Franco Colapinto afrontará la práctica libre del GP de Canadá antes de la clasificación Sprint: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ
Viernes 22 de mayo
Práctica Libre: 13.30 (Argentina) / 12.30 (Montreal)
Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Montreal)
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)
Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
Domingo 24 de mayo
Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Colapinto volverá al circuito donde reemplazó a Jack Doohan en 2025. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal recibió su primer GP de Fórmula 1 en 1978 y tiene una extensión de 4.361 metros. La carrera principal tendrá 70 vueltas, en un fin de semana que volverá a contar con una sola práctica libre por tener Sprint. El año pasado, George Russell se quedó con la prueba y es Valtteri Bottas (2019) el que posee el récord de vuelta en el circuito con un tiempo de 1:13.078.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana un particular Gran Premio de Canadá. Es que el piloto argentino viene de conseguir el mejor resultado en la Fórmula 1desde su desembarco en 2024 tras el 7° puesto en Miami debido a la sanción que recibió Charles Leclerc -había llegado a la bandera a cuadros en la 8° posición-.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la práctica libre y la clasificación Sprint de la Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve que albergará el Gran Premio de Canadá por la quinta fecha del calendario 2026.