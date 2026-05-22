Franco Colapinto afrontará la práctica libre del GP de Canadá antes de la clasificación Sprint: hora, TV y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la práctica libre y la clasificación Sprint de la Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve que albergará el Gran Premio de Canadá por la quinta fecha del calendario 2026.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un particular Gran Premio de Canadá . Es que el piloto argentino viene de conseguir el mejor resultado en la Fórmula 1 desde su desembarco en 2024 tras el 7° puesto en Miami debido a la sanción que recibió Charles Leclerc -había llegado a la bandera a cuadros en la 8° posición-.

Colapinto volverá al circuito donde reemplazó a Jack Doohan en 2025. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal recibió su primer GP de Fórmula 1 en 1978 y tiene una extensión de 4.361 metros . La carrera principal tendrá 70 vueltas , en un fin de semana que volverá a contar con una sola práctica libre por tener Sprint. El año pasado, George Russell se quedó con la prueba y es Valtteri Bottas (2019) el que posee el récord de vuelta en el circuito con un tiempo de 1:13.078.

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