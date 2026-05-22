Guatemala

El Ministerio de Gobernación de Guatemala declara reservada la información sobre el convenio para la cárcel El Triunfo

La disposición, formalizada en una resolución ministerial publicada el 22 de mayo, fundamenta la reserva por siete años en la necesidad de salvaguardar detalles del proyecto penitenciario ubicado en Morales, Izabal, ante riesgos de seguridad

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El Ministerio de Gobernación clasificó como reservada por siete años toda la información sobre el convenio para la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal.(Foto cortesía @BArevalodeLeon).
El Ministerio de Gobernación clasificó como reservada por siete años toda la información sobre el convenio para la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal.(Foto cortesía @BArevalodeLeon).

El Ministerio de Gobernación clasificó como reservada por siete años la información del convenio con el Ministerio de la Defensa Nacional para construir la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal, una decisión oficializada en la Resolución ministerial 000290 publicada el viernes 22 de mayo en el Diario de Centro América y sustentada en que divulgar esos datos podría comprometer la estrategia de seguridad del proyecto.

La resolución fija que la reserva abarca la totalidad del convenio específico de cooperación interinstitucional firmado el 25 de marzo de 2026 entre ambas carteras, y señala que el plazo podrá ampliarse de conformidad con el artículo 28 del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.

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Según la resolución del Mingob, la vigencia de la reserva comienza el sábado 23 de mayo de 2026. El mismo documento identifica como responsables de la conservación del expediente a la Subdirección Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, la Dirección de Planificación y la Dirección General del Sistema Penitenciario, todas del ministerio.

La reserva cubre todo el convenio firmado para levantar la prisión de máxima seguridad

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario de Centro América, la solicitud de clasificación fue presentada por el director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario. La cartera precisó que esa dependencia es la fuente de la información sometida a reserva.

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Gobierno de Guatemala coloca la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo
El Ministerio de Gobernación clasificó como reservada por siete años toda la información sobre el convenio para la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal. (Gobierno de Guatemala)

El documento indica que el fundamento legal de la decisión está en los artículos 23, numeral 4, y 26 del Decreto 57-2008. Según Gobernación, la difusión del contenido podría causar “un serio perjuicio o daño presente” al vulnerar acciones o estrategias vinculadas con la construcción del centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad.

La resolución añade que la divulgación del convenio podría amenazar el interés protegido por la ley, porque implicaría un daño probable que pondría en alto riesgo la construcción del centro. En la versión leída en voz alta del acuerdo ministerial también se afirma que el acceso a ese documento permitiría a la delincuencia organizada identificar áreas de riesgo en materia de seguridad penitenciaria.

Ese mismo texto argumenta que el perjuicio derivado de liberar la información es mayor que el interés público de conocerla. La justificación oficial también menciona el riesgo de acercar elementos y datos a grupos delictivos que pretendan involucrarse o infiltrarse en tareas de custodia de personas reclusas.

El proyecto corresponde a la cárcel El Triunfo impulsada por el gobierno de Bernardo Arévalo

La obra a la que se refiere la reserva es la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, que será construida en Morales, Izabal. El proyecto fue impulsado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en el marco del Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas.

Según el texto fuente, la construcción contará con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”. La resolución reserva de forma íntegra el convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito para esa intervención.

La primera piedra del proyecto fue colocada a finales de marzo de este año para iniciar la construcción de la prisión. Ese avance quedó frenado de forma temporal después de una acción presentada ante una Sala Mixta de Apelaciones de Izabal.

La publicación del acuerdo ministerial, según la lectura de la resolución, se dispuso “por ser de interés para el Estado” y se realizaría sin costo alguno.

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