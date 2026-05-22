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Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La diva y su nieta recibirán a destacados protagonistas del teatro, la música y el deporte en sus tradicionales programas

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Imagen partida muestra a Mirtha Legrand sonriendo en vestido azul a la izquierda y a Juana Viale en traje estampado rosa y naranja a la derecha.
Mirtha Legrand sonríe en su programa mientras Juana Viale posa en un set de televisión, creando una imagen que fusiona generaciones del entretenimiento argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa en torno a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale se renueva cada semana, con la clásica promesa de reunir a figuras de primera línea en la pantalla de El Trece. Este sábado 23 y domingo 24 de mayo, las “mesazas” presentan una cartelera de invitados que abarca el teatro, la música, el espectáculo y el periodismo deportivo, reafirmando el carácter transversal de ambos ciclos.

Para la edición del sábado 23 de mayo, tomará su lugar habitual desde las 21:30 en una nueva entrega de La Noche de Mirtha. La cita estará marcada por la presencia del elenco completo de la obra teatral Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, una producción que se presenta en el escenario del Teatro El Nacional y que promete ser uno de los acontecimientos culturales de la temporada.

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La mesa de Mirtha contará con la visita del también empresario teatral Adrián Suar, quien cumple el doble rol de protagonista y productor de la obra. Lo acompañarán tres referentes del ámbito actoral: Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, todos parte central del elenco de la obra. El encuentro no solo permitirá repasar los desafíos y las anécdotas del proceso creativo de la puesta, sino que también abrirá la puerta a conversar sobre la actualidad del teatro argentino, la proyección de la obra y el rol de sus protagonistas en la escena nacional.

Adrián Suar asistió a La cena de los tontos en Mar del Plata
Adrián Suar presentará en la mesa de Mirtha su nueva obra teatral (José Scalzo)

Durante la velada, los invitados compartirán detalles inéditos de la obra, desmenuzarán el proceso de producción y revelarán cómo se gestó la química entre los protagonistas, elementos que suelen captar la atención de los espectadores de la “mesaza” de Mirtha. En este contexto, la producción del programa apunta a consolidar el espacio como plataforma de difusión de la cultura nacional y foro de debate sobre las tendencias del espectáculo.

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El domingo 24 de mayo, desde las 13:45, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana a una mesa ecléctica con representantes de la música, el teatro, la danza y el periodismo especializado. Entre los confirmados se encuentra el reconocido cantante Chaqueño Palavecino, exponente de la música popular argentina y figura habitual de los festivales folclóricos de todo el país.

A su lado estará Cande Molfese, cuya participación promete sumar una perspectiva generacional distinta y abordar temáticas vinculadas a la comunicación digital y nuevas formas de interacción con el público.

Carlos Belloso
Carlos Belloso brilla en calle Corrientes con la obra Casual

El actor Carlos Belloso, integrante del elenco de la obra teatral Casual, será otro de los protagonistas de la jornada. Su presencia permitirá abordar el fenómeno de las nuevas comedias en la cartelera porteña y el lugar del humor en tiempos de cambios sociales. A la lista de invitados se suman la bailarina Valeria Archimó, reconocida por su trabajo en el mundo de la danza y el espectáculo televisivo, y la periodista especializada en Fórmula 1 Florencia Andersen, quien aportará su visión del fenómeno Franco Colapinto.

Esta diversidad de perfiles configura una mesa orientada tanto al entretenimiento como al análisis de tendencias y actualidad, bajo el formato ya clásico de diálogo distendido que caracteriza a Juana, que logró construir su propio perfil en el rubro en el que su abuela se volvió leyenda.

Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana se transformaron en un punto de encuentro semanal para personalidades de distintas áreas, favoreciendo el intercambio de ideas y la difusión de proyectos. El formato de la “mesaza” permite que los invitados compartan experiencias, debatan sobre temas de actualidad y revelen aspectos inéditos de su vida profesional y personal, en un marco que combina el análisis con el entretenimiento.

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