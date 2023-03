Cuáles son los países con mayor expectativa de vida

El doctor Cormillot habla del ranking de países con más expectativa de vida

Yo, en este momento, estoy haciendo una serie de conferencias que se llaman “¿Por qué 104?” ¿Es un número caprichoso? No. 104 es porque yo calculo que mi hijo entre la salita, la primaria, la secundaria y una carrera de cuatro años, porque dentro de un tiempo las carreras van a ser de cuatro años, voy a poder entregarle un diploma.

Yo no sé si eso se logrará, o no, pero mucha gente dice: “¿Para qué querés vivir tantos años?”. Bueno, yo quiero vivir la mayor cantidad de años posible si es en buen estado, como dice todo el mundo. Pero eso depende mucho de uno, y sobre esto vamos a hablar en otro momento. Hoy, me voy a centrar en la situación general. Es decir en aquello que tiene lugar dentro de un territorio.

En nuestro país, Argentina, la expectativa de vida es de 75 años, estamos igual que Uruguay. Menos que Chile, que tiene 78, pero más que Brasil que tiene 70 o 73. En el mundo, la expectativa de vida promedio es de 73 años, pero hay 10 países que se han publicado como los que tienen mayor expectativa de vida: Mónaco, Hong Kong, Macao, Japón, Liechtenstein, Suiza, Singapur, Italia, Corea del Sur y España.

En general, son países chicos, países que tienen mucho acceso a la salud, que tienen mucha alfabetización, que tienen un alto grado de bienestar y que disfrutan mucho de la vida. En todos esos países la gente vive de un día a la vez, disfruta del día que están viviendo. Recuerde, hay que disfrutar del helado mientras uno lo tiene en la mano.

La expectativa de vida en la Argentina es de 75 años, por lo cual se posiciona por debajo de Chile y supera a Brasil / (Getty Images)

Le recuerdo que, hace algunas entregas, hablamos sobre las expectativas de vida, esto fue como consecuencia de un artículo que apareció en Infobae, el cual estaba referido a cómo se puede hacer para vivir 100 años. En ese encuentro, le mencioné que esa publicación estuvo acompañada por una catarata de respuestas en Instagram. “¿Para qué vivir 100 años?”, decían algunos de los que se sumaron en los comentarios.

Con esta frases en la memoria, le advierto que cuántos años tengo de expectativa de vida, va a influir decisivamente en cómo me voy a cuidar, o no. Es que si yo creo que me queda un mes de vida, para qué me voy a cuidar. Incluso, si creo que me quedan muchos años de vida, para qué me voy a cuidar. Tan solo en estos dos aspectos tenemos dos para qué.

Es por eso que le quiero recordar que las expectativas de vida son, en resumidas cuentas, las esperanzas que uno tiene con respecto a los años que va a vivir. ¿De qué dependen los años que uno va a vivir? Entre muchos aspectos, depende del lugar que naciste, la situación económica que tenés y los genes.

En las naciones donde la expectativa de vida es más alta, sus habitantes viven el momento. Es decir, se centran en cada día / Getty

Algunas de esas cosas pueden ser gobernables y otras no. Pero la alimentación, la actividad física, el alcohol y el tabaco son cosas que sí tienen lugar y se relacionan con tu conducta. El cómo te relacionas con los demás, el cómo generas una vida con algún o con alguna planificación, esas son cosas que, también, tienen que ver.

Después se suman otros aspectos que tienen que ver con una buena asistencia médica. Es decir que, todo eso, tiene que ver con la expectativa de vida y ahí es donde viene el tema de las inequidades. Pero, ahora, yo de lo que estoy hablando acá es de cuáles son las cosas que usted puede hacer.

Finalmente, esta la suerte, que es un imponderable. Pero la mayoría de las personas no se mueren de mala suerte, ni tienen problemas de envejecimiento precoz por mala suerte, sino por cosas que en su mayor parte están a cargo de uno. Por eso, le recuerdo la frase que le dije en ese momento: usted puede decir bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer pero cuestan plata, es cierto. Pero hay que recordar que no siempre se pueden mejorar las cosas, pero siempre se las puede empeorar.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

