuo, el Gitano supo que cruzaba de vereda o también terminaba fuera de la cancha. Se le hizo una despedida a Tito y a otra cosa.

El Gitano Minuet en Qatar 2022

El problema es que al ex jefe le habían prometido que a pesar de su salida, iba a recibir parte de los beneficios que da la popular. Y eso jamás ocurrió. Por eso el Loco Tito quiso volver con su gente y hubo cinco enfrentamientos a balazos hasta que la Justicia, el año pasado, logró penas de prisión en suspenso pero con derecho de admisión a los estadios. Este le alcanzó a Pavón, pero no al Gitano. Quien viendo el hueco se quedó con todo, lo que desató desde fines de 2025 otra interna que también tuvo episodios a balazos hasta que en marzo de este año, Minuet ganó. Y ahí se coronaron quienes se pusieron de su lado, entre ellos un grupo pesado de la zona de Rivera Indarte conducido por Leandro Moya que se alió también con otras dos vertientes de la barra: la del centro de la ciudad con Leonardo Brocal como jefe y la del barrio Arguello con Sergio Cucuya Ibarra a la cabeza. Este nuevo grupo responde al Gitano pero también están viendo manejos extraños: a tres semanas del Mundial los únicos que tienen garantizados los viajes son Minuet, que estuvo en 2022 como cara visible de la barra argentina, y sus cinco laderos de mayor antigüedad. Y encima hubo bono de recaudación para pagar las estadías porque los tickets ya vienen por cuenta de la dirigencia.

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Se viralizó en las horas previas a la final contra River Plate por el Torneo Apertura

En ese marco, además, nadie suponía que Belgrano llegaría a la final y se abriría la posibilidad de hacer un negocio gigantesco con la reventa de entradas y los naranjitas, sucedáneos cordobeses de los trapitos porteños. Moya entonces salió a amenazar por redes sociales a Pavón, para que ni se acerque a tratar de recuperar la caja perdida, pero también subrepticiamente al líder Minuet, para que el reparto sea equitativo y que al Mundial vayan él y gente de su grupo. Y en ese posteo afirma: “Yo los voy a bajar en todos lados porque tengo huevos, no tengo miedo a estar preso. Ustedes sí, tienen terror a eso. Tuvieron un carnet gracias a mí, manga de giles. Ahora ustedes no van a entrar más. Mientras esté yo, no entran más”.

La acusación al Gitano de reventa

Con este panorama se va a jugar la final el domingo. Por eso hay un operativo gigante para que nada pase. 1100 efectivos de la Policía Cordobesa, 270 hombres de seguridad privada, otros 230 entre efectivos de distintas provincias que controlarán las rutas, grupos de gendarmes y los oficiales de Tribuna Segura. Sí, más de 1500 uniformados para nada empañe la fiesta prometida.

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