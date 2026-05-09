Galatasaray se consagró campeón en Turquía con una actuación clave de Mauro Icardi: el festejo especial con la China Suárez

El Galatasaray selló su 26° título en la liga turca acompañado por un estallido de emociones tanto en la cancha como en las tribunas del Rams Park. El equipo de Estambul, con Mauro Icardi como máximo referente, consiguió su cuarta liga consecutiva tras una victoria por 4-2 frente a Antalyaspor, aseguró así la consagración antes de la última fecha del torneo y repitió una racha de campeonatos locales que sólo había logrado entre 1997 y 2000.

El partido comenzó con momentos de tensión para los locales. Soner Dikmen adelantó a Antalyaspor justo antes del descanso, tras un centro que rebotó en su cuerpo y sorprendió al arquero, instalando el primer tanto visitante. Poco después del inicio del complemento, Mario Lemina igualó el marcador de cabeza, desatando la reacción del público en las gradas.

PUBLICIDAD

El delantero argentino contuvo las lágrimas durante el festejo en el Rams Park

La igualdad apenas duró unos minutos. Otra vez Dikmen, esta vez con un tiro libre potente, devolvió la ventaja a Antalyaspor. La respuesta del Galatasaray llegó a través de Victor Osimhen, quien convirtió un penal a los 66 minutos y poco después, selló el tercero tras la asistencia de Noa Lang.

La jugada decisiva, sin embargo, llevó el inconfundible sello de Icardi. El argentino, quien había ingresado a los 67 minutos, participó en la construcción del cuarto gol con una asistencia precisa. Condujo el juego con una acción individual por la banda derecha y habilitó a Kaan Ayhan, quien apareció para empujar la pelota y sentenciar el resultado en el minuto 95.

PUBLICIDAD

Aunque Icardi inició el encuentro en el banco, su presencia resultó determinante a lo largo de la temporada, en la que su equipo finalizó como líder con tres puntos de diferencia sobre el Fenerbahçe. El club selló la victoria que le permitió alzar el trofeo una jornada antes del cierre del campeonato. El delantero argentino, máximo goleador extranjero en la historia del club, experimentó una jornada especial.

La actriz acompañó a Mauro Icardi durante los festejos tras el título conquistado en Turquía

Al terminar el encuentro, la emoción invadió al futbolista. Las cámaras captaron a Icardi con los ojos llenos de lágrimas, recorriendo el campo solo y saludando a los hinchas que colmaron el estadio para festejar el nuevo campeonato. El propio jugador evitó las entrevistas y prefirió que se realizarán más tarde, mientras vivía el momento con la mirada en la afición.

PUBLICIDAD

En el terreno de juego, la fiesta continuó con la entrada de familiares de los futbolistas, entre ellos Eugenia la China Suárez, pareja de Icardi, quien se acercó al campeón vestida con la camiseta número 9 del equipo y acompañada por sus hijos. Las personas alrededor se acercaron para pedirle fotos, mientras la celebración se extendía durante varios minutos.

Mauro Icardi emocionado tras la victoria ante Antalyaspor que sentenció el cuarto título consecutivo para el Galatasaray

Mauro Icardi, quien llegó inicialmente a préstamo desde el Paris Saint-Germain en 2022 y fue adquirido en propiedad en julio de 2023 por 10 millones de euros, se consolidó como una de las figuras clave de este ciclo triunfal. Desde su arribo, el argentino acumula seis títulos y alrededor de 77 goles con la camiseta del club.

PUBLICIDAD

Aunque el delantero tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, su futuro en Estambul permanece en duda, debido a que las negociaciones para una renovación no prosperaron. La directiva del club propuso una reducción salarial del 50% en un acuerdo de dos años con opción a una temporada más, pero el jugador reclamó una extensión incondicional por dos años. Una reunión a inicios de febrero terminó sin avances y, tras perder protagonismo en los últimos encuentros, todo indica que buscará nuevos rumbos.

A partir de junio, el pase de Icardi quedará bajo su control, lo que ya despertó el interés de clubes europeos y americanos como Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo y América de México. También surgieron rumores sobre una posible llegada a River Plate, aunque nada se ha confirmado. Mientras la incertidumbre rodea el destino de su goleador, el Amedspor se moviliza para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada, de acuerdo con Haberler, el club de Diyarbakir apunta a fichajes de peso que le permitan mantenerse en la máxima categoría y aspirar a posiciones de privilegio.

PUBLICIDAD