Sociedad

Casi 200 buques extranjeros se refugiaron en el mar argentino por el ciclón extratropical: así fue el operativo de salida

Prefectura Naval coordinó con patrullaje aéreo y vigilancia satelital el egreso ordenado de embarcaciones pesqueras. Ingresaron a la plataforma continental argentina por el temporal

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Imágenes sobre el operativo de Prefectura Naval Argentina para el retiro de 193 buques extranjeros que se encontraban en el mar argentino.

Luego del paso del ciclón extratropical, el rugido del Atlántico Sur cedió. Este sábado, uno por uno, los 193 buques extranjeros que ingresaron en el mar argentino retomaron rumbo mar adentro, bajo un operativo coordinado por Prefectura Naval (PNA).

Las embarcaciones habían ingresado en las últimas horas a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Es que el temporal no dejaba margen para la improvisación. Con la expectativa de olas de hasta 12 metros y ráfagas que rozaron los 100 km/h, el clima forzó a las distintas flotas de bandera extranjera a adentrarse en aguas nacionales.

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Al apaciguarse la tormenta, la Prefectura Naval activó un operativo para coordinar el egreso de los buques.

La autoridad marítima llevó a cabo un seguimiento exhaustivo mediante el Sistema Guardacostas, con una plataforma que procesa datos de identificación automática que bajo el sistema AIS puede verificar, en tiempo real, la posición de cada embarcación.

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Operativo de Prefectura Naval para coordinar la salida de buques extranjeros
El avión PA-22 de Prefectura sobrevoló la zona para verificar el egreso de la flota extranjera

Un monoplano PA-22, que forma parte del Servicio de Aviación de la Prefectura Naval Argentina (SEAV), levantó vuelo desde Comodoro Rivadavia para desplegar la vigilancia y patrullar la zona. Es uno de los aviones que posee la fuerza de seguridad para el trabajo de búsqueda y rescate en el océano.

Equipado con sensores especializados, el PA-22 pudo constatar de forma visual y electrónica que el contingente de 193 embarcaciones, incluyendo pesqueros y un buque frigorífico, se encontraba abandonando el área de jurisdicción nacional en condiciones seguras.

Operativo de Prefectura Naval para coordinar la salida de buques extranjeros
Personal de Prefectura monitorea en tiempo real el sistema AIS desde la base en Comodoro Rivadavia

Imágenes satelitales de Radar de Apertura Sintética (SAR), provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), complementaron este seguimiento. Se trata de una tecnología que permite detectar la ubicación física de los buques incluso ante la nula visibilidad o condiciones climáticas adversas, con el fin de fiscalizar fehacientemente los espacios marítimos.

La variopinta flota de pesqueros que ingresaron eran de origen de países como China, Corea del Sur, Rusia, España, Vanuatu, Tanzania, Kenia y Liberia, según se informó oficialmente.

Operativo de Prefectura Naval para coordinar la salida de buques extranjeros
La flota controlada incluye pesqueros y un buque frigorífico de China, Corea del Sur y otros países

En las imágenes del operativo, se puede ver cómo el PA-22 partió desde la ciudad chubutense. Desde el interior de la cabina, el personal de Prefectura operó con sus estaciones de trabajo mediante tecnología de la empresa Aerodata, especializada en misiones de vigilancia.

El avión sobrevoló el mar abierto a baja altura, con el fin de identificar y registrar buques pesqueros. En el video difundido por la fuerza de seguridad naval, se puede ver claramente un barco en el agua mientras el personal desde el avión utiliza los sistemas de cartografía digital y radares para verificar los movimientos en la zona que se extiende hasta la “Milla 201”, donde se ubica el límite exterior de la ZEEA.

Operativo de Prefectura Naval para coordinar la salida de buques extranjeros
El Sistema Guardacostas registró cada maniobra de salida tras el cese del ciclón en el Atlántico Sur

“Con este operativo, que combina medios aéreos, vigilancia satelital y tecnología de posicionamiento, la Prefectura reafirma su compromiso con la soberanía marítima, la protección de los recursos naturales y la seguridad de la navegación en el Atlántico Sur”, señalaron desde Prefectura en un comunicado oficial.

El ciclón extratropical de gran intensidad cruzó toda la costa atlántica argentina, generando una combinación de viento, lluvia y olas que afectó a miles de personas en todo el país.

Operativo de Prefectura Naval para coordinar la salida de buques extranjeros
Sensores especializados permitieron confirmar la retirada segura de los buques extranjeros

La zona más complicada abarcó desde las costas de Mar del Plata hasta Necochea, en donde se registraron olas de hasta siete metros de altura. Sumado a las intensas lluvias que se desarrollaron a lo largo de estos días, también se reportaron varias calles inundadas en todo el frente costero de la provincia de Buenos Aires.

A raíz de la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval dispuso en el caso de “La Feliz” el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y de las escolleras norte y sur en Necochea. Por este motivo, se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones.

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