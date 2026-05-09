Teleshow

Nacha Guevara recordó el día que decidió exiliarse en la década del 70: “...después pedirán que me baje los calzones”

La artista relató cómo fueron las amenazas de la Triple A que la obligaron a marcharse del país en 1974 y en 1975, cuando estalló una bomba en el teatro donde iba a presentar su espectáculo

Guardar
Google icon

Nacha Guevara compartió los eventos que la llevaron a abandonar el país en la década del 70

Nacha Guevara relató en una reciente entrevista los motivos que la llevaron a exiliarse de Argentina en los años 70 tras recibir amenazas de la organización terrorista de derecha Triple A.

En 1974, Nacha Guevara decidió marcharse por primera vez con su familia al recibir amenazas de muerte junto con otros artistas como Luis Brandoni, Héctor Alterio, Norman Briski y Horacio Guarany, según su testimonio al programa Mi primo es así, del stream Olga. Fue la primera amenaza que profirió la organización que manejaba José López Rega contra artistas, según le contó al panel compuesto por Martín Rechimuzzi, Evelyn Borro, Toto Kirzner y Noelia Custodio.

PUBLICIDAD

La vida y carrera de Nacha Guevara durante el exilio

La amenaza de la Triple A fue determinante en la trayectoria de Guevara. Al reconstruir aquel momento en el programa de Olga, la artista afirmó que se enteró una mañana, mientras aún estaba en la cama junto a su pareja de entonces, Alberto Favero, cuando su empleada le gritó “Señora, la van a matar”. A continuación, luego de pintarse las uñas, llamó a un periodista de Crónica, que luego de reunirse con ambos, confirmó las amenazas.“Se publicaba en los periódicos: ‘Tienen cuarenta y ocho horas para irse del país’ y se daba la lista. Si dejás de cantar, ¿De qué se ríe, señor ministro? y Si yo te nombro Libertad, te podés quedar. Ahí tomé una decisión que yo agradezco haberla tomado, de la que nunca me arrepentí. Lo miré a Favero y le dije: ‘Vámonos, porque ahora me piden que deje de cantar dos canciones. Después me pedirán que me baje los calzones. Nos vamos’“.

Nacha Guevara portada
Nacha Guevara

Al año, creyendo que la situación se había calmado, regresó, pero cuando estaba por reestrenar Las Mil y una Nachas, una bomba estalló en el teatro Estrellas y murieron dos personas, lo que motivó el exilio más largo de la artista.

PUBLICIDAD

Tras salir de Argentina, Guevara se instaló primero en Perú y luego en México, donde recibió el Premio Especial 1975 de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro. Recorrió otros países con Nacha de noche y presentó su trabajo en el 2.º Festival Internacional de Teatro de São Paulo, que la llevó a permanecer tres meses adicionales en Brasil y a sumar repertorio de autores latinoamericanos como Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.

El recorrido continuó con una larga estancia en España, con funciones en el Teatro Valle-Inclán de Madrid durante nueve meses. Guevara estableció su residencia allí entre 1978 y 1982, grabó discos, realizó giras y se presentó también en escenarios de Cuba y Estados Unidos, donde fue presentada por el productor Harold Prince.

La artista señaló que “ahí tomé una decisión que yo agradezco haberla tomado, de la que nunca me arrepentí”. Considera que la experiencia del exilio le permitió reinventarse tanto profesional como personalmente.

No obstante, la artista reconoció la dureza del exilio: “Estoy muy orgullosa de haber hecho eso. Nos dio la fuerza para todo lo que venía. Perdés el trabajo, perdés la familia, perdés la casa y perdés parte de tu identidad, porque todo lo que te rodea desaparece. O sea que hay que reconstruirse de nuevo”. A pesar de las pérdidas, valoró la experiencia como una etapa de aprendizaje vital: “Nunca aprendí tanto como en esos diez años. Estábamos vivos”.

El retorno de Guevara sucedió en 1984, en coincidencia con el restablecimiento de la democracia. Según explicó en el programa de Olga, la vuelta representó la recuperación de la vida familiar y profesional, así como el reencuentro con el público tras años de ausencia de los escenarios argentinos.

Nacha Guevara relató cómo decidió ir al exilio junto con su pareja de entonces, Alberto Favero
Nacha Guevara relató cómo decidió ir al exilio junto con su pareja de entonces, Alberto Favero

La suspensión del espectáculo en el Teatro Nacional Cervantes y su recuperación

Este año, Nacha Guevara se iba a presentar con Nacha & Favero en el Teatro Nacional Cervantes, programadas entre el 22 de abril y el 27 de mayo. Pero las funciones fueron suspendidas oficialmente por “motivos de fuerza mayor”, según un comunicado. La postergación se atribuye tanto a una “incompatibilidad técnica” en la sala, causada por la superposición logística con otros espectáculos, como al accidente doméstico de Guevara durante los ensayos.

En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó: “Nos fuimos con esa preocupación a casa y, mientras ordenaba un placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho”. El Teatro Nacional Cervantes anunció que las nuevas fechas se comunicarán próximamente.

Sin embargo, la artista se presentará este 29 de mayo en la ciudad de Mar del Plata, donde nació el 3 de octubre de 1940.

Temas Relacionados

Nacha GuevaraExilio PolíticoAlberto FaveroTriple A

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Con fotos y palabras, el autor de “Giros” se trasladó a los años 70 en Rosario para homenajear al integrante del grupo Staff. Los testimonios del Pájaro Gómez y de Fabián Gallardo, también protagonistas de la época

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

A medida que se aleja la polémica en torno a su controvertida fiesta de 15, la adolescente se animó a confesar lo más parecido que tiene a su madre

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

La actriz conmovió a sus seguidores con la noticia de la partida de Perri, la mascota que recogió al costado de la autopista y que acompañó a la familia por diez años

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

El influencer sorprendió con un estilo urbano que algunos de sus seguidores asociaron al de Nick Sícaro. Apoyos, críticas y su contundente explicación

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

Quién se irá de la casa de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas

La introducción de la placa oculta alteró la dinámica habitual del reality y en las redes sociales ya se palpita la gala de eliminación

Quién se irá de la casa de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas

DEPORTES

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Con un partido brillante de Messi, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por la MLS

Faustino Oro volvió a ganar y está cada vez más cerca de hacer historia en el ajedrez: qué le falta para convertirse en Gran Maestro

Belgrano y Talleres empatan en el clásico cordobés por el inicio de los octavos de final del Torneo Apertura

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

El show de Messi en la victoria de Inter Miami: asistencias exquisitas, sociedad con De Paul y un gol clave

TELESHOW

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Murió el guitarrista Carlos Murias, compañero de Fito Páez en sus inicios: “Emoción y gratitud por lo que vivimos”

Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

Quién se irá de la casa de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

La muerte acechó en la penumbra: Madre e hijo son asesinados sin piedad en Guatemala

Polvo del Sahara y ola de calor propiciarán temperaturas extremas en El Salvador esta segunda semana de mayo

Alrededor de 25 mil adolescentes hondureños tendrán nuevas oportunidades

Deportado, capturado y sentenciado: Nicaragüense, tras las rejas por liderar una red internacional de fraude bancario