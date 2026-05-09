Deportes

Se abren los octavos de final del Torneo Apertura con el vibrante clásico cordobés entre Talleres y Belgrano: hora, TV y agenda

Se levanta el telón de los mata-mata en la Liga Profesional. El primer cruce será entre la T y el Pirata en Córdoba

Guardar
Google icon
Belgrano vs. Talleres
(X: @Belgrano)

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 se abrirán a lo grande con un clásico cordobés que promete: Talleres y Belgrano se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes y paralizarán a una provincia que verá a un solo representante entre los ocho mejores del certamen de Primera División. La cita comenzará a las 16:30 en el mundialista, con arbitraje de Darío Herrera.

El destino quiso que los dos conjuntos cordobeses queden aparejados en la primera fase del mata-mata con Talleres actuando como local por haber culminado en el cuarto puesto de la Zona A pese a haber sumado la misma cantidad de puntos que Belgrano (26), que acabó quinto en la Zona B. Por este motivo, los dirigidos por Carlos Tevez afrontarán el compromiso frente a su público en el Kempes, a diferencia de lo que ocurrió en la undécima fecha de la fase regular, cuando empataron sin goles en Barrio Alberdi.

PUBLICIDAD

Aunque viene de dos empates consecutivos (ante Estudiantes en La Plata y Unión en Santa Fe), Talleres atraviesa un gran momento futbolístico que se refleja en lo estadístico: perdió solamente uno de sus últimos nueve compromisos (de local contra Boca). Si bien el elenco de Ricardo Zielinski tuvo momentos de alto vuelo, su andar fue más irregular en las últimas semanas: de los últimos ocho duelos, ganó 3, empató 2 y perdió 2.

A la hora de analizar el balance de los clásicos cordobeses de los últimos años, hay que remarcar una absoluta paridad: de los últimos diez partidos que disputaron, nueve terminaron en empate (Talleres ganó el restante). Igualaron las últimas siete veces que se vieron las caras y la T acumula un total de 13 encuentros sin perder por torneos AFA ante su acérrimo oponente. El Pirata lleva 25 años sin poder imponerse ante los de Barrio Jardín Espinosa: la última vez fue 1-0 de local por el Apertura 2001.

PUBLICIDAD

El ganador de esta llave se medirá entre semana contra el que se imponga esta noche en Mendoza entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe. En caso de que avance la Lepra mendocina, el cotejo por los cuartos se celebrará en Cuyo; si triunfa el Tatengue, la llave se disputará en Córdoba. Vale mencionar que las semifinales se llevarán a cabo el próximo fin de semana, mientras que la final está pactada para el domingo 24 de mayo (15:30) justamente en el estadio Mario Alberto Kempes cordobés.

En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos de 15′ y, si persiste la paridad, la llave se definirá en tanda de penales.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski

Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 16.30

Árbitro: Darío Herrera

Televisará: ESPN Premium

Vista aérea de un bracket de torneo de fútbol mostrando los cruces del Torneo Apertura 2026, con el logo LPF y trofeo central, sobre un estadio lleno de aficionados.
Imagen detallada del cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final con los escudos de los equipos en un estadio de fútbol lleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda completa de los octavos de final:

cronograma octavos de final torneo apertura
El cronograma de octavos de final del Torneo Apertura
  • Sábado 9 de mayo

16:30 Talleres-Belgrano

19:00 Boca-Huracán

21:30 Argentinos Juniors-Lanús

21:30 Independiente Rivadavia-Unión

  • Domingo 10 de mayo

15:00 Rosario Central-Independiente

17:00 Estudiantes LP-Racing

19:00 River-San Lorenzo

21:30 Vélez-Gimnasia LP

Temas Relacionados

Belgrano de CórdobaTalleres de CórdobaLiga ProfesionalTorneo Apertura 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas vienen de una increíble derrota en el clásico frente a Orlando. Desde las 14, por Apple TV

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

La temporada 2003/04 consagró a un grupo irrepetible, cuyo fútbol y mentalidad los llevaron a conquistar el único trofeo dorado en la historia de la Premier League

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

La mediocampista que comenzó a entrenar con varones, actualmente conforma el plantel de River Plate y se destaca en el esquema del combinado nacional, tras una carrera marcada por logros personales y colectivos en el deporte

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

La apasionada historia de amor del futbolista Dylan Gissi y Cinzia de Gran Hermano: del “fueguito” por Instagram al vínculo a distancia

Se conocieron por redes sociales y al año ella dejó todo en Venezuela para vivir juntos. El defensor de Nueva Chicago hoy acompaña a la modelo y conductora en su desafío en la casa más famosa

La apasionada historia de amor del futbolista Dylan Gissi y Cinzia de Gran Hermano: del “fueguito” por Instagram al vínculo a distancia

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

La victoria del Lens por 1-0 sobre el Nantes por la Ligue 1 aseguró la presencia del club en la próxima Champions League y decretó el descenso de su rival

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

La apasionada historia de amor del futbolista Dylan Gissi y Cinzia de Gran Hermano: del “fueguito” por Instagram al vínculo a distancia

Hizo su debut profesional con 16 años y tardó 15 segundos en marcar su primer gol: “El chico de la película”

TELESHOW

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

Wanda Nara palpita el estreno de su ficción vertical con Maxi López: “No veo la hora de que lo miren mis hijos”

El director Alberto Maci habla sobre su documental sobre China Zorrilla: “Era una mujer magnética, un don de Dios”

Nació en Mendoza, tocó con Drexler y sueña a lo grande: quién es Gala Celia, la argentina que brilla con Ricardo Arjona

Traiko Pinuer, de Meta Guacha: “Me perdí cosas con mis hijos por llevar esta vida”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas chinas e iraníes que apoyan al sector armamentístico del régimen persa

Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas chinas e iraníes que apoyan al sector armamentístico del régimen persa

Estados Unidos revisa posibles cambios en la resolución de la ONU contra los ataques de Irán y el bloqueo en Ormuz

Taiwán advirtió que el nuevo presupuesto de Defensa podría crear “brechas” en las capacidades militares de la isla

Runet y el Día de la Victoria: la arquitectura del control digital ruso se pone a prueba en su fecha más sensible

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano