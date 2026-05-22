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Franco Colapinto afrontará la práctica libre del GP de Canadá antes de la clasificación Sprint: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, a bordo de su Alpine, buscará ratificar la buena actuación en Miami

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30 (Argentina) / 12.30 (Montreal)

Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Montreal)

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

09:30 hsHoy

Colapinto volverá al circuito donde reemplazó a Jack Doohan en 2025. El trazado Gilles Villeneuve de Montreal recibió su primer GP de Fórmula 1 en 1978 y tiene una extensión de 4.361 metros. La carrera principal tendrá 70 vueltas, en un fin de semana que volverá a contar con una sola práctica libre por tener Sprint. El año pasado, George Russell se quedó con la prueba y es Valtteri Bottas (2019) el que posee el récord de vuelta en el circuito con un tiempo de 1:13.078.

09:15 hsHoy

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un particular Gran Premio de Canadá. Es que el piloto argentino viene de conseguir el mejor resultado en la Fórmula 1desde su desembarco en 2024 tras el 7° puesto en Miami debido a la sanción que recibió Charles Leclerc -había llegado a la bandera a cuadros en la 8° posición-.

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la práctica libre y la clasificación Sprint de la Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve que albergará el Gran Premio de Canadá por la quinta fecha del calendario 2026.

franco colapinto clasificacion imola
Franco Colapinto volverá a la acción en el GP de Canadá (AP Photo/Luca Bruno, Pool)

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