Costa Rica confirma sexto caso de Chikungunya en 2026: Autoridades refuerzan vigilancia epidemiológica

El Ministerio de Salud confirmó el sexto caso de chikungunya en Costa Rica durante 2026 (Cortesía: Revista Fapesp).

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha emitido una alerta tras confirmar el sexto caso positivo de chikungunya en el territorio nacional en lo que va del año 2026. Este nuevo hallazgo pone en relieve la importancia de las medidas de control vectorial y la vigilancia en puntos de entrada al país, dado que la dinámica de contagio sigue mostrando un patrón vinculado a traslados internacionales.

De acuerdo con el informe técnico de las autoridades sanitarias, el diagnóstico se realizó inicialmente en un centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Posteriormente, la validez del resultado fue ratificada por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), entidad encargada de la vigilancia genómica y virológica en el país.

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El caso detectado corresponde a una mujer de 53 años de edad, residente del cantón de Alajuelita. Tras realizar la investigación epidemiológica de campo, se determinó que la paciente cuenta con un antecedente de viaje reciente a Nicaragua.

Debido a esta cronología de eventos, Salud ha clasificado preliminarmente este evento como un caso importado, lo que significa que el contagio no se produjo de forma autóctona dentro de la comunidad, sino durante la estancia de la paciente en el extranjero.

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El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del virus chikungunya en Costa Rica (https://www.ministeriodesalud.go.cr/).

Con este nuevo reporte, las estadísticas oficiales contabilizan un total de seis personas afectadas por el virus en el presente año. La distribución geográfica de los casos previos refleja una dispersión que abarca diversas provincias, lo que mantiene a las autoridades en un estado de monitoreo constante:

Esparza: Es el cantón con mayor incidencia hasta la fecha, registrando dos casos positivos.

Guanacaste: Ha reportado un caso .

Heredia: Registra un caso .

Tibás: Contabiliza un caso (una mujer de 37 años confirmada el pasado 17 de abril, también con antecedente de viaje a Nicaragua).

Alajuelita: Suma el caso más reciente, para un total de seis a nivel nacional.

Cuadro clínico: ¿Cómo identificar el virus?

El virus del chikungunya es transmitido principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados, como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El Ministerio de Salud ha sido enfático en que la población debe saber reconocer los síntomas de manera temprana para evitar complicaciones y frenar la cadena de transmisión.

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Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fiebre alta: Generalmente repentina y superior a los 39 °C. Afecciones articulares: Dolor intenso e inflamación en las articulaciones, que en ocasiones puede ser debilitante. Malestar general: Dolor de cabeza intenso y náuseas. Fatiga: Sensación de cansancio extremo que acompaña el proceso febril.

Ante la confirmación de este sexto caso, la institución mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el país y continúa ejecutando acciones directas para el control del mosquito transmisor. Sin embargo, la colaboración ciudadana es el pilar fundamental para prevenir un brote de mayor magnitud.

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Por lo que, las autoridades instan a que la medida más efectiva sigue siendo la eliminación de los focos de reproducción del mosquito, al realizar las siguientes acciones:

Vaciar y limpiar recipientes que acumulen agua estancada, tanto dentro como fuera de las viviendas (macetas, llantas, baldes).

Revisar canoas y tanques de agua para asegurar que estén debidamente sellados o limpios.

Autoridades de salud en Costa Rica realizan inspecciones y labores de prevención en comunidades rurales para contener el brobro brote de Chikungunya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud concluyó su comunicado haciendo un llamado a la calma pero a la acción, recordando a los costarricenses informarse únicamente mediante canales oficiales para evitar la propagación de noticias falsas y reforzar la protección en sus comunidades.

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