Los tres avances científicos que podrían mejorar el tratamiento del cáncer de páncreas, el tumor más letal

Esta ilustración científica detalla el páncreas, una glándula esencial, dentro del cuerpo humano, mostrando su forma alargada, los conductos internos y su estrecha relación con el estómago y el duodeno, junto a la red vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de páncreas es una de las enfermedades más letales a nivel mundial. Su alta mortalidad se debe, en gran parte, a la dificultad para detectarlo en etapas tempranas y a la escasez de tratamientos efectivos. La tasa de supervivencia a cinco años apenas supera el 13%, lo que lo convierte en el tumor con peor pronóstico entre los principales. Esta enfermedad ocupa actualmente el tercer lugar en causa de muertes por cáncer en países como Estados Unidos y se proyecta que para la próxima década podría escalar aún más en el ranking de mortalidad oncológica.

En 2022, se registraron 510.992 nuevos casos de cáncer de páncreas en el mundo y 467.409 muertes asociadas. La incidencia global sigue en aumento, especialmente en personas de edad avanzada y, de manera reciente, entre mujeres jóvenes. La falta de síntomas específicos y la ausencia de programas de detección masiva contribuyen a su diagnóstico tardío y al mal pronóstico general de la enfermedad.

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No obstante, en los últimos meses, una serie de avances científicos y clínicos han renovado las expectativas para los pacientes, con resultados que empiezan a transformar el abordaje de la enfermedad.

El papel de daraxonrasib en el cáncer de páncreas

Entre estos progresos, destaca el desarrollo de daraxonrasib, un fármaco experimental que, según los últimos ensayos internacionales, ha logrado duplicar la supervivencia de quienes padecen cáncer de páncreas metastásico, un hito respaldado por la revisión prioritaria de la FDA y el entusiasmo de la comunidad médica global.

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Ilustración hiperrealista muestra un corte lateral del páncreas con red nerviosa, tumor inicial y fibroblastos coloreados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación internacional, que incluyó a más de 500 pacientes, demostró que este fármaco permitió alcanzar una mediana de supervivencia de 13,2 meses, frente a los 6,7 meses logrados con la quimioterapia estándar. Este resultado representa una reducción del 60% en el riesgo de muerte, una cifra sin precedentes para este tipo de tumor.

El medicamento, desarrollado por Revolution Medicines, actúa directamente sobre la proteína KRAS, un blanco considerado inalcanzable durante décadas en la oncología. Su administración es oral, una vez al día, y el perfil de seguridad ha sido “generalmente bien tolerado”, con efectos adversos como erupciones cutáneas, úlceras bucales, diarrea y náuseas, pero sin nuevas señales de alarma relevantes.

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El mecanismo de acción de daraxonrasib se basa en inhibir la KRAS, una proteína cuya mutación impulsa el crecimiento descontrolado de las células tumorales. El hallazgo de una “grieta” en la estructura del gen, por parte de Kevan Shokat en 2013, permitió finalmente diseñar inhibidores efectivos. El avance fue confirmado en estudios preclínicos y luego en humanos, donde los datos mostraron una reducción tumoral significativa sin dañar tejidos normales, lo cual marcó el inicio de una nueva era terapéutica para el cáncer de páncreas.

En el ensayo clínico internacional de fase III, los pacientes tratados con esta droga no solo vivieron más tiempo, sino que experimentaron una caída significativa de los marcadores tumorales, un indicador objetivo de eficacia contra el desarrollo del tumor. La FDA autorizó el acceso anticipado al medicamento bajo protocolo de uso compasivo, mientras avanza la revisión formal para su aprobación.

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Vista hiperrealista muestra la interfaz entre una fibra nerviosa simpática azul y fibroblastos anaranjados en páncreas, con señales moleculares resaltadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la proteína que protege el tumor y frena las defensas

En la búsqueda de nuevas estrategias para combatir el cáncer de páncreas, investigadores de España y Argentina han identificado un mecanismo inmunológico clave que podría abrir la puerta a tratamientos más eficaces. El hallazgo, publicado en la revista Science Advances y liderado por Pilar Navarro y José Yélamos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, junto a la colaboración del argentino Gabriel Rabinovich, mostró que la eliminación de la proteína PARP2 en modelos animales reactiva las defensas del cuerpo y extiende la supervivencia de los ratones con cáncer de páncreas en un 43%.

Los resultados indican que, a diferencia de otras proteínas de la misma familia, cumple un papel esencial en ayudar al tumor a evadir el sistema inmune. Cuando se bloquea o elimina, las células tumorales acumulan errores genéticos que activan la vía STING, una alarma interna que desencadena la respuesta de los linfocitos T citotóxicos y células NK, los principales “soldados” del sistema inmunológico. Al mismo tiempo, disminuye la presencia de células que normalmente protegen al tumor, como los macrófagos M2 y las células T reguladoras.

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Este avance, aunque por el momento probado en modelos animales, es especialmente relevante porque los tratamientos actuales, incluidos los inhibidores de PARP, solo benefician a un pequeño grupo de pacientes con mutaciones específicas (BRCA1 o BRCA2). La investigación sugiere que un inhibidor selectivo de PARP2 podría funcionar en un espectro más amplio de casos, debilitando el tumor y potenciando la acción de las defensas naturales, incluso en quienes no responden a la inmunoterapia convencional.

Ilustración 3D de una célula tumoral de pulmón magenta con moléculas azules que bloquean señales externas y moléculas doradas que interceptan vías internas, sobre un fondo oscuro con cadenas de ADN flotando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una declaración para Infobae, la doctora Neus Martínez-Bosch, primera autora del estudio, explicó que “la eliminación de PARP2 en modelos preclínicos de cáncer de páncreas aumenta la supervivencia alrededor de un 40% y favorece una reactivación del sistema inmune”. Aunque todos los animales terminaron desarrollando el tumor, se identificaron mecanismos de resistencia, como la pérdida del gen supresor p53, que podrían guiar el diseño de futuras estrategias terapéuticas más eficaces y duraderas.

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Tratamientos experimentales para el cáncer de páncreas

La expansión de los programas de acceso ampliado en Estados Unidos ha permitido que pacientes con cáncer de páncreas avanzado, sin alternativas terapéuticas reconocidas, puedan acceder a tratamientos en fase experimental. Esta iniciativa, impulsada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ha sido clave para que personas con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico previamente tratado puedan recibir daraxonrasib antes de su aprobación definitiva.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se enmarca en el Programa de Acceso Ampliado (EAP), que habilita la utilización de medicamentos experimentales bajo un protocolo especial para pacientes que cumplen ciertos criterios y no tienen otras opciones. Según el comisionado Marty Makary, la aprobación de la solicitud en solo dos días refleja el compromiso del organismo con facilitar el acceso temprano a terapias para enfermedades graves y potencialmente mortales.

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Una paciente, sentada en una camilla, muestra incomodidad abdominal mientras un médico revisa gráficos y esquemas del sistema digestivo en una pantalla durante la consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fármaco experimental, daraxonrasib (RMC-6236), actúa inhibiendo las proteínas RAS, presentes en la mayoría de los tumores de páncreas y responsables del crecimiento descontrolado de las células malignas. Si bien el medicamento no elimina la enfermedad, logra duplicar el tiempo de vida y retrasar el avance del tumor, lo que marca un progreso clínico considerable.

El acceso ampliado exige que los médicos habilitados presenten solicitudes directamente al patrocinador, en representación de los pacientes elegibles. La FDA supervisa el proceso y otorga el permiso en función del cumplimiento de los criterios establecidos.

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La triple terapia que aún está bajo la lupa

Una de las líneas más prometedoras en la investigación experimental sobre cáncer de páncreas proviene de España, donde el equipo liderado por Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) logró eliminar completamente tumores pancreáticos en modelos animales mediante una combinación de tres fármacos.

En los ensayos realizados en ratones, esta triple terapia permitió mantener a los roedores libres de enfermedad durante más de 200 días y sin efectos secundarios relevantes. El resultado representa un cambio de paradigma frente a la alta resistencia que presentan estos tumores y a la falta de avances sustanciales en las últimas décadas.

cáncer, ADN, genética, variantes germinales, oncología, tratamiento personalizado, biología del cáncer, genética heredada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios autores del estudio subrayan que, aunque los resultados en modelos animales son alentadores, la triple terapia aún no ha sido probada en humanos. El siguiente paso será superar los desafíos regulatorios y de financiación para poder iniciar ensayos clínicos con pacientes, un proceso que puede requerir varios años.

Por el momento, la estrategia se mantiene en fase preclínica, pero abre nuevas perspectivas sobre cómo abordar de manera más eficaz un tumor históricamente resistente a los tratamientos convencionales.

Asimismo, recientemente, luego de que el estudio fuera retirado por la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos debido a “un conflicto de intereses relevante no declarado”, ya que el científico contaba con algunos con la empresa que desarrollaría el tratamiento, Barbacid anunció que no recibirá beneficios económicos de su tratamiento experimental, según recoge Infobae. Al tiempo que los científicos destacaron que han “vuelto a enviar el estudio a la revista, ahora reconociendo los intereses comerciales, para intentar que lo publiquen de nuevo”.