El Ministerio Público dominicano investiga muerte de adolescente y apunta a pareja sentimental como principal sospechoso

Dos agentes de policía uniformados custodian la entrada de una finca rural delimitada por cinta amarilla de 'escena del crimen', con una casa rústica y abundante vegetación en el fondo, bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de Abril de Jesús Puello fue hallado en la finca donde trabajaba su pareja este viernes, con señales inequívocas de estrangulamiento, destaca una nota del periódico Diario Libre.

En el paraje Los Arrayones, un grupo de vecinos alertó a las autoridades tras divisar el cadáver en una zona apartada, próxima a la vivienda del principal sospechoso.

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La Policía Nacional desplegó un operativo de rastreo en Villa Altagracia y áreas circundantes tras la fuga de Raudy Jiménez Dicent, de 24 años, conocido como “Ayendi”. La investigación inicial lo ubica como cuidador de la finca donde ocurrió el hallazgo.

Diario Libre indica que los agentes confirmaron que el sospechoso mantenía una relación sentimental con la víctima de 16 años. Según el informe policial, el rastro de Jiménez Dicent se perdió poco después del crimen. La fuerza pública mantiene vigilancia en los accesos al distrito municipal San José del Puerto.

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El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, especificó que no existen denuncias previas por violencia de género ni registros formales de desaparición respecto a la adolescente. La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan de forma conjunta para reconstruir las últimas horas de vida de la menor y trazar la secuencia del suceso.

Un perito forense con guante azul de nitrilo recolecta una pequeña pieza de evidencia en una bolsa, marcada con el número 1, en una escena del crimen rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causa de muerte y proceso forense

El cuerpo de Abril de Jesús Puello fue trasladado a la morgue del hospital municipal de Villa Altagracia para la autopsia a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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Los reportes preliminares detallan signos de estrangulamiento, a la espera de la confirmación oficial por parte del organismo forense.

La finca, ubicada en Los Arrayones, quedó bajo custodia policial para el levantamiento de pruebas. No se han reportado testigos presenciales del hecho.

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El entorno inmediato del lugar fue analizado por el equipo de investigaciones criminales, que busca determinar cómo se produjo el encuentro entre víctima y victimario en las horas previas al asesinato.

Sin antecedentes ni denuncias previas

Según la nota de Diario Libre, hasta el momento, las autoridades no han detectado antecedentes de violencia ni conflictos documentados entre la pareja. Tampoco hay constancia de reportes de desaparición.

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Vecinos del sector 30 de Marzo, en Villa Altagracia, donde residía la víctima, declararon que la adolescente había sido vista por última vez la tarde anterior al hallazgo.

Las pesquisas intentan establecer si existieron episodios previos de conflicto no denunciados. El Ministerio Público ha solicitado colaboración a familiares y conocidos para reconstruir el vínculo entre ambos.

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Perfil del sospechoso y reacción comunitaria

Raudy Jiménez Dicent, apodado “Ayendi”, es señalado por la comunidad como el cuidador de la finca y pareja sentimental de la víctima. Tras el suceso, vecinos de Los Arrayones señalaron que el joven abandonó abruptamente el lugar. La Policía mantiene la hipótesis de que pudo recibir ayuda para evadir la búsqueda.

La comunidad expresó su conmoción por el crimen y exige la pronta captura del sospechoso. Grupos de residentes han colaborado en los operativos de rastreo, aportando información sobre los movimientos previos del acusado.

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Un patrullero policial está estacionado en un camino de tierra mientras un grupo de vecinos anónimos colabora en tareas de búsqueda en una zona rural bajo un cielo nublado, con una finca al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nadie imaginaba esto”, afirmó uno de los vecinos que conocía a ambos jóvenes desde hace meses.

La Policía Nacional ha exhortado públicamente a Raudy Jiménez Dicent a entregarse y responder ante la justicia. El caso se investiga bajo la figura de posible feminicidio, aunque las autoridades insisten en mantener abiertas otras líneas hasta recabar todos los elementos.

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El coronel Diego Pesqueira indicó que la prioridad institucional es esclarecer los hechos y garantizar que el responsable comparezca ante el Ministerio Público. El despliegue policial continúa en Villa Altagracia y áreas rurales aledañas.

No se han reportado avances en la localización del sospechoso hasta el cierre de este reporte.