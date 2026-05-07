Por qué la edad en la que se deja de fumar es clave en el nivel de recuperación de los pulmones

Investigaciones recientes confirman que los pulmones tienen una notable capacidad de reparación después de dejar de fumar, aunque nunca alcanzan una regeneración total (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que el daño pulmonar causado por fumar es irreversible estuvo presente durante décadas, lo que genera desánimo en muchas personas que dejaron de fumar.

Sin embargo, investigaciones recientes recopiladas por el periódico británico The Guardian desmintieron ese mito y muestran que los pulmones tienen una notable capacidad de reparación tras dejar de fumar, aunque esta recuperación significativa nunca será completa. Dejar de fumar lo antes posible sigue siendo fundamental para aprovechar al máximo esa capacidad regenerativa.

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Cuando se abandona el tabaco, los pulmones pueden activar mecanismos naturales que reparan los tejidos dañados y mejoran la función respiratoria. Aunque no todos los efectos negativos se revierten y algunos daños irreversibles pueden persistir, las pruebas científicas confirman que dejar de fumar permite una mejoría considerable en la salud pulmonar.

Dejar de fumar de manera temprana permite aprovechar al máximo la capacidad regenerativa de los pulmones antes de que disminuya con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en salud respiratoria, como la doctora Charlotte Dean, jefa del grupo de desarrollo y enfermedades pulmonares en la universidad británica Imperial College London, afirman que el conocimiento científico evolucionó en este aspecto.

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“Ya no creemos que los pulmones no se puedan regenerar. Sabemos ahora que, en términos generales, pueden repararse cuando se deja de fumar”, explicó la experta, según el periódico británico The Guardian. Los pulmones desarrollaron la capacidad de recuperarse de agresiones causadas por contaminantes, infecciones e incluso, en cierta medida, por las sustancias nocivas del tabaco.

¿Qué sucede en los pulmones tras dejar de fumar?

La exposición sostenida al humo del cigarro o del vapeo sobrepasa la capacidad reparadora natural del órgano. Esta sobrecarga tóxica limita la regeneración y no todas las personas experimentan la misma mejoría. Aunque muchos individuos recuperan función pulmonar tras dejar de fumar, algunos presentan daños irreversibles que no se revierten completamente.

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Daños pulmonares reversibles y factores individuales

La exposición continua al humo del cigarrillo o vapeo limita la capacidad natural de los pulmones para repararse y puede generar daños irreversibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regeneración pulmonar depende de circunstancias individuales. Algunas personas logran una recuperación significativa, pero otras desarrollan mutaciones genéticas o lesiones irreversibles en el tejido pulmonar, según detalló la especialista consultada por el periódico británico The Guardian.

“Puede ser que hayas desencadenado mutaciones o cambios genéticos o daños en los tejidos, y esas situaciones pueden condicionar la salud pulmonar a largo plazo, incrementando el riesgo de enfermedades graves”, advirtió Dean.

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La capacidad de reparación de los pulmones disminuye con la edad. Esto se asemeja a la pérdida de eficiencia regenerativa que ocurre en los huesos con el paso de los años. Por ello, evitar el tabaco y abandonarlo tan pronto como sea posible resulta determinante.

Hábitos para favorecer la reparación pulmonar

Factores individuales determinan la recuperación pulmonar, ya que algunas personas presentan daños genéticos o lesiones irreversibles tras dejar de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de hábitos saludables ayuda a potenciar la reparación pulmonar después de dejar de fumar. La doctora Dean resalta que el ejercicio físico resulta esencial, ya que mejora la función respiratoria y la eficiencia en el intercambio de gases. Mantener una rutina activa y una alimentación equilibrada aumenta las probabilidades de recuperación significativa para este órgano.

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La especialista enfatiza la importancia del abandono temprano del tabaco, pues la capacidad recuperativa disminuye con los años. “Deberíamos animar a dejar de fumar lo antes posible, porque el tejido pulmonar repara menos eficientemente conforme avanza la edad”, afirmó Dean en declaraciones para el periódico británico The Guardian.

Un estilo de vida activo contribuye a fortalecer los pulmones y permite que el cuerpo gestione mejor el oxígeno. Esta adaptación mejora la respuesta ante futuras agresiones y demuestra que dejar de fumar y mejorar los hábitos diarios puede generar un beneficio duradero para la función respiratoria.

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Sumar controles médicos periódicos permite detectar a tiempo posibles complicaciones respiratorias y evaluar la evolución de la función pulmonar. El apoyo profesional facilita el seguimiento de la salud, refuerza la motivación y consolida hábitos libres de tabaco, promoviendo bienestar integral y reduciendo riesgos de recaídas o enfermedades futuras.