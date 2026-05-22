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En medio de la protesta de los tenistas en Roland Garros, Novak Djokovic explicó por qué no se sumó a la medida: “No me consultaron”

El máximo ganador de Grand Slams en la historia se refirió a los reclamos de sus colegas por el descontento a los premios económicos de la cita en París

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Novak Djokovic ganó Roland Garros en tres oportunidades (Crédito: Reuters/Ciro De Luca)
Novak Djokovic ganó Roland Garros en tres oportunidades (Crédito: Reuters/Ciro De Luca)

Novak Djokovic hará su estreno en Roland Garros durante la jornada del domingo ante el francés Giovanni Perricard, pero el segundo Grand Slam de la temporada está lejos de mantenerse centrado por completo en el aspecto deportivo porque varios tenistas hablaron abiertamente de la posibilidad de efectuar un boicot a la competencia y limitaron el contacto con la prensa a 15 minutos sin brindar entrevistas particulares para expresar su descontento por el reparto de dinero.

El tenista serbio de 39 años y máximo ganador histórico de los Majors era una voz muy esperada en el circuito por tratarse de uno de los fundadores de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), y este viernes dejó varias declaraciones resonantes en el Media Day realizado en París. En primer lugar, explicó por qué no se unió a los reclamos impulsados por Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, N°1 del mundo en mujeres y hombres, respectivamente. “No me consultaron. No formé parte del proceso, del plan ni de la toma de decisiones. Por lo tanto, no formo parte de ello y no puedo comentar ni participar”, aseguró Nole.

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En consonancia, se mostró muy apenado por las divisiones que hay en el seno de la disciplina: “Los torneos de Grand Slam, los organismos rectores, los circuitos... estamos muy fragmentados y esta mayor fragmentación me duele mucho personalmente, no me gusta nada verlo”.

Las declaraciones citadas por ESPN y los diarios españoles AS y Mundo Deportivo tienen su origen en la rebelión de 20 tenistas de primer nivel mundial, que apoyaron la publicación de un comunicado por considerar insuficiente el incremento del 9,5% interanual en los premios económicos para la cita en Francia. Novak Djokovic no figuró entre los firmantes del mensaje.

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La bielorrusa Aryna Sabalenka es la N°1 del mundo de la WTA y fue una de las primeras tenistas en plantear la posibilidad de un boicot (Crédito: Reuters/Claudia Greco)
La bielorrusa Aryna Sabalenka es la N°1 del mundo de la WTA y fue una de las primeras tenistas en plantear la posibilidad de un boicot (Crédito: Reuters/Claudia Greco)

Hoy en día, la parte de las ganancias en Roland Garros representa un porcentaje estimado al 15% con base en el total de las ganancias. Aseguran que está “muy por debajo del 22% solicitado para equiparar los Grand Slams con los eventos ATP y WTA de categoría 1000”. El US Open tomó nota de esta exigencia y lo elevó al 20%, el Australian Open lo subió al 16% y Wimbledon todavía no dio a conocer su escala para el presente calendario.

Bajo este escenario, Sabalenka lanzó una dura advertencia: “Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores... creo que el show lo ponemos nosotros. Sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos”.

Días después, Taylor Fritz (8° del mundo) transmitió un mensaje de cautela a esas palabras: “No sé si quiero empezar a usar la palabra ‘B’ a la ligera, es algo muy serio y no creo que como jugadores debamos hacer amenazas tan grandes a menos que estemos completamente preparados para hacerlo”.

En este sentido, las raquetas más importantes de la ATP y la WTA decidieron limitar sus apariciones ante la prensa en el Abierto de Francia como una forma de protesta.

Jannik Sinner encabezó la protesta por los premios económicos entre los tenistas de la ATP (Crédito: AP/Alessandra Tarantino)
Jannik Sinner encabezó la protesta por los premios económicos entre los tenistas de la ATP (Crédito: AP/Alessandra Tarantino)

En medio de esta situación, Jannik Sinner declaró: “Entiendo que los jugadores hablen de boicot, porque es un punto de partida necesario. Ya llevamos mucho tiempo con esto. Es la primera vez que siento que todos los jugadores estamos en la misma situación y compartimos la misma perspectiva”.

“Hablamos de dinero, por supuesto, pero lo más importante es el respeto, y no lo sentimos. Creo que los jugadores también estamos un poco decepcionados con el resultado de Roland Garros, esperamos que los premios de Wimbledon y US Open sean mejores”, agregó.

Por otro lado, la directora de Roland Garros y exnúmero 1 mundial, Amélie Mauresmo, fue consultada sobre esta determinación de acotar el contacto con los medios de comunicación: “Lo lamento porque el Media Day es un momento importante para el torneo, para los periodistas que vienen de todo el mundo y para los aficionados. Entendemos que existen debates e inquietudes por parte de los jugadores, pero el diálogo siempre es preferible”.

Todas estas voces le dieron otro marco a las declaraciones de Novak Djokovic, quien invitó a tener una mirada más amplia que los principales lugares del ranking únicamente: “Tendemos —y cuando digo ‘tendemos’ incluyo a los medios y a todo el entorno del tenis al más alto nivel— a hablar de premios económicos, de cuánto ganan o dejan de ganar las grandes estrellas, pero olvidamos la poca gente que realmente puede vivir de este deporte”.

Novak Djokovic solo disputó el Masters 1000 de Roma en la gira por polvo de ladrillo (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)
Novak Djokovic solo disputó el Masters 1000 de Roma en la gira por polvo de ladrillo (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

“Nunca voy a dejar de hablar de eso, porque para mí es el aspecto más importante del circuito profesional: esa base del tenis profesional sobre la que se construye el futuro de este deporte. Si queremos cuidar el futuro, si queremos que los jugadores prosperen y no simplemente sobrevivan, y si además queremos mejorar el tenis en general y aumentar el número de niños que sueñan con ser profesionales, entonces tenemos que hablar de cómo hacer crecer este deporte desde la base. Y eso no depende solo de que los jugadores expresen su satisfacción o su descontento. Creo que es responsabilidad de todos: los Grand Slams, los organismos rectores, los circuitos… Todos”, manifestó el ganador de 24 majors.

Más allá de que no se unió a la iniciativa, el tricampeón de Roland Garros se mostró a favor de una mejor distribución de los premios: “Quienes están en la cima del ranking deben velar por el bienestar de todos los demás si queremos que los jugadores puedan vivir dignamente de su deporte y no sólo sobrevivir”.

Lo que puedo seguir haciendo es defender a los jugadores, como siempre lo he hecho. No solo a los mejores del mundo, sino también a los que están en puestos inferiores del ranking”, cerró.

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