Guatemala

La muerte acechó en la penumbra: Madre e hijo son asesinados sin piedad en Guatemala

Un ataque armado perpetrado bajo el manto de la madrugada de este sábado dejó como saldo una madre y su hijo fallecidos en la aldea Llano de Morales, Sanarate, El Progreso

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Vista trasera de una ambulancia de Sanarate y cinta amarilla con texto "HOMICIDIO PRECAUCIÓN" en un camino de tierra, con personas y vehículos al fondo.
La cinta de seguridad amarilla marca el perímetro de una investigación de homicidio en una zona rural de Sanarate, Guatemala, con personal de emergencia y policial en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este sábado 9 de mayo de 2026, el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto en la aldea Llano de Morales, en Sanarate, El Progreso. Para la mayoría de los vecinos, era el inicio de una jornada de descanso o de labores domésticas, pero para la familia Ruano Cante, el destino se torció de forma irreversible en un instante de violencia ciega.

El estruendo de los proyectiles de arma de fuego rompió la calma habitual de la calle principal, dejando tras de sí un vacío que ninguna estadística de seguridad podrá llenar.

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A un costado de la vía principal, donde la cotidianidad suele transcurrir entre el paso de vehículos y el saludo de los vecinos, quedaron los cuerpos de Milvia Ruano Pineda, de 29 años, y su pequeño hijo, Eidan Jhoab Cante Ruano, de tan solo 11 años. No hubo tiempo para la huida ni espacio para la clemencia. Las heridas, localizadas en distintas partes de sus cuerpos, fueron certeras y devastadoras.

Los Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 111 recibieron la alerta con la urgencia que el caso ameritaba. Al llegar al lugar, los paramédicos desplegaron su equipo con la esperanza de encontrar un hálito de vida, pero la realidad se impuso de inmediato. Tras evaluar los signos vitales de madre e hijo, confirmaron lo que los presentes ya temían: la gravedad de los impactos había segado sus vidas de forma instantánea.

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Las víctimas, identificadas como Milvia Ruano Pineda, de 29 años, y Eidan Jhoab Cante Ruano, de 11 (Cortesía @sonora969).
Las víctimas, identificadas como Milvia Ruano Pineda, de 29 años, y Eidan Jhoab Cante Ruano, de 11 (Cortesía @sonora969).

La escena se tornó aún más desgarradora cuando el lazo familiar se hizo presente entre el cordón policial. Reyna Ceballos Cabrera, de 67 años, llegó al lugar para enfrentarse a la peor de las pesadillas: identificar los cuerpos de su hija y de su nieto. El dolor de una madre y abuela que ve interrumpido el ciclo natural de la vida por la violencia es una imagen que quedó grabada en los residentes de Llano de Morales.

Milvia, una mujer joven en la plenitud de sus 29 años, y Eidan, un niño cuya vida escolar y juegos quedaron truncados a los 11, se convirtieron en las víctimas de un hecho que las autoridades aún intentan descifrar.

Mientras los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaban el área con la característica cinta amarilla, los peritos del Ministerio Público (MP) iniciaban el meticuloso trabajo de recolectar casquillos y evidencias, buscando respuestas entre el polvo y la sangre.

Entre estadísticas y realidad social

Este doble homicidio en Sanarate no fue un hecho aislado en el panorama de seguridad del país. La violencia parece haber reclamado el fin de semana desde sus primeras horas. Apenas la noche anterior, el viernes 8 de mayo, la tragedia golpeaba el departamento de Santa Rosa. En la aldea Las Pozas, El Cerinal, en el municipio de Barberena, otro ataque armado arrebató la vida a dos mujeres.

Aquel suceso ocurrió alrededor de las 21:00 horas en un expendio de bebidas alcohólicas. Al igual que en Sanarate, el pánico se apoderó de los pobladores, quienes alertaron a los Bomberos Voluntarios.

Una de las víctimas quedó inerte dentro del establecimiento, mientras que la otra fue hallada en plena vía pública, intentando quizás escapar de una muerte que terminó por alcanzarla en la calle principal. Dos escenarios distintos, cuatro vidas perdidas y un mismo patrón: la letalidad de las armas de fuego en manos del crimen.

Dos mujeres fueron asesinadas dentro y frente a expendio de bebidas en Barberena, Santa Rosa, Guatemala (Cortesía @vichoguate).
Dos mujeres fueron asesinadas dentro y frente a expendio de bebidas en Barberena, Santa Rosa, Guatemala (Cortesía @vichoguate).

Irónicamente, estos hechos de sangre ocurren en un contexto donde las cifras macroeconómicas y de seguridad sugieren una mejoría. Según el último informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala cerró el primer trimestre de 2026 con un total de 615 homicidios. Esta cifra representa una disminución de 166 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, posicionando a este inicio de año como el segundo con menor incidencia criminal en los últimos ocho años.

Sin embargo, para los guatemaltecos, las estadísticas son fríos números que no logran mitigar el miedo. Mientras el CIEN reporta un descenso técnico en la criminalidad, el clamor ciudadano en las calles de Guatemala sigue siendo el mismo: más seguridad y justicia.

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