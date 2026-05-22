La sorpresa de Benjamín Vicuña ante la supuesta declaración de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi: "¿Dijo eso?"

El actor Benjamín Vicuña respondió con evasivas a preguntas relacionadas con comentarios de La China Suárez sobre la relación de sus hijos en común con Mauro Icardi, pero se sorprendió con los dichos de la actriz

Benjamín Vicuña respondió sobre la supuesta declaración judicial de China Suárez —madre de dos de los hijos del actor chileno— en defensa de Mauro Icardi, actual pareja de la actriz, en medio de un conflicto por la custodia internacional de menores.

La respuesta de Vicuña ante la consulta de Intrusos (América TV) sobre la declaración de Suárez fue de visible incomodidad y reserva. El actor evitó ampliar sobre el posible impacto en el vínculo de sus hijos con Icardi y defendió con firmeza la necesidad de mantener la privacidad familiar frente a la exposición pública del caso.

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Cuando el periodista de Intrusos le preguntó por la situación de sus hijos tras la declaración de Suárez, Vicuña replicó con frases cortas y eludió las preguntas directas. El actor insistió: “No me interesa más hablar de eso. Fue una nota que dije: chicos, no, no está este quilombo. Por favor, no sigamos con eso”.

Benjamín Vicuña y su sorpresa por el testimonio de la China Suárez sobre la relación de sus hijos con Mauro Icardi

Consultado por el rol paterno y el tiempo de separación de sus hijos, Vicuña volvió a señalar la importancia de preservar el ámbito familiar: “Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que los vamos manejando con la familia”. Ante la insistencia por parte del cronista, cuando se mencionó la supuesta afirmación de Suárez sobre la relación de los niños con Icardi, el actor se mostró sorprendido: “¿Eso dijo? Bueno. Vale”. En ese momento, limitó sus respuestas, remarcando que lo esencial es “que mis hijos estén bien”.

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La declaración judicial de China Suárez sobre Mauro Icardi y los hijos

La supuesta declaración judicial de Eugenia “China” Suárez presentada ante la justicia de Turquía en mayo de 2026 aportó un respaldo explícito a Mauro Icardi en la disputa con Wanda Nara. Según el medio, Suárez aseguró que “Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.

La declaración agregaba detalles sobre la convivencia, respaldada con videos y fotografías aportadas a la justicia. La actriz explicó cómo los niños juegan juntos, que sus hijas comparten edades y que disfrutaban de actividades en común, como juegos, bailes y sesiones de maquillaje, así como momentos en la playa.

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La supuesta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por el pedido de tenencia de sus hijas (Instagram)

En el mismo documento, Suárez describió su vínculo con Icardi y el ambiente familiar: “Mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que han hecho buenos planes para todos los niños”. Su testimonio también abordó la etapa de divorcio de Icardi y Wanda Nara, indicando que procuró apoyar y evitar que los menores sufrieran repercusiones negativas: “Ella ha intentado apoyarlos, procurando que los niños no se vean negativamente afectados... durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”, según la información difundida.

La postura de Benjamín Vicuña ante la exposición mediática

En su diálogo con Intrusos, Vicuña subrayó reiteradamente su malestar por la circulación pública del tema. “No, no, no, no me interesa más hablar de eso”, insistió, deteniéndose ante todos los intentos del periodista por avanzar en el asunto.

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Benjamín Vicuña reaccionó con visible incomodidad y reserva ante la declaración de China Suárez en defensa de Mauro Icardi, priorizando la privacidad y el bienestar de sus hijos en el conflicto de custodia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de Vicuña al escuchar la supuesta declaración de Suárez fue breve y contenida: “¿Eso dijo? Bueno. Vale”. Consultado sobre su posición, optó por no explayarse y reafirmó: “Bueno, son opiniones, son... si ella piensa–”. Finalmente, al retomar el eje del diálogo, remarcó: “No, lo importante es que mis hijos estén bien”.

En la charla, el actor manifestó que desconocía el contenido de la declaración de Suárez y optó por no emitir juicios sobre la intimidad familiar. La postura de Vicuña mostró la decisión de separar a sus hijos del ruido mediático y defender la gestión privada de todo lo referido a la dinámica familiar.

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El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La situación relatada encuentra su origen en el proceso de custodia internacional de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara. Tras la negativa de los tribunales de Milán, Icardi —con la representación legal de Elba Marcovecchio y Lara Piro— presentó una demanda de restitución ante la justicia turca, país en el que actualmente reside.

Por contrapartida, Wanda Nara y su abogada Ana Rosenfeld concretaron una denuncia ante la embajada de Turquía en Argentina por presunto incumplimiento de la cuota alimentaria. El conflicto, cuya dimensión excede lo judicial y afecta profundamente a las familias, quedó evidenciado en el relato de Flor de la V. La conductora compartió la angustia de Nara: “No soporto más lo que me hace este hijo de puta, Mauro. Acabo de venir de la embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas”.

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El enfrentamiento de posturas entre Suárez y Nara, sumado al respaldo manifiesto de la actriz hacia Icardi, refuerza la atención sobre los efectos del conflicto y mantiene la incertidumbre en torno a la resolución final.

Mientras el futuro judicial y familiar de los involucrados permanece abierto, Benjamín Vicuña transmitió serenidad respecto al reencuentro próximo con sus hijos, apostando por la estabilidad y el bienestar en su entorno cercano.

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