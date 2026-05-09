El Salvador

CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana

Acciones innovadoras y reformas estructurales empiezan a formar parte de la agenda pública. El informe CEPAL plantea dilemas y da voz a experiencias locales que buscan romper inercias

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CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA
CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA

La innovación estatal, transformación de gobiernos, CEPAL, Centroamérica y República Dominicana son los conceptos centrales del último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe 2025.

El documento plantea que los Estados de la región deben ir más allá de la mera reacción ante los problemas para anticipar, coordinar y liderar cambios estructurales, especialmente ante escenarios de incertidumbre y complejidad creciente.

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En esta línea, la innovación pública deja de ser solo un complemento técnico y se convierte en el mecanismo para articular visión, capacidades y acción.

El informe enfatiza la necesidad de una arquitectura institucional sólida, reglas claras y equipos capacitados cuyo funcionamiento no dependa del impulso de una sola gestión.

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La innovación fortalece la legitimidad democrática y permite la formación de alianzas sociales y políticas capaces de sostener reformas de mayor alcance.

A través de ejemplos concretos, la CEPAL muestra cómo la innovación ya se aplica en la región. En El Salvador y Guatemala, los Laboratorios de Aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo promueven respuestas colaborativas a desafíos como la migración y la gestión del agua, basándose en la experimentación y el aprendizaje conjunto.

En República Dominicana, la creación del Gabinete del Sector Agua y el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 refuerzan la coordinación interinstitucional en el manejo de recursos hídricos y fomentan inversiones en infraestructura resiliente.

En Panamá, el programa Mujeres Indígenas Conectadas, desarrollado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y el Banco Interamericano de Desarrollo, busca reducir la brecha digital de las mujeres indígenas y facilitar su acceso a servicios públicos digitales.

La Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (RedETSA), donde participa República Dominicana, destaca por su aporte en la toma de decisiones clínicas y regulatorias.

CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA
CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA

Las políticas de reinserción productiva para migrantes retornados en El Salvador y Guatemala impulsan la integración económica mediante certificación de competencias y desarrollo de habilidades para el empleo y el emprendimiento. En Belice, acuerdos para la conservación marina y la planificación espacial han recibido reconocimiento internacional como innovaciones en la gestión de recursos naturales.

El informe señala el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la administración pública, abarcando desde la prestación de servicios hasta los mecanismos de toma de decisiones y la promoción de la participación ciudadana. La colaboración interinstitucional, la integración de tecnologías digitales y el enfoque territorial surgen como tendencias que permiten a los Estados responder de manera más eficiente y equitativa a los desafíos locales.

La CEPAL subraya la importancia de desarrollar métricas y mecanismos de evaluación para medir el impacto real de la innovación estatal. Considera que solo con una integración estratégica de la innovación en la gestión pública se logran cambios sostenidos que impactan en la vida de la población.

Aunque Centroamérica y República Dominicana han registrado avances en la modernización administrativa, la incorporación de tecnologías y la profesionalización del servicio civil, la región sigue sin lograr transformaciones estructurales capaces de superar el bajo crecimiento, la desigualdad y la debilidad institucional.

Esta situación pone en cuestión el paradigma incrementalista de la modernización, centrado en procesos y eficiencia, y plantea la necesidad de adoptar un enfoque donde las instituciones funcionen como sistemas adaptativos, preparados para liderar cambios estratégicos.

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