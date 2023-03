Cómo “estar en acción” para vivir más años

En todos los países o en todas las regiones donde la gente vive más años, en general, son personas que están en acción. Ya sea en acción física, en acción mental, aprendiendo cosas o mediante una vida social activa. De alguna manera, están estimulando y poniendo en ejercicio sus neuronas en forma permanente.

Uno puede decir, bueno, yo no tengo tiempo, pero hay que ver por qué no tiene tiempo. Porque mucha gente cree que está en acción, pero lo que están es en movimiento. Recuerde que no solo se refiere a estar movimiento, sino que se relaciona con el tiempo que uno está ocupando. Porque la abeja está en movimiento y la gente la aplaude. El mosquito está en movimiento y la gente lo aplasta.

Una de las claves es la autoeficacia, un concepto definido por un psicólogo muy importante, Bandura. Él decía, la autoeficacia es la creencia que uno tiene acerca de que puede lograr una cosa. Si uno cree que no la puede lograr, no la va a encarar, pero si uno cree que la puede lograr, por lo menos lo va a intentar y tiene posibilidades de que eso salga.

No es lo mismo estar en acción que en movimiento. Es que mientras el primero nos estimula, el segundo solo ocupa nuestro tiempo / Getty

Muchas personas dicen, yo ya no estoy para eso porque he tenido golpes muy importantes en la vida. ¿Pero sabe qué? Uno con los golpes, puede dejar que lo marquen, puede dejar que lo destruyan o puede hacer que lo fortalezcan.

Y sobre eso hablamos en un encuentro anterior. ¿Se acuerda de la resiliencia? Para explicar este aspecto surge otra pregunta: ¿cómo reacciona cuando algo no te sale bien? ¿Te enojás? ¿Lo aceptás? Una nota buena que leí de Ariel Torres explica cómo nos comportamos los seres humanos cuando algo nos sale mal. Esto es una cosa que nos unifica y nos hace parecidos a los 8.000 millones de habitantes que hay sobre la Tierra. Es que algunas cosas nos salen bien y otras nos salen mal.

¿Cómo reaccionamos frente a esto? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Yo comencé a aprender danza aérea de grande, después de los 70 años, y yo quería aprender a dar vueltas. Quería aprender a dar vueltas, pero quería aprenderlo y me costaba muchísimo porque no tengo habilidad corporal. Pero seguí insistiendo hasta que finalmente salió.

La resiliencia se basa seguir insistiendo hasta que finalmente logremos aquello que se nos "negaba" / (Getty Images)

O sea, tenía la motivación, tuve la resiliencia de seguir pese a que las cosas. Al principio, me costaban muchísimo. En oposición, si bien yo me manejo bien en búsquedas en todo lo que sea internet, buscar información, armar papers, armar trabajos y comunicarme con otros; con las redes sociales, no me manejo.

Entonces, he preguntado muchas veces cómo se encuentra algo en Instagram o cómo se hace esto, y la verdad que me relajo, aflojo los hombros y acepto que algunas cosas no me van a salir bien.

No me peleo más con la situación. El asunto es que sos humano y, como humano, no sos perfecto. Te va a relajar mucho si aflojás los hombros y decís, “bueno, soy bueno en esto, no quiere decir que voy a ser bueno en todo”.

Muchas cosas en la vida no van a salir bien. Pondré mi mejor esfuerzo en pagar el precio en insistir en aquellas que me son indispensables. Y en aquellas que no, me relajo.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

