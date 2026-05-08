Secta del porno sado: procesaron por trata de personas a tres miembros clave de la Escuela de Yoga Buenos Aires

Marcelo Guerra Perkowicz, el principal procesado en la nueva decisión de Servini

En las últimas horas, la jueza María Romilda Servini procesó a tres miembros de la cúpula de la Escuela de Yoga Buenos Aires, investigada por trata de personas y lavado de dinero.

La decisión, a la que accedió Infobae, incluída en un fallo maratónico de 491 páginas, marca un giro dramático en la causa. Servini, que asumió el control del expediente tras la salida del juez Ariel Lijo diez días atrás, agravó la situación de Marcelo Guerra Perkowicz -hijo adoptivo de Juan Perkowicz, líder de la organización-, María Beatriz Bugari y Mariano Krawczyk.

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Los dos primeros fueron embargados por $1200 millones cada uno; el tercero, por $400 millones. La prisión preventiva no fue ordenada en ninguno de los casos.

Servini los acusó, precisamente, de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas agravada -con siete presuntas víctimas explotadas- y al lavado de activos.

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Parte de las cintas sexuales halladas en Villa Crespo

En agosto de 2022, la Escuela de Yoga Buenos Aires, su histórico líder, el octogenario Juan Perkowicz, y una veintena de sus seguidores, fueron el blanco de una redada masiva de la PFA ordenada por el juez Ariel Lijo, que investigaba un esquema masivo de trata de personas con prostitución VIP y víctimas despojadas de su dinero, que era supuestamente enviado hacia Estados Unidos y licuado a nivel local mediante negocios inmobiliarios.

La Federal encontró más de 400 mil dólares, cinco mil cintas VHS y DVD que mostraban filmaciones internas del grupo con figuras políticas como Carlos Saúl Menem y un lote de filmaciones de porno sadomasoquista. Las ramificaciones del caso parecían espeluznantes. Se descubrió hasta una supuesta clínica trucha ligada a la organización.

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En diciembre de 2023, la causa dio un giro repentino: la Sala II de la Cámara Federal anuló la elevación a juicio de 17 procesados por Lijo, entre ellos Perkowicz padre, que aplicó las mismas calificaciones que Servini en su nuevo procesamiento. El centro de la disputa es la existencia del delito de trata: las víctimas, básicamente, no se asumieron como víctimas.

Juan Perkowicz, al ser allanado en el country Santa Barbara

En su queja, los abogados de los acusados “se refirieron, concretamente, al resultado de los informes periciales llevados a cabo por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de aquellas personas que se señalan como víctimas del delito, como así también a la diversa documentación que acompañaron para demostrar la total autodeterminación y el amplio espacio social en el que se desarrollan”, afirmó el texto de la Cámara.

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