El tenso momento entre Camilota y el dr. Sergio Verón en Cuestión de Peso: "Pensé que estaba embarazada"

Camilota y el Dr. Sergio Verón en un duro intercambio de palabras por la suba en la balanza de la participante de Cuestión de Peso

El reality argentino Cuestión de Peso protagonizó uno de sus episodios más tensos al aire con el enfrentamiento entre Camilota y el médico Sergio Verón durante el pesaje oficial. La situación puso de manifiesto los desafíos emocionales y públicos a los que se exponen los participantes del ciclo conducido por Mario Massaccesi en El Trece.

En el reciente programa, la participante Camilota debió afrontar críticas directas. Los gráficos en pantalla detallaban su peso actual de 133.5 kg y un objetivo de 131.1 kg, mostrando una diferencia de 2.4 kg. El locutor informó: “Camila, de ayer a hoy subiste setecientos gramos. Por dos kilos cuatrocientos gramos, claro, te hubieras ido de Cuestión de Peso si no te salvaba el público”.

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A continuación, el Dr. Sergio Verón interrumpió rápidamente cuando la joven, visiblemente incómoda, quiso excusarse: “Tengo que reconocer, tengo que reconocer...”, repitió, antes que Verón le pidiera que fuera concreta. “Lo voy a decir en vivo porque... ¿Me va a favorecer algo? No. No me vino todavía.

Verón, entonces, la interrupió de manera contundente: “Eso ya está”. “No, no, no. Estuve haciendo estudios porque pensé que estaba embarazada”, insistió la participante, surigiriendo que su atraso menstrual y la posibilidad de un embarazo podían explicar la diferencia de peso. El intercambio se intensificó al recordar el antecedente clínico de la concursante, quien ya había presentado situaciones similares. “Desde que te conocemos en la clínica es la tercera vez que decís que estás embarazada y la clínica absorbe el costo del análisis de laboratorio”, insistió Verón.

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El cruce dejó en evidencia el estado anímico de Camilota, que terminó cabizbaja ante el equipo. La participante intentó justificar su postura: “Por eso mismo lo cuento, ya sé que no estoy embarazada”. El médico fue categórico al subrayar: “Eso no influye en el peso, el supuesto embarazo que te genere tres kilos más”. Frente a la insistencia sobre la importancia de la prevención y el enfoque que planteó el conductor del programa Mario Massaccesi, la joven recibió palabras de aliento del equipo, aunque se retiró visiblemente afectada por la situación que vivió con el doctor Sergio Verón.

Camilota reacciona al ver su peso actual de 133.5 kg, mientras el Dr. Sergio Verón la observa en un segmento televisivo sobre desafíos de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El antecedente: el accidente doméstico y la incertidumbre en el programa

No es la primera vez que Camilota enfrenta obstáculos en Cuestión de Peso. En abril, la joven sufrió un accidente doméstico durante la madrugada, al dirigirse al baño y caer, golpeando su rodilla izquierda. En sus redes sociales, compartió una imagen en silla de ruedas mientras esperaba atención médica en el Hospital Paroissien, en La Matanza.

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Este suceso desató preocupación entre sus seguidores y despertó dudas sobre su continuidad en el programa. “Hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar…” publicó, dejando en suspenso su participación. El entorno familiar y emocional, marcado por conflictos relacionados con su hermano, también incidió en su bienestar y en su capacidad de enfocarse en el tratamiento.

En los meses anteriores, la participante reconoció que los problemas personales la llevaron a recaer y perder los avances logrados, lo que la sumió en una profunda tristeza.

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Ante estas dificultades, el equipo profesional de Cuestión de Peso reforzó la contención emocional y médica para Camilota. El Dr. Sergio Verón enfatizó que “la recaída en obesidad no es un fracaso personal, tiene que ver con otras cosas. Tu biología te va a pedir todo el tiempo volver a ser esta Camilota y vos vas a tener que luchar para salir de ahí”. El ciclo televisivo y la clínica pusieron el foco en el acompañamiento continuo y en la importancia del apoyo médico especializado para sortear los altibajos en pantalla.