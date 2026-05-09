Se abren los octavos de final del Torneo Apertura con el vibrante clásico cordobés entre Talleres y Belgrano: hora, TV y agenda

(X: @Belgrano)

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 se abrirán a lo grande con un clásico cordobés que promete: Talleres y Belgrano se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes y paralizarán a una provincia que verá a un solo representante entre los ocho mejores del certamen de Primera División. La cita comenzará a las 16:30 en el mundialista, con arbitraje de Darío Herrera.

El destino quiso que los dos conjuntos cordobeses queden aparejados en la primera fase del mata-mata con Talleres actuando como local por haber culminado en el cuarto puesto de la Zona A pese a haber sumado la misma cantidad de puntos que Belgrano (26), que acabó quinto en la Zona B. Por este motivo, los dirigidos por Carlos Tevez afrontarán el compromiso frente a su público en el Kempes, a diferencia de lo que ocurrió en la undécima fecha de la fase regular, cuando empataron sin goles en Barrio Alberdi.

PUBLICIDAD

Aunque viene de dos empates consecutivos (ante Estudiantes en La Plata y Unión en Santa Fe), Talleres atraviesa un gran momento futbolístico que se refleja en lo estadístico: perdió solamente uno de sus últimos nueve compromisos (de local contra Boca). Si bien el elenco de Ricardo Zielinski tuvo momentos de alto vuelo, su andar fue más irregular en las últimas semanas: de los últimos ocho duelos, ganó 3, empató 2 y perdió 2.

A la hora de analizar el balance de los clásicos cordobeses de los últimos años, hay que remarcar una absoluta paridad: de los últimos diez partidos que disputaron, nueve terminaron en empate (Talleres ganó el restante). Igualaron las últimas siete veces que se vieron las caras y la T acumula un total de 13 encuentros sin perder por torneos AFA ante su acérrimo oponente. El Pirata lleva 25 años sin poder imponerse ante los de Barrio Jardín Espinosa: la última vez fue 1-0 de local por el Apertura 2001.

PUBLICIDAD

El ganador de esta llave se medirá entre semana contra el que se imponga esta noche en Mendoza entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe. En caso de que avance la Lepra mendocina, el cotejo por los cuartos se celebrará en Cuyo; si triunfa el Tatengue, la llave se disputará en Córdoba. Vale mencionar que las semifinales se llevarán a cabo el próximo fin de semana, mientras que la final está pactada para el domingo 24 de mayo (15:30) justamente en el estadio Mario Alberto Kempes cordobés.

En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos de 15′ y, si persiste la paridad, la llave se definirá en tanda de penales.

PUBLICIDAD

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez

PUBLICIDAD

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski

Estadio: Mario Alberto Kempes

PUBLICIDAD

Hora: 16.30

Árbitro: Darío Herrera

PUBLICIDAD

Televisará: ESPN Premium

Imagen detallada del cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final con los escudos de los equipos en un estadio de fútbol lleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda completa de los octavos de final:

El cronograma de octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16:30 Talleres-Belgrano

PUBLICIDAD

19:00 Boca-Huracán

21:30 Argentinos Juniors-Lanús

PUBLICIDAD

21:30 Independiente Rivadavia-Unión

Domingo 10 de mayo

15:00 Rosario Central-Independiente

17:00 Estudiantes LP-Racing

19:00 River-San Lorenzo

21:30 Vélez-Gimnasia LP