Salud

El snack nocturno que interfiere con el descanso y muchos consumen a diario, según expertos

Las propiedades estimulantes presentes en este alimento pueden convertirse en un obstáculo silencioso para lograr noches de sueño profundo y reparador

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Ilustración de una persona acostada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, una lámpara encendida y un reloj digital que muestra las 3:47 AM.
El consumo nocturno de chocolate puede dificultar la relajación previa al descanso, según advierten especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate, placer nocturno para muchos, podría estar saboteando en silencio la calidad del sueño. Aunque suele asociarse con momentos de disfrute y relajación, sus componentes estimulantes pueden convertirse en un obstáculo inesperado para quienes buscan un descanso profundo y reparador.

Según advierten expertos, consumir chocolate antes de dormir no es tan inocente como parece y puede afectar la capacidad de conciliar el sueño durante la noche.

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El descanso nocturno es esencial para la salud física y mental, pero más de la mitad de los adultos experimenta dificultades para dormir bien, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Diversos hábitos influyen en la calidad del sueño, y el consumo de chocolate antes de acostarse es uno de los factores que puede afectar, especialmente en personas con antecedentes de insomnio o sueño superficial.

Un estudio reciente, publicado por la Harvard Medical School en la revista médica Sleep Health, analizó a 1.200 adultos de entre 30 y 65 años con antecedentes de insomnio crónico y evaluó el impacto del consumo de chocolate en las horas previas al sueño.

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Los resultados indicaron que consumir chocolate dentro de las tres horas antes de acostarse aumentó en un 18% el tiempo necesario para conciliar el sueño y en un 12% la frecuencia de despertares nocturnos, en comparación con quienes evitaban su ingesta por la noche.

El estudio también señaló que los efectos fueron más notorios en personas con sensibilidad a la cafeína y la teobromina, dos compuestos presentes en el cacao que afectan la fisiología del sueño.

Corazón humano estilizado en tonos rojos y grises, rodeado de líneas de electrocardiograma sobre fondo abstracto.
La teobromina del cacao incrementa el ritmo cardíaco y estimula el sistema nervioso central, afectando el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clínica Mayo advierte que el chocolate contiene cafeína, una sustancia que bloquea la adenosina, molécula responsable de inducir la sensación de sueño y dificulta la transición del organismo hacia un estado de reposo al final del día.

Además, la teobromina, otro alcaloide presente en el cacao, puede aumentar el ritmo cardíaco y actuar como estimulante del sistema nervioso central, interfiriendo en la relajación necesaria antes de dormir. Por este motivo, los especialistas recomiendan que las personas con dificultades para dormir presten especial atención al consumo nocturno de chocolate.

Qué efecto tiene el chocolate sobre el sueño

El efecto disruptivo del chocolate sobre el sueño depende de la cantidad y el tipo de cacao consumido. Por ejemplo, una porción de 28 gramos de chocolate con leche contiene alrededor de 8 miligramos de cafeína, mientras que la misma cantidad de chocolate amargo puede superar los 20 miligramos.

El chocolate blanco, en cambio, no representa este problema porque no contiene sólidos de cacao ni estimulantes relevantes. Aunque la cantidad de cafeína en el chocolate es menor que en una taza de café (80-100 miligramos), la combinación de cafeína y teobromina puede ser suficiente para alterar el sueño en personas susceptibles, según la Sociedad Española de Sueño.

Mujer sentada en su cama, angustiada tras despertar de una pesadilla. La escena transmite la dificultad de enfrentar problemas de sueño como el insomnio, y cómo estos afectan la salud mental y el bienestar. La imagen destaca la importancia de un descanso adecuado y la gestión de trastornos del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las personas con insomnio o sueño fragmentado son más susceptibles a los efectos estimulantes del chocolate, incluso en cantidades moderadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Los efectos pueden variar según la sensibilidad individual. Algunas personas metabolizan la cafeína y la teobromina más lentamente, lo que prolonga sus efectos estimulantes y dificulta aún más la conciliación y profundidad del sueño. En individuos con insomnio o sueño fragmentado, la interferencia puede ser significativa incluso con cantidades moderadas.

Cómo consumir chocolate sin afectar el descanso

El chocolate no necesita desaparecer de la dieta, pero los expertos advierten que el horario y la cantidad pueden marcar una gran diferencia en la calidad del sueño. Especialistas de la Mayo Clinic y la American Academy of Sleep Medicine recomiendan evitar su consumo entre cuatro y seis horas antes de acostarse para reducir el riesgo de que sus compuestos estimulantes alteren el descanso nocturno.

La clave está en la moderación: limitar la porción y evitar el consumo excesivo facilita una experiencia nocturna más reparadora. Para quienes experimentan insomnio o despertares frecuentes, se aconseja optar por colaciones nocturnas libres de cafeína y teobromina, como frutas frescas, yogur natural o frutos secos.

Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
Limitar la cantidad y elegir el momento adecuado para consumir chocolate ayuda a disfrutar sus beneficios sin alterar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es importante considerar otros factores que pueden potenciar el efecto estimulante del chocolate, como el consumo simultáneo de otras fuentes de cafeína (café, té, bebidas energéticas) o el estrés acumulado durante el día.

Asimismo, mantener una rutina regular de sueño y crear un entorno propicio para el descanso también contribuye a mitigar el impacto de los estimulantes alimentarios.

Beneficios del cacao y pautas de consumo responsable

A pesar de las precauciones para quienes tienen problemas de sueño, el cacao aporta flavonoides que, según la American Heart Association, favorecen la salud cardiovascular y la circulación sanguínea. Además, el chocolate estimula neurotransmisores vinculados al bienestar, como la serotonina y la dopamina.

Consumido con moderación y lejos de la noche, permite disfrutar sus beneficios sin afectar el descanso. Para quienes padecen insomnio, se recomienda elegir opciones sin cafeína ni teobromina antes de dormir y consultar a un profesional de la salud si los trastornos persisten.

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