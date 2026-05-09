Honduras

Fuerza Naval de Honduras decomisa 3,900 galones de combustible ocultos en el Caribe hondureño

El combustible fue encontrado bajo toldos en el sector de Cayo Bobel Rock durante operaciones de vigilancia marítima ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Honduras.

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El hallazgo se realizó durante operaciones de vigilancia marítima ejecutadas por las Fuerzas Armadas. (Foto: Fuerza Naval Honduras)
El hallazgo se realizó durante operaciones de vigilancia marítima ejecutadas por las Fuerzas Armadas. (Foto: Fuerza Naval Honduras)

La Fuerza Naval de Honduras decomisó en las últimas horas aproximadamente 3 mil 900 galones de combustible que permanecían ocultos en el sector de Cayo Bobel Rock, en el Caribe hondureño, como parte de una operación de vigilancia y control desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo se produjo durante patrullajes estratégicos realizados por personal naval en zonas consideradas sensibles para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico marítimo y el almacenamiento ilegal de combustible.

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Las autoridades detallaron que durante la operación fueron encontrados alrededor de 260 bidones que contenían carburante almacenado de manera clandestina y cubiertos con toldos para evitar su detección.

El combustible estaba distribuido en distintos puntos del sector inspeccionado, lo que levantó sospechas entre los elementos militares encargados de la vigilancia en la zona caribeña del país.

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Según las Fuerzas Armadas, el operativo fue ejecutado por personal altamente capacitado en tareas de inteligencia y control marítimo, quienes realizaron inspecciones minuciosas hasta confirmar la presencia del combustible oculto.

Las investigaciones buscan determinar el origen y destino del combustible encontrado. (Foto: Fuerza Naval de Honduras)
Las investigaciones buscan determinar el origen y destino del combustible encontrado. (Foto: Fuerza Naval de Honduras)

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron de inmediato al aseguramiento del material, aplicando estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos durante el traslado.

Los aproximadamente 3 mil 900 galones decomisados fueron movilizados posteriormente hacia instalaciones del cuerpo de Guardacostas, donde permanecen bajo custodia oficial mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado quiénes serían los responsables del almacenamiento ilegal ni cuál sería el destino final del combustible.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas señalaron que las investigaciones se centran en determinar el origen del carburante y establecer si existe algún vínculo con actividades ilícitas que operan en la región caribeña.

El litoral atlántico de Honduras ha sido históricamente una zona estratégica para operaciones relacionadas con el narcotráfico, tráfico marítimo ilegal y otras actividades criminales transnacionales, debido a su extensa costa y la presencia de sectores de difícil acceso.

En ese sentido, las autoridades consideran que el almacenamiento clandestino de combustible podría estar relacionado con redes dedicadas al abastecimiento de embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas en alta mar.

Autoridades estiman que el combustible asegurado supera los 3 mil 900 galones. (Foto: Fuerza Naval de Honduras )
Autoridades estiman que el combustible asegurado supera los 3 mil 900 galones. (Foto: Fuerza Naval de Honduras )

La Fuerza Naval informó además que como parte del seguimiento operativo está prevista una segunda inspección en el área donde fue localizado el combustible.

El objetivo de esta nueva intervención será ampliar la búsqueda de posibles evidencias adicionales, verificar si existen más depósitos clandestinos y fortalecer las labores de inteligencia en la zona.

Asimismo, las autoridades buscan identificar posibles rutas utilizadas para el transporte del combustible y determinar si existen estructuras criminales operando en el sector.

El decomiso forma parte de las acciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas de Honduras para reforzar la seguridad marítima y proteger las aguas territoriales del país frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.

En los últimos años, la institución militar ha intensificado los operativos navales en el Caribe hondureño mediante patrullajes marítimos, inspecciones costeras y operaciones de inteligencia orientadas a detectar actividades sospechosas.

La Secretaría de Defensa Nacional reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Estado hondureño para garantizar la soberanía marítima y combatir el uso indebido del litoral caribeño.

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