Qué es la dieta arcoíris: la tendencia que fortalece el intestino, el cerebro y el estado de ánimo

La dieta arcoíris promueve el consumo variado de alimentos vegetales de diferentes colores para mejorar la salud integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato con colores vivos no solo resulta atractivo, la evidencia científica más reciente indica que puede fortalecer el intestino, el cerebro y el estado de ánimo. Esta es la premisa de la dieta arcoíris, que promueve el consumo variado de alimentos vegetales de diferentes colores. Cada color aporta compuestos bioactivos específicos con beneficios concretos para el organismo.

Según GQ, esta tendencia, respaldada por estudios internacionales, ofrece una manera sencilla y visualmente estimulante de mejorar la salud integral.

La dieta arcoíris sostiene que la diversidad cromática en la alimentación va más allá de lo estético: constituye una estrategia respaldada por la ciencia para potenciar el bienestar general. El American Gut Project —el mayor estudio ciudadano sobre microbiota humana, liderado por la Universidad de California en San Diego— demostró que quienes consumen mayor variedad de plantas de distintos colores presentan una microbiota intestinal más diversa.

Esta diversidad se relaciona con mejores defensas inmunológicas, menor inflamación crónica y efectos positivos en la función cerebral. Según GQ, la variedad de pigmentos vegetales modula la química interna del cuerpo, desde las bacterias intestinales hasta los neurotransmisores ligados al ánimo.

Beneficios y variedad de la dieta arcoíris

Cada color en frutas y verduras aporta compuestos bioactivos específicos con beneficios concretos para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de esta dieta no se limita al aparato digestivo. La variedad de colores en los alimentos vegetales fortalece el sistema inmunitario, reduce la inflamación y favorece la comunicación entre intestino y cerebro. Los expertos citados por GQ destacan que esta sinergia alimentaria puede mejorar la memoria, la agudeza mental y el equilibrio emocional.

Todo ello gracias a la riqueza en antioxidantes, polifenoles, carotenoides y flavonoides, compuestos presentes en distintas proporciones según el color del alimento.

Frente al tradicional “cinco al día”, que ha mostrado limitaciones, nutricionistas y especialistas ahora sugieren consumir al menos 30 tipos diferentes de alimentos vegetales cada semana. Esta cifra, avalada por el American Gut Project y recogida por GQ, proviene de un análisis de miles de muestras internacionales: la variedad vegetal resulta el factor más determinante para una microbiota robusta.

Frutas, verduras, legumbres, semillas, hierbas, especias y cereales integrales suman en este recuento siempre que sean de origen vegetal.

Expertos recomiendan consumir al menos 30 tipos diferentes de alimentos vegetales cada semana para una microbiota robusta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deanna M. Minich, profesora en la University of Western States y directora de educación en el Institute for Functional Medicine de Estados Unidos, especialista en dieta arcoíris, destaca la importancia de elegir alimentos de temporada.

Sus investigaciones sugieren que ciertos compuestos vegetales, como los polifenoles, pueden interactuar con el reloj biológico del cuerpo, enviando señales sobre la estación y modulando funciones como el metabolismo y la respuesta hormonal.

Aportes específicos según el color

Cada tono en la dieta arcoíris suma beneficios concretos:

Rojo: tomate, sandía, cerezas y morrones aportan antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. El licopeno del tomate cocido favorece la salud vascular, mientras que las antocianinas y polifenoles de las bayas fortalecen el sistema inmune y protegen el ADN. Es recomendable que personas sensibles a la histamina elijan estos alimentos con precaución.

Naranja: zanahoria, boniato, calabaza y mandarina contienen carotenoides como el betacaroteno, que contribuye a la visión, la regeneración celular y el sistema inmunitario. Cocinar estos vegetales con un poco de grasa mejora la absorción de sus nutrientes.

Cocinar vegetales naranjas con grasa favorece la absorción de nutrientes esenciales como el betacaroteno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amarillo: banana, choclo, piña, jengibre y morron amarillo son fuente de luteína, zeaxantina y vitamina B6, esenciales para la salud ocular, la memoria y el equilibrio emocional. La bromelina de la piña facilita la digestión. Se destaca la diferencia entre colores naturales y pigmentos artificiales de ultraprocesados.

Verde: espinaca, lechuga, brócoli y rúcula ofrecen folato, magnesio, potasio y vitamina K, beneficiosos para el corazón, el cerebro y el intestino. Su fibra alimenta bacterias intestinales saludables. Es preferible consumirlos poco cocidos para preservar sus fitoquímicos.

Azul y violeta: arándanos, frambuesas, repollo, berenjena y aceitunas negras contienen antocianinas y polifenoles con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores. Estos alimentos mejoran la memoria, el aprendizaje y la plasticidad cerebral. Además, aportan vitamina C y flavonoides.

El consumo de alimentos azules y violetas mejora la memoria, el aprendizaje y la plasticidad cerebral gracias a sus compuestos bioactivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar la dieta arcoíris no exige reglas estrictas: basta con incorporar de manera habitual distintos alimentos vegetales de todos los colores y priorizar los de temporada.

Según la visión destacada por GQ, practicar esta pauta representa una forma sencilla y eficaz de mantener la mente activa y favorecer un envejecimiento saludable. La diversidad vegetal, la temporalidad y la elección consciente son los pilares de este enfoque nutricional.