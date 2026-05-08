Honduras: Autobús atropella mujer mientras cruzaba la calle y chofer escapa en San Pedro Sula

Habitantes aseguran que los accidentes son frecuentes en ese sector. (FOTO: La Tribuna)

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un autobús en el sector La Pita, del municipio de Cofradía, departamento de Cortés, al norte de Honduras.

El accidente ocurrió en horas tempranas, cuando la víctima intentaba cruzar la carretera para abordar el transporte que diariamente utilizaba para trasladarse a su lugar de trabajo en San Pedro Sula, según relataron testigos que presenciaron el hecho.

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De acuerdo con las versiones preliminares, el autobús involucrado pertenece a la ruta “Vida Nueva”. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de la mujer quedó atrapado bajo las llantas de la unidad de transporte pesado, generando conmoción entre vecinos y personas que transitaban por el sector.

Testigos denunciaron que el conductor del autobús no se detuvo tras el accidente y abandonó la escena inmediatamente después del atropellamiento. La Policía Nacional inició operativos y diligencias para intentar localizar al responsable.

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El caso generó indignación y llamados de justicia en redes sociales. (FOTO: La Tribuna)

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían revelado la identidad de la víctima, debido a que se esperaba el reconocimiento oficial por parte de sus familiares.

Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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La tragedia generó indignación entre habitantes de Cofradía, quienes aseguraron que en esa zona son frecuentes los accidentes de tránsito debido al alto flujo vehicular, la velocidad con la que circulan algunas unidades del transporte público y la falta de señalización adecuada.

Vecinos del sector afirmaron que decenas de trabajadores y estudiantes cruzan diariamente esa carretera para abordar buses hacia San Pedro Sula, exponiéndose constantemente al peligro.

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“Todos los días se vive un riesgo aquí. Los buses pasan rápido y muchas veces no respetan a la gente que cruza”, comentó uno de los pobladores mientras observaba las labores de las autoridades.

La víctima intentaba cruzar la carretera cuando fue impactada por el autobús. (FOTO: La Tribuna)

El hecho volvió a poner sobre la mesa la problemática de los accidentes viales en Honduras, considerados una de las principales causas de muertes violentas en el país.

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Datos de organismos de seguridad indican que cientos de personas han fallecido en accidentes de tránsito durante los primeros meses de 2026, principalmente por exceso de velocidad, imprudencia al volante, falta de señalización y conducción irresponsable.

En varias regiones del país, ciudadanos han denunciado reiteradamente el comportamiento temerario de algunas unidades del transporte público, especialmente en carreteras con alta circulación peatonal.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan identificar plenamente al conductor involucrado para deducir responsabilidades penales por el hecho.

El caso ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de controles y exigieron justicia para la víctima, así como mayores medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias en la zona norte del país.

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La Policía Nacional informó que la búsqueda del conductor continúa activa y no descarta revisar cámaras de seguridad cercanas y testimonios de pasajeros para reconstruir la ruta que siguió el autobús después del atropellamiento.