Sociedad

Video: Un auto chocó con otro y terminó adentro de una farmacia en La Plata

Dos vehículos colisionaron sobre la calle 7 y uno de ellos perdió el control y atravesó la vidriera. El hecho generó conmoción, aunque no hubo víctimas entre conductores ni transeúntes

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A pesar de la potencia del siniestro, ninguna persona resultó herida

Un auto se incrustó dentro de una farmacia en Barrio Aeropuerto de La Plata, este sábado al mediodía, tras un choque entre dos vehículos sobre calle 7 entre 609 y 610. El episodio dejó daños materiales de consideración en el local comercial, pero ningún herido, pese a la violencia del impacto.

Todo comenzó cuando un Toyota Corolla, al mando de un joven de 23 años, colisionó con un Suzuki Swift conducido por un hombre de 69 años. Ambos circulaban en la misma dirección —desde 610 hacia 609— cuando se produjo el golpe.

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El conductor del Swift perdió el control del rodado, subió a la vereda y terminó chocando de frente contra el comercio Nueva Farmacia Aerobel, donde el vehículo quedó incrustado en la parte frontal del local, indicó el medio local El Día.

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar y constató que los conductores y los presentes estaban ilesos, pese a la gravedad del siniestro
Personal del SAME llegó rápidamente al lugar y constató que los conductores y los presentes estaban ilesos, pese a la gravedad del siniestro

Como se pudo apreciar en una de las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo sin control salió directo hacia la farmacia, entró derecho y quedó allí adentro detenido.

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Luego, en las fotos que tomaron finalizado el accidente, mostraron al auto detenido dentro del comercio, con parte de la estructura dañada por el impacto. Entre quienes presenciaron la escena, la palabra que más se repitió fue una: “milagro”, aseguró otro portal de la zona como 0221. Además, una pareja que se encontraba en las inmediaciones logró evitar ser atropellada por apenas centímetros.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y revisó a los involucrados. Si bien ambos conductores estaban conmocionados, ninguno presentó lesiones. Tampoco hubo víctimas dentro del comercio, a pesar de los importantes daños materiales que sufrió el local.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el auto impactó de lleno en la farmacia, generando importantes daños materiales
Cámaras de seguridad captaron el momento en que el auto impactó de lleno en la farmacia, generando importantes daños materiales

Tras el siniestro, efectivos de la Policía Bonaerense trabajaron en la zona junto a peritos y personal municipal para determinar la mecánica del choque. El tránsito sobre avenida 7 quedó parcialmente afectado durante varios minutos, en medio del movimiento generado por la presencia de curiosos y del personal que intervenía en el lugar. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y tomó intervención la UFI N°10 de La Plata.

El antecedente de otro choque violento en La Plata

Un grave accidente de tránsito generó alarma en la ciudad de La Plata en la esquina de avenida 13 y calle 40, muy cerca de Plaza Belgrano. Un automovilista ignoró el semáforo en rojo, chocó contra otro coche y provocó grandes destrozos en el vehículo impactado. Testigos captaron el hecho en video, lo que derivó en la interrupción del tránsito y una fuerte discusión en plena calle.

El episodio sucedió semanas atrás, cuando un Peugeot blanco fue chocado por otro vehículo que, según relataron los presentes, cruzó con el semáforo en rojo. Instantes después del choque, la conductora del coche dañado bajó rápidamente y, visiblemente alterada, se dirigió hacia quien consideraba responsable. “Mirá cómo me rompiste el auto”, reclamó la mujer entre insultos y gestos de indignación, señalando los daños.

La situación se volvió aún más dramática por los gritos de la afectada y por la cantidad de restos de plástico y piezas esparcidas en el asfalto.

Un conductor pasó un semáforo en rojo e impactó con otro vehículo

Uno de los testigos, mientras filmaba, opinó: “¡Se lo voló! Encima, todo de plástico... Se mandó en rojo, al pedo. Tenía el paso la señora, cómo se va a mandar así, es una locura”, y señaló al auto detenido sobre la senda peatonal como el responsable. También advirtió: “Si venía con criaturas, volaban por el parabrisas”.

A pesar de la magnitud del choque y de los daños materiales, las autoridades informaron que no hubo heridos graves. La escena generó momentos de tensión y obligó a cortar el tránsito sobre avenida 13 y calle 40 durante varios minutos.

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