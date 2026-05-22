El esperado regreso de Alejandro Sanz a San Salvador ya tiene fecha oficial

La gira “¿Y ahora qué?” incluye presentaciones en países de Latinoamérica, así como en España y Estados Unidos./ (Europa Press)

La productora Two Shows Producciones anunció la fecha del concierto de Alejandro Sanz en El Salvador. En sus redes oficiales, informó que el español se presentará el 19 de noviembre en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. La noticia coloca al país centroamericano en el mapa de la gira “¿Y ahora qué?”, el más reciente tour internacional del reconocido cantante.

Las entradas estarán disponibles por medio de los canales oficiales y plataformas autorizadas, según informó la organización responsable del evento. La gira “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz incluye escenarios de toda Latinoamérica en una agenda que abarca también España y Estados Unidos. Desde su lanzamiento, el tour ha logrado agotar localidades en ciudades clave y ha contado con la participación de artistas invitados en distintos conciertos.

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En el caso de El Salvador, la expectativa crece en torno al repertorio que incluirá éxitos como “Corazón Partío”, “Amiga Mía” y “Y Si Fuera Ella”, junto a temas de su más reciente proyecto discográfico.

De acuerdo con Billboard, Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más influyentes de la música contemporánea. Ha vendido más de 25 millones de discos y todos sus álbumes han alcanzado certificaciones de platino en países como España, México y Estados Unidos. El sitio especializado resalta que el álbum “Más” (1997) se mantiene como el disco más vendido en la historia de la música española, mientras que “El Alma al Aire” (2000) ocupa la segunda posición en ese ranking.

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Two Shows Producciones publicó el arte en sus redes sociales e indicó que las entradas para el concierto estarán a la venta próximamente./ (Two Shows Producciones

La carrera de Alejandro Sanz ha estado marcada por reconocimientos internacionales. Ha recibido 22 Latin Grammy y 4 Grammy Awards, además de galardones como los Billboard Latin Music Awards, Ondas, y Premios Gardel, entre otros. En 2017, la Latin Recording Academy lo distinguió como Persona del Año en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música latina. También ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y posee doctorados honoris causa por la Universidad de Berklee y la Universidad de Cádiz.

De acuerdo con su biografía publicada por Britannica, Alejandro Sanz nació en Madrid en 1968 y desde niño mostró un interés precoz por la guitarra, influenciado por la tradición flamenca de su familia. Su debut discográfico llegó en 1991 con “Viviendo Deprisa”, pero fue “Más” el que lo catapultó a la fama internacional. Ha colaborado con figuras como Shakira, Alicia Keys, Juanes, Camila Cabello y Joan Manuel Serrat. Además, fue el primer artista español en grabar un “MTV Unplugged”.

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La producción de la gira “¿Y ahora qué?” se caracteriza por contar con un montaje de gran formato, banda completa y un repertorio que repasa toda la carrera del artista. Según detalló Two Shows Producciones, la visita de Sanz a El Salvador representa una oportunidad para el público local de presenciar un espectáculo de nivel internacional, en el que se integran innovaciones técnicas y visuales.

La participación de Alejandro Sanz en causas sociales y ambientales también ha sido reconocida globalmente. Ha colaborado con organizaciones como Save The Children, Greenpeace y Médicos Sin Fronteras, y en 2019 intervino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) donde anunció su compromiso con la reducción de emisiones en sus conciertos. Recientemente, fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía y recibió el Premio Beato de Liébana a la Convivencia.

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El cantautor español Alejandro Sanz comparte un emotivo momento en el escenario con la actriz y cantante Stephanie Cayo, interpretando juntos el icónico tema "Corazón Partío", como parte de su gira internacional./ (Captura de video)

El anuncio del concierto en El Salvador se suma a la lista de presentaciones que forman parte de una gira que ha consolidado la posición de Alejandro Sanz como referente indiscutido de la música en español. La venta de entradas estará disponible próximamente en plataformas oficiales y el evento se perfila como una de las citas musicales más relevantes del año en el país centroamericano.