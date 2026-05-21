Salud

Cómo se manifiesta la falta de vitamina B12 en la boca y los labios, según especialistas

Pequeños signos orales suelen ser la primera pista de alteraciones en la salud y permiten actuar precozmente frente al déficit

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre calvo con gafas mirando su lengua en un espejo de mano. Tiene expresión de pánico en un dormitorio con cama y lámpara de aceite
La deficiencia de vitamina B12 puede identificarse por cambios visibles en la boca y los labios, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilar cambios en la boca y los labios puede ayudar a identificar de forma temprana una deficiencia de vitamina B12. Labios secos o agrietados, ardor en la boca y lengua roja o sin textura pueden funcionar como señales de alerta, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH) en revisiones clínicas sobre manifestaciones orales del déficit de esta vitamina.

Una deficiencia de vitamina B12 puede expresarse en la cavidad oral antes de que aparezcan otros síntomas. La consulta médica es recomendable cuando las molestias se repiten o se mantienen en el tiempo, porque el diagnóstico requiere análisis de sangre y una evaluación clínica para establecer la causa y el tratamiento.

PUBLICIDAD

Los signos que deben llamar la atención incluyen inflamación, ardor o escozor en la lengua o la boca, lengua rojiza o sin la textura habitual, manchas rojas, llagas recurrentes, alteraciones del gusto, labios agrietados, sequedad bucal y hormigueo en la lengua. Si estos cambios aparecen de forma persistente, conviene consultar a un médico para confirmar el diagnóstico y definir un tratamiento que permita prevenir complicaciones.

La vitamina B12 es necesaria para la renovación y el buen estado de las células que recubren la mucosa bucal y los labios. Cuando esas células no cuentan con suficiente vitamina B12, no se regeneran de manera adecuada, se debilitan y pierden eficacia como barrera protectora, lo que favorece molestias visibles o dolorosas.

PUBLICIDAD

Cambios en la boca y los labios por deficiencia de vitamina B12

El primer síntoma suele ser la inflamación de la boca, que puede presentarse como irritación, enrojecimiento o hinchazón en mejillas, encías, lengua, labios o paladar. Esta alteración se asocia con el impacto del déficit en la renovación celular de los tejidos orales.

Otra manifestación frecuente es la sensación de ardor en la lengua o la boca, denominada glosodinia. Este malestar se vincula con alteraciones de la sensibilidad en los nervios orales y puede aparecer antes del enrojecimiento o la hinchazón.

La lengua roja, hinchada o sin la textura característica, conocida como glositis o glositis atrófica, constituye otro signo. En estos episodios, la lengua puede verse rojiza, brillante y lisa por la desaparición de las papilas responsables de su textura habitual, lo que puede dificultar la alimentación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La lengua roja, hinchada y sin textura típica, llamada glositis, es un síntoma frecuente por falta de vitamina B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden aparecer manchas rojas en la mucosa bucal, localizadas en el paladar, la cara interna de las mejillas o debajo de la lengua. Estas zonas pueden verse más brillantes o lisas que el resto del tejido bucal.

Las llagas recurrentes en la boca son pequeñas lesiones dolorosas, identificadas por los médicos como estomatitis aftosa recurrente. Si estas lesiones se repiten con frecuencia o tardan en desaparecer, puede existir una deficiencia de vitamina B12 como causa subyacente.

Alteraciones del gusto, sequedad y hormigueo

El sentido del gusto puede alterarse. La escasez de este nutriente se asocia con disgeusia (percepción distorsionada o metálica de los sabores) e hipogeusia (pérdida del gusto), lo que puede hacer que los alimentos resulten insípidos. Estas alteraciones a menudo se relacionan con fisuras o grietas en la lengua.

En los labios, la sequedad, las grietas o el dolor reciben el nombre médico de queilitis. Puede afectar toda la superficie labial o concentrarse en las comisuras, como queilitis angular, con molestias al hablar o al ingerir alimentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fisuras y grietas en la lengua suelen acompañar los trastornos del gusto relacionados con carencias de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sequedad bucal o xerostomía puede aparecer cuando la deficiencia interfiere con la función de las glándulas salivales o con la inervación asociada. Esto puede provocar sensación de boca pegajosa o seca y dificultar el habla.

En ocasiones aparece parestesia lingual, una sensación de hormigueo o entumecimiento en la lengua, que en algunos casos se asocia con picazón en la boca o incomodidad al comer.

Diagnóstico y primeras recomendaciones ante síntomas orales

Ante estos síntomas, la evaluación médica suele incluir análisis de sangre con vitamina B12 y folato, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, ácido metilmalónico y homocisteína, además de la valoración clínica de los síntomas.

Un resultado dentro del rango normal no siempre excluye una deficiencia. Por eso, el diagnóstico también considera el cuadro clínico, antecedentes y posibles medicamentos en uso. El tratamiento se ajusta según la causa y puede incluir suplementos orales, inyecciones o modificaciones en la dieta, siempre bajo supervisión médica.

Una mujer y un doctor en bata blanca sentados en un consultorio. El médico escribe en una libreta mientras la mujer lo mira.
El médico puede ajustar tratamientos previos o indicar esquemas de suplementación intensiva ante deficiencia severa de vitamina B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la deficiencia de vitamina B12 se relaciona con problemas de absorción del nutriente más que con la dieta. En esos escenarios, el médico puede adaptar tratamientos previos o indicar esquemas de suplementación más intensivos para restaurar los niveles y preservar la salud bucal y general.

Temas Relacionados

Deficiencia Vitamina B12Cavidad OralRegeneración CelularDiagnóstico MédicoSalud BucalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La develación de la violencia sexual en la infancia: cuando un chatbot de IA es el primer puente para hablar

A los 50 años, un paciente llegó a consulta con una carpeta de hojas impresas: el diálogo privado que había mantenido con una inteligencia artificial para ordenar recuerdos fragmentados y animarse a poner en palabras un trauma vivido a los 9. El material expuso tanto el alcance como los límites de estas herramientas ante el dolor y el silencio

La develación de la violencia sexual en la infancia: cuando un chatbot de IA es el primer puente para hablar

Envejecimiento saludable: ¿Cuánto influye realmente el estilo de vida según la ciencia?

Un informe sostiene que la mayoría de los factores que inciden en la calidad de vida al envejecer están bajo control personal. Expertos cuestionan el enfoque por considerarlo simplista y advierten sobre las desigualdades estructurales

Envejecimiento saludable: ¿Cuánto influye realmente el estilo de vida según la ciencia?

Adolescentes recurren a la creatina, no a los esteroides, para desarrollar músculo

Healthday Spanish

Adolescentes recurren a la creatina, no a los esteroides, para desarrollar músculo

Píldora que se toma una vez al día es eficaz para tratar la apnea del sueño sin CPAP, según un ensayo clínico

Healthday Spanish

Píldora que se toma una vez al día es eficaz para tratar la apnea del sueño sin CPAP, según un ensayo clínico

¿Cómo afectan la cafeína, el alcohol, la marihuana y la nicotina a los síntomas de la EM?

Healthday Spanish

¿Cómo afectan la cafeína, el alcohol, la marihuana y la nicotina a los síntomas de la EM?

DEPORTES

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

Las posturas de Boca Juniors y Paulo Dybala: ¿puede caerse su pase y renovar en la Roma?

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

Zapatero en Latam

Zapatero en Latam

Lo que el mundo no entiende sobre las flotillas hacia Gaza

El gobernador turista y el costo de la ausencia

La OTAN debate en Suecia el aumento del gasto en defensa ante la presión de EEUU y el repliegue parcial de tropas en Europa

La crisis humanitaria y económica en Bolivia aumenta a medida que Rodrigo Paz recibe el apoyo EEUU y continúan las protestas