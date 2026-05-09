Nacha Guevara recordó el día que decidió exiliarse en la década del 70: “...después pedirán que me baje los calzones”

Nacha Guevara compartió los eventos que la llevaron a abandonar el país en la década del 70

Nacha Guevara relató en una reciente entrevista los motivos que la llevaron a exiliarse de Argentina en los años 70 tras recibir amenazas de la organización terrorista de derecha Triple A.

En 1974, Nacha Guevara decidió marcharse por primera vez con su familia al recibir amenazas de muerte junto con otros artistas como Luis Brandoni, Héctor Alterio, Norman Briski y Horacio Guarany, según su testimonio al programa Mi primo es así, del stream Olga. Fue la primera amenaza que profirió la organización que manejaba José López Rega contra artistas, según le contó al panel compuesto por Martín Rechimuzzi, Evelyn Borro, Toto Kirzner y Noelia Custodio.

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La vida y carrera de Nacha Guevara durante el exilio

La amenaza de la Triple A fue determinante en la trayectoria de Guevara. Al reconstruir aquel momento en el programa de Olga, la artista afirmó que se enteró una mañana, mientras aún estaba en la cama junto a su pareja de entonces, Alberto Favero, cuando su empleada le gritó “Señora, la van a matar”. A continuación, luego de pintarse las uñas, llamó a un periodista de Crónica, que luego de reunirse con ambos, confirmó las amenazas.“Se publicaba en los periódicos: ‘Tienen cuarenta y ocho horas para irse del país’ y se daba la lista. Si dejás de cantar, ¿De qué se ríe, señor ministro? y Si yo te nombro Libertad, te podés quedar. Ahí tomé una decisión que yo agradezco haberla tomado, de la que nunca me arrepentí. Lo miré a Favero y le dije: ‘Vámonos, porque ahora me piden que deje de cantar dos canciones. Después me pedirán que me baje los calzones. Nos vamos’“.

Nacha Guevara

Al año, creyendo que la situación se había calmado, regresó, pero cuando estaba por reestrenar Las Mil y una Nachas, una bomba estalló en el teatro Estrellas y murieron dos personas, lo que motivó el exilio más largo de la artista.

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Tras salir de Argentina, Guevara se instaló primero en Perú y luego en México, donde recibió el Premio Especial 1975 de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro. Recorrió otros países con Nacha de noche y presentó su trabajo en el 2.º Festival Internacional de Teatro de São Paulo, que la llevó a permanecer tres meses adicionales en Brasil y a sumar repertorio de autores latinoamericanos como Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.

El recorrido continuó con una larga estancia en España, con funciones en el Teatro Valle-Inclán de Madrid durante nueve meses. Guevara estableció su residencia allí entre 1978 y 1982, grabó discos, realizó giras y se presentó también en escenarios de Cuba y Estados Unidos, donde fue presentada por el productor Harold Prince.

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La artista señaló que “ahí tomé una decisión que yo agradezco haberla tomado, de la que nunca me arrepentí”. Considera que la experiencia del exilio le permitió reinventarse tanto profesional como personalmente.

No obstante, la artista reconoció la dureza del exilio: “Estoy muy orgullosa de haber hecho eso. Nos dio la fuerza para todo lo que venía. Perdés el trabajo, perdés la familia, perdés la casa y perdés parte de tu identidad, porque todo lo que te rodea desaparece. O sea que hay que reconstruirse de nuevo”. A pesar de las pérdidas, valoró la experiencia como una etapa de aprendizaje vital: “Nunca aprendí tanto como en esos diez años. Estábamos vivos”.

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El retorno de Guevara sucedió en 1984, en coincidencia con el restablecimiento de la democracia. Según explicó en el programa de Olga, la vuelta representó la recuperación de la vida familiar y profesional, así como el reencuentro con el público tras años de ausencia de los escenarios argentinos.

Nacha Guevara relató cómo decidió ir al exilio junto con su pareja de entonces, Alberto Favero

La suspensión del espectáculo en el Teatro Nacional Cervantes y su recuperación

Este año, Nacha Guevara se iba a presentar con Nacha & Favero en el Teatro Nacional Cervantes, programadas entre el 22 de abril y el 27 de mayo. Pero las funciones fueron suspendidas oficialmente por “motivos de fuerza mayor”, según un comunicado. La postergación se atribuye tanto a una “incompatibilidad técnica” en la sala, causada por la superposición logística con otros espectáculos, como al accidente doméstico de Guevara durante los ensayos.

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En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó: “Nos fuimos con esa preocupación a casa y, mientras ordenaba un placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho”. El Teatro Nacional Cervantes anunció que las nuevas fechas se comunicarán próximamente.

Sin embargo, la artista se presentará este 29 de mayo en la ciudad de Mar del Plata, donde nació el 3 de octubre de 1940.

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