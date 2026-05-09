La sexy producción de fotos de La Joaqui y Sofía Gonet: "Podré ser sumisa, pero barata, jamás"

La Joaqui y Sofía Gonet en una charla sin filtros que anticiparía una futura colaboración

Una sesión de fotos sensuales entre La Joaqui y Sofía Gonet combinó moda, complicidad y un intercambio personal cargado de tensión en un set industrial. La propuesta alternó poses audaces y momentos espontáneos, con ambas protagonistas compartiendo confesiones y risas frente y fuera de la cámara.

Durante la producción fotográfica, La Joaqui y Sofía Gonet protagonizaron una puesta de estética provocadora en un estudio de hormigón gris, marcada por atuendos en cuero, miradas desafiantes y escenas de camaradería. Entre diálogos directos y posturas sugerentes, las imágenes y la conversación reflejaron confianza y complicidad, anticipando la posibilidad de futuros proyectos en conjunto.

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Dos imágenes sensuales de la producción de La Joaqui y Sofía Gonet

La estética audaz del set y los looks de La Joaqui y Sofía Gonet

El entorno industrial resultó clave en el tono de la producción. Paredes de hormigón, luz artificial tenue y una paleta dominada por el negro potenciaron el carácter visual.

La Joaqui llevó una peluca rubia platinada con flequillo recto y un abrigo de pelo rizado blanco y negro, dejando visible un body oscuro y medias de red sobre sus piernas tatuadas.

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Sofía Gonet optó por un conjunto negro de cuero compuesto por chaqueta trenzada, guantes largos y botines en punta. Su cabello peinado hacia atrás con efecto húmedo y el maquillaje de ojos ahumados en tonos gris y azul completaron su imagen.

Las prendas y el maquillaje de ambas marcaron una estética vanguardista, en sintonía con el enfoque atrevido y la ambientación sofisticada del rodaje.

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La Joaqui y Sofía Gonet se conocieron en MasterChef Celebrity, donde entablaron una gran relación

Tensión, complicidad y espontaneidad en cada toma

Las imágenes alternaron entre la tensión en las poses y la espontaneidad del detrás de escena. En el ascensor metálico, La Joaqui mostró un gesto desafiante, observada de costado por Gonet.

En un pasillo con un cartel de “WC”, caminaron mostrando actitud desinhibida: La Joaqui con café y tatuajes a la vista, Gonet extendiendo el brazo enguantado.

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El mismo corredor fue escenario de carcajadas genuinas. Las dos rompieron la tensión con risas abiertas, resaltando un vínculo natural fuera del flash.

Las tomas individuales de Sofía Gonet reflejaron la estética más elaborada: sentada en cuclillas contra la pared, mirando a cámara o hacia el suelo, con los guantes negros y los botines brillando bajo la luz del set.

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Las escenas de descanso sumaron un costado íntimo. Compartieron mate en sillones de cuero negro junto a una lámpara de diseño singular, mientras fuera de cuadro un asistente ajustaba el vestuario, cerrando el círculo entre moda y espontaneidad.

Dos escenas de la producción de fotos de La Joaqui y Sofía Gonet

Una charla sin filtros: confesiones entre amigas

La producción fotográfica derivó en una conversación sincera y provocadora, donde las protagonistas trasladaron la atmósfera del set al plano verbal.

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“Vos, al final, ¿te volviste loca por amor?”, preguntó La Joaqui.

“Sí, sabés que sí”, respondió Sofía Gonet sin dudar.

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La cantante insistió: “¿Y?”.

La influencer fue directa: “Y la verdad es que podría haber estado mucho más loca”.

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“Podrías haber estado más loca. Te podrías haber olvidado vos por completo, dejarte de poner bonita, perfumarte”, sugirió La Joaqui.

Gonet frenó el juego con un “Shh”, pero La Joaqui continuó: “Confundir amor con hambre, muy importante”.

“Mmm, sí”, admitió Gonet.

La charla tomó tono reflexivo. “Con vos un poco entiendo que la locura no es amar como loca. La locura más bien es amar donde no hay nada, ¿viste?”, expresó La Joaqui.

Gonet selló la conversación con humor: “Amiga, si me hubiera olvidado a mí por vos, ese culo vale todo el olvido. Podré ser sumisa, pero barata, jamás. Así que no, más loca no. Más puta y más selectiva”.

La Joaqui y Sofía Gonet son una dupla con química: las fotos lo confirman

De MasterChef Celebrity al set: ¿una colaboración en puerta?

La química evidenciada tiene antecedentes en las cocinas de MasterChef Celebrity, donde ambas construyeron la confianza trasladada a esta producción.

Sofía Gonet fue subcampeona del certamen, ocupando el segundo lugar tras Ian Lucas. El cierre sugerente del video y las frases del diálogo dejan abierta la posibilidad de un próximo proyecto compartido.

El juego de límites y complicidades entre ambas anticipa futuros reencuentros, donde el deseo marcado por la elección y la libertad de las protagonistas seguirá al frente.