Qué alimentos ayudan a fortalecer las articulaciones y reducen el desgaste

El ejercicio físico moderado, combinado con una correcta hidratación y descanso, ayuda a prevenir el desgaste articular, reduce la inflamación y favorece la movilidad, potenciando así los beneficios de una alimentación adecuada para proteger las articulaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener articulaciones saludables es esencial para mantener la movilidad y la calidad de vida en todas las etapas. Según especialistas de Mayo Clinic, algunos nutrientes resultan fundamentales para conservar el bienestar de rodillas y hombros y reducir el riesgo de lesiones o inflamación articular.

Mayo Clinic identifica como principales nutrientes para proteger las rodillas y los hombros a la vitamina D, el calcio, el colágeno y los ácidos grasos omega-3. Estos contribuyen a mantener la estructura de las articulaciones y pueden encontrarse tanto en alimentos naturales como en suplementos alimenticios. De acuerdo con la institución, su consumo habitual ayuda a prevenir molestias y enfermedades articulares.

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El desgaste de las articulaciones es común con el paso de los años o por la práctica constante de actividad física. Los expertos de Mayo Clinic señalan que “incorporar determinados nutrientes es fundamental para el funcionamiento óptimo de las articulaciones”.

Dolor, rigidez e inflamación representan los principales problemas en rodillas y hombros. Mantener una dieta variada con los nutrientes recomendados es esencial para prevenir estos inconvenientes.

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Nutrientes clave para la salud de las articulaciones

El colágeno, presente en caldos de hueso, gelatinas y suplementos, aporta elasticidad y favorece la recuperación de los cartílagos articulares, desempeñando un papel clave en la prevención de lesiones y el mantenimiento de la flexibilidad en rodillas y hombros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D cumple una función clave en el organismo al facilitar la absorción de calcio en el intestino, lo que resulta fundamental para el fortalecimiento de los huesos y la protección de las articulaciones frente al desgaste. Su aporte adecuado ayuda a mantener la estructura ósea y a prevenir problemas de fragilidad.

Las principales fuentes naturales de vitamina D incluyen el pescado graso —como el salmón, la caballa o las sardinas—, los productos lácteos fortificados y la exposición controlada al sol, que estimula la síntesis cutánea de esta vitamina esencial, según datos de la Mayo Clinic. En personas con baja exposición solar o con dieta insuficiente, los especialistas recomiendan evaluar la necesidad de suplementación para evitar déficits que puedan derivar en trastornos óseos.

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El calcio, por su parte, es uno de los minerales más abundantes en el cuerpo humano y resulta imprescindible para conservar la densidad ósea y frenar el desgaste articular. Una ingesta adecuada de calcio ayuda a prevenir la osteoporosis y a mantener la solidez de la estructura ósea a lo largo del tiempo. Este mineral se encuentra en alimentos como la leche, el yogur, los quesos y diversas verduras de hoja verde —como la espinaca y la col rizada—, que deben incorporarse de forma regular en la alimentación cotidiana.

El colágeno representa una proteína estructural fundamental para la salud de las articulaciones, ya que aporta elasticidad al cartílago y favorece la recuperación tras lesiones o microtraumatismos. Consumir alimentos como caldos de hueso y gelatinas, o recurrir a suplementos específicos, puede ser beneficioso para mantener el cartílago en buen estado y reducir el riesgo de lesiones, especialmente en personas activas o de edad avanzada.

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Consejos para proteger tus rodillas y hombros

Mantener un peso corporal adecuado, evitar impactos fuertes y optar por alimentos frescos antes que suplementos, salvo en casos de déficit comprobado, son medidas preventivas que disminuyen el riesgo de molestias articulares y promueven una vida activa y saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con especialistas de la Mayo Clinic, es recomendable complementar la alimentación con actividad física moderada y evitar impactos fuertes que puedan dañar las articulaciones. Mantener un peso corporal adecuado es fundamental, ya que el exceso de peso incrementa el estrés sobre rodillas y hombros, favoreciendo el desgaste y la aparición de molestias a largo plazo.

La institución médica sugiere dar prioridad a alimentos frescos y variados frente a los suplementos alimenticios, excepto en casos de déficit comprobado. Apostar por una dieta equilibrada, rica en vitamina D, calcio, colágeno y ácidos grasos omega-3, ayuda a fortalecer la estructura articular y a reducir el riesgo de inflamación y deterioro.

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La prevención resulta más efectiva que abordar los problemas una vez que ya se han desarrollado. Por eso, es fundamental incorporar en la rutina diaria descanso adecuado, hidratación constante y movimiento regular, lo que puede amplificar los beneficios aportados por los nutrientes esenciales. Además, la adopción de hábitos de vida saludables no solo disminuye el riesgo de lesión, sino que también contribuye a conservar la movilidad y a mantener una calidad de vida activa con el paso del tiempo, según detallan expertos de la Mayo Clinic.