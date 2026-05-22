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Qué son los Enhanced Games, la competencia financiada por Peter Thiel que legalizó el dopaje y promete romper récords mundiales

Natación, atletismo y halterofilia sin restricciones antidopaje: cinco millones de dólares en premios y una demanda de 800 millones contra el olimpismo marcan el debut de los Juegos Mejorados en Las Vegas

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Esta semana, en Las Vegas, se celebra por primera vez una competencia deportiva que hace lo que el olimpismo lleva décadas prohibiendo: permite — y celebra — el uso de sustancias que potencian el rendimiento. Se llaman Enhanced Games (Juegos Mejorados), se desarrollan del 21 al 24 de mayo, y en su columna en Infobae a la Tarde, Tomás Trapé los definió como “la manifestación más concreta del transhumanismo en el deporte”.

Qué son los Enhanced Games

Fundados por el emprendedor australiano Aron D’Souza y financiados por Peter Thiel junto a un fondo que incluye a Donald Trump Jr., los Enhanced Games desafían de manera frontal las reglas tradicionales del olimpismo. Su premisa es clara: no hay restricciones antidopaje si el consumo es seguro y controlado.

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La competencia inaugural incluye natación, atletismo y halterofilia, con un premio total superior a cinco millones de dólares y un millón reservado para quien rompa un récord mundial.

La organización de los Juegos Mejorados presenta una demanda antimonopolio de 800 millones de dólares contra las entidades antidopaje tradicionales (REUTERS/Arafat Barbakh)
La organización de los Juegos Mejorados presenta una demanda antimonopolio de 800 millones de dólares contra las entidades antidopaje tradicionales (REUTERS/Arafat Barbakh)

“La pregunta que inaugura esta organización no es tanto quién es el atleta natural más prolífico, sino hasta dónde puede llegar el cuerpo humano con aditamento, con intervención química o quirúrgica”, explicó Trapé, subrayando el carácter experimental del evento.

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El caso que lo ilustra todo

La filosofía de los Juegos Mejorados encuentra su máximo exponente en el nadador griego Kristian Gkolomeev. El año pasado, tras apenas dos semanas de entrenamiento bajo un programa de potenciación, Gkolomeev rompió el récord mundial de los 50 metros libres que llevaba 16 años vigente.

Esta semana en Las Vegas buscará superarse nuevamente, con un millón de dólares en juego. Para lograr ese tiempo, utilizará un traje de poliuretano de cuerpo entero, modelo prohibido desde 2010 por las autoridades de natación.

“Una persona que nunca había ganado una olimpiada, que nunca había ganado ni siquiera una medalla, termina rompiendo el récord mundial bajo las reglas de estos juegos”, ilustró. Para Trapé, el caso demuestra cómo “técnica y máquina se fusionan, borrando los límites entre lo humano y lo artificial”.

El nadador griego Kristian Gkolomeev ejemplifica el poder de la potenciación artificial al romper récords bajo nuevas reglas (REUTERS/Novak Djurovic/File Photo)
El nadador griego Kristian Gkolomeev ejemplifica el poder de la potenciación artificial al romper récords bajo nuevas reglas (REUTERS/Novak Djurovic/File Photo)

La reacción del deporte organizado

La respuesta de las instituciones tradicionales fue inmediata y contundente. World Aquatics prohibió que cualquier atleta que participe o apoye los Enhanced Games compita en sus competencias oficiales. El presidente de World Athletics, Lord Coe, fue tajante: según la BBC, calificó de “morónico” participar en el evento y advirtió sobre largas suspensiones para los competidores.

Lejos de retroceder, los organizadores de los Enhanced Games presentaron una demanda antimonopolio de 800 millones de dólares contra la Agencia Mundial Antidopaje, World Aquatics y US Swimming.

La batalla legal amenaza con redefinir el marco regulatorio del deporte internacional y abre un frente inédito entre los defensores del olimpismo y quienes apuestan por la total libertad tecnológica.

Peter Thiel, principal financiador de los Enhanced Games, impulsa una visión transhumanista en el deporte internacional (REUTERS/Brendan McDermid)
Peter Thiel, principal financiador de los Enhanced Games, impulsa una visión transhumanista en el deporte internacional (REUTERS/Brendan McDermid)

Peter Thiel y la filosofía detrás

Trapé remarcó el papel de Peter Thiel como principal financista y referente ideológico del proyecto. “Thiel es uno de los transhumanistas más consecuentes del mundo tecnológico. Ha invertido millones en empresas cuya misión es tratar al envejecimiento como un problema técnico a resolver”, explicó.

Los Enhanced Games buscaron una ronda de financiamiento de 300 millones de dólares con fondos soberanos entre los posibles inversores. El modelo de negocio, inspirado en la lógica de Red Bull, consiste en transformar el espectáculo en una plataforma de marketing para productos de potenciación humana que la organización aspira a comercializar.

La dimensión económica atraviesa toda la competencia. “El cuerpo pasa a estar mediado de una manera muy explícita por quién tiene más recursos para ser un humano más fuerte, un humano más poderoso. Como que empieza a mediar esa cuestión económica de una manera muy tangible”, resaltó Trapé. Así, los Enhanced Games se convierten también en una competencia “entre billeteras”, donde el límite ya no es solo físico, sino económico y tecnológico.

Plano detalle de una mano sosteniendo una jeringa con aguja y escala de medición, sobre un fondo desenfocado de una pista de atletismo o piscina.
El modelo de negocio de los Enhanced Games busca convertir el espectáculo deportivo en una plataforma de marketing para potenciadores humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choque filosófico de fondo

Hacia el cierre de su columna, Trapé llevó el debate a su raíz más profunda. Para el politólogo, los Enhanced Games son la expresión deportiva de la disputa filosófica entre el transhumanismo —la idea de que el ser humano debe superar sus límites naturales mediante la tecnología— y la tradición cristiana, que propone el camino inverso.

“La trascendencia no viene de la acumulación, sino que viene del despojo”, afirmó Trapé, trayendo el concepto de kenosis —el vaciamiento voluntario de sí mismo en la tradición cristiana— como contrapunto a la búsqueda prometeica de superación individual.

“El cristianismo propone el camino inverso: no importa si los límites los impone la naturaleza o Dios, Prometeo es el símbolo del triunfo del individuo sobre esos limitantes. Pero el cristianismo propone el despojo”, indicó.

En definitiva, los Enhanced Games no son solo una competencia deportiva. Funcionan como laboratorio de debates sobre ciencia, ética, religión y política, atravesados por la irrupción de nuevas tecnologías, grandes fortunas y la redefinición de la identidad humana.

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