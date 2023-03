Qué características comparten los países con más expectativa de vida

El Dr Cormillot explica cuáles son las características que comparten aquellos países que tienen más expectativa de vida.

En un encuentro anterior le comenté que cuáles son los países que tienen una mayor expectativa de vida. Son naciones ricas, que tienen buen sistema de salud y buen sistema educativo, pero ¿tienen todos las mismas posibilidades?

Te puede interesar: Cuál es la diferencia entre esperanza de vida, esperanza de vida saludable y longevidad

En nuestro país, Argentina, la expectativa de vida es de 75 años, estamos igual que Uruguay. Menos que Chile, que tiene 78, pero más que Brasil que tiene 70 o 73. En el mundo, la expectativa de vida promedio es de 73 años, pero hay 10 países que se han publicado como los que tienen mayor expectativa de vida: Mónaco, Hong Kong, Macao, Japón, Liechtenstein, Suiza, Singapur, Italia, Corea del Sur y España.

Pero no todos tienen las mismas posibilidades. Hay cosas distintas. Por ejemplo, en España son adeptos a la dieta mediterránea, aceite de oliva, muchas verduras, y un poco de vino. Además, tienen tiempo para la siesta, tienen tiempo para comer y después digerir la comida. En resumidas cuentas, no tienen que salir disparando para otro lado.

Hay 10 naciones que se posicionan como los países con poblaciones más longevas / Archivo

Otro ejemplo es Corea del Sur, donde además del sistema de salud, una gran educación, muchos alimentos fermentados y tienen como una especie de saunas públicos donde la gente puede entrar durante el día, hacerse un baño sauna, darse masajes y charlar con otras personas. Tienen un espíritu de cooperación y hacen un buen balance entre el deber y el placer con su tiempo.

Te puede interesar: Poner al cuerpo en “modo supervivencia”, el consejo antiage del experto en longevidad de Harvard

Además, en Singapur la medicina es muy avanzada en la parte de prevención, hay gimnasios libres por todos lados y el cigarrillo y el alcohol pagan impuestos muy grandes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta qué es la esperanza de vida, la esperanza de vida saludable y la longevidad. Le recuerdo que cuando hablamos de expectativas de vida, tan solo pensar en cuántos años tengo de expectativa de vida va a influir decisivamente en cómo me voy a cuidar, o no. Es que si yo creo que me queda un mes de vida, para qué me voy a cuidar. Incluso, si creo que me quedan muchos años de vida, para qué me voy a cuidar. Tan solo en estos dos aspectos tenemos dos para qué.

Al hablar de esperanza de vida saludable nos referimos al tiempo que puede vivir una persona sin la necesidad de "depender" de otros / (Getty)

Es por eso que le quiero recordar que las expectativas de vida son, en resumidas cuentas, las esperanzas que uno tiene con respecto a los años que va a vivir. ¿De qué dependen los años que uno va a vivir? Entre muchos aspectos, depende del lugar que naciste, la situación económica que tenés y los genes.

Algunas de esas cosas pueden ser gobernables y otras no. Pero la alimentación, la actividad física, el alcohol y el tabaco son cosas que sí tienen lugar y se relacionan con tu conducta. El cómo te relacionas con los demás, el cómo generas una vida con algún o con alguna planificación, esas son cosas que, también, tienen que ver.

Esperanza de vida significa el promedio de vida, valga la redundancia, que va a vivir una persona en una determinada región, o población, o país. Por ejemplo, en nuestro país, la esperanza de vida al nacer es de 75 años. Hay gente que puede vivir más años, por supuesto. Hay gente que puede vivir 80 o 90 y hasta 100 años. Para ser un poco más exactos, hay 15 mil personas que viven 100 o más años en nuestro país. Pero, por otro lado, también hay personas que pueden vivir menos.

Es importante que tengamos una mirada positiva sobre cuánto vamos a vivir y hacer foco en cuidarnos para lograrlo / (Getty Images)

Ahora, cuando hablamos de longevidad nos estamos refiriendo a un término distinto. Es que en este caso se trata del máximo de años que puede vivir una determinada especie. En el caso de los seres humanos, 122 años. Jeanne Calment, es la persona comprobada que ha vivido más años.

Por último, pero no menos importante, está la esperanza de vida saludable. Cuando nos referimos a este término, es la cantidad de años que uno puede pasar en forma saludable sin depender de nadie. Lograr esto depende mucho de la parte genética, pero también está relacionado con la suerte, la zona en la que una persona nació, que está vinculado al acceso económico. Pero, además de estos “factores externos”, hay varias cosas que tienen que ver con lo que uno hace.

Distintos países, distintas maneras, pero cada uno le ha encontrado la vuelta como para vivir mucho mejor. Usted dice, “bueno, hay algunas cosas que puedo hacer de la que usted dice doctor y otras que ya no, porque ya pasaron muchos años”. No importa si usted no hizo las cosas mejores para su vida, recuerde que no importa lo lejos que haya ido, siempre está a tiempo de pegar la vuelta y empezar de nuevo.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Seguir leyendo