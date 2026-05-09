Mercado de autos usados: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos en abril

Numerosas personas asisten a un concurrido mercado al aire libre de autos usados, examinando los vehículos con capós abiertos y carteles de precios bajo la atenta mirada de vendedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los 30 días de abril se vendieron en la Argentina 154.792 autos usados, lo que completó para el primer cuatrimestre del año casi 600.000 transferencias, más exactamente la compra-venta de 592.086 vehículos, según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El informe destaca que la marca de autos usados más vendidos en la Argentina sigue siendo Volkswagen: entre los modelos Gol y Trend se transfirieron en abril un total de 8.411 unidades. El segundo modelo más vendido fue el Toyota Hillux, con 6.180 unidades y el podio lo completó Chevrolet, la suma de cuyos modelos Corsa y Classic totalizaron 4.401 cambios de titularidad.

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Más precisamente, los diez primeros lugares del ranking por cantidad de transferencias registradas fue el siguiente:

1-WV Gol y Gol Trend: 8.411 unidades transferidas.

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2-.Toyota Hilux: 6.180 unidades.

3-Chevrolet Corsa/Classic: 4.401

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4-Ford Ranger: 4.123

5-VW Amarok: 3.682

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6-Peugeot 208: 3.543

7-Ford EcoSport: 3.195

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8-Ford Ka: 2.935

9-Fiat Palio: 2.869

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10-Toyota Corolla: 2.844 unidades.

A su vez, las provincias en que el número de operaciones más aumentó respecto de marzo fueron La Rioja (24,73%, muy lejos de los guarismos de quienes la escoltaron en el podio: CABA (5,40%) y Río Negro (3,51%). En el extremo opuesto de ese ranking, las provincias donde la cantidad de transferencias más cayó fueron Chaco (- 12,54%), Tierra del Fuego (- 9,41%) y Formosa (- 7,97%)

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“El mes de abril se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que el mes de marzo. Pero tuvo una leve baja con respecto a igual mes del año pasado”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Mercado inestable

“En un mercado que no se acomoda, sigue inestable, estamos trabajando nutriendo de nuevas herramientas al sector para que tengan más ventas y el público tenga una noción realista del valor de los autos. Hay mucha distorsión de precios y eso confunde al cliente”, expresó el directivo.

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“Hoy los nichos de autos más demandados (modelos y precios) están cubiertos en todas las agencias del país. La financiación sigue siendo crucial: los bancos y financieras

siguen sin estar a tono con las tasas que requiere el mercado. Nos preguntamos si se están vendiendo actualmente 154.000 unidades mensuales, cuánto más se

podría comercializar con tasas más acordes”, mencionó Lamas.

En cuanto a la distribución regional y provincial de operaciones señaló que el interior “sigue mostrando un movimiento de ventas que se mantiene estable, en detrimento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que sigue con volúmenes de ventas bajos. Apostamos a una normalización rápida del sector y retomar el camino hacía un nuevo récord de ventas para 2026”.

Las provincias en que aumentó el número de operaciones de compra-venta de autos usados registrada fueron las siguientes:

1-La Rioja: 24,73%

2-CABA: 5,40%

3-Río Negro: 3,51%

4-San Juan: 3,47%

5-Salta: 2,41%

6-Buenos Aires 2,05%

7-Mendoza: 1,97%

8-Misiones: 1,50%

9-Córdoba: 0,35%

Cabe destacar, sin embargo, que en cuanto a número de operaciones el grueso se sigue registrando en la provincia de Buenos Aires, que en abril concentró el 38,2% de las transferencias de usados, seguida por Córdoba (12,3%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9,1%), Santa Fe (8,5%), Mendoza (5,7%) y Entre Ríos (4%).

Mercado eléctrico

Un comprador sonriente recibe las llaves de su nuevo coche eléctrico usado y cierra el trato con un vendedor en un concesionario especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Cámara del Comercio Automotor también incluye el ranking de los autos electrificados más vendidos que en las tres primeras posiciones encabezan tres modelos de Toyota, el Corola Cross, el Corolla (a secas) y el Toyota RAV4.

En tanto, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y abril se vendieron 2.345 unidades de autos eléctricos nuevos, un 819,6% más que en igual período del año pasado. Se trata de un mercado de valores mucho más altos, especialmente si, como detalló Infobae, se comparan los precios con los salarios promedios vigentes en la Argentina.