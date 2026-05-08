La falta de acciones municipales impide funcionamiento del centro materno-infantil en Antigua Guatemala

La falta de acción municipal mantiene paralizado el proyecto CAIMI en Antigua Guatemala, afectando a más de 400 mil habitantes del departamento. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El estancamiento del proyecto CAIMI en Antigua Guatemala debido a la falta de acción municipal mantiene sin habilitar una infraestructura esencial para la atención materno-infantil que, según datos oficiales, podría beneficiar a los más de 400 mil habitantes del departamento. Esta parálisis administrativa impacta de manera directa en los servicios de salud locales, agravando el acceso para los 62 mil residentes de Antigua Guatemala desde que, en julio de 2025, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ordenó el cierre del Centro de Salud de la ciudad por daños estructurales. Según la gobernadora departamental Angelina Aspuac, la ausencia de avances responde principalmente a la inacción del gobierno municipal actual, que no asistió a las recientes sesiones técnicas encargadas de destrabar la situación, según declaró a la agencia de gobierno AGN.

Un informe reciente del Ministerio de Salud documenta que, tras el cierre del edificio de la sanidad con más de 50 años de funcionamiento, las consultas médicas se redistribuyeron entre los centros comunitarios de once aldeas y poblados circundantes, así como puestos de salud en Jocotenango, Pastores y Santa María de Jesús. Entre 2024 y 2025, el Centro de Salud de Antigua Guatemala atendió 88.601 y 66.035 consultas respectivamente. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 ya se han registrado 24.928 consultas en estas sedes alternativas. Estas cifras, aportadas por la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Sacatepéquez (DDRISS), muestran la magnitud del desplazamiento de la demanda tras el cierre del centro principal.

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El proyecto CAIMI de Antigua Guatemala fue financiado con recursos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), alcanzando una inversión de 6,4 millones de quetzales, según consta en el convenio establecido en 2022 entre Mynor López, entonces gobernador y presidente del Codede, y Víctor Hugo del Pozo, alcalde de la época. Esta obra quedó inconclusa al final de la administración anterior y el proceso se ha visto frenado bajo la nueva administración municipal. El predio donde se ubican tanto el Centro de Salud como el CAIMI pertenece a la Municipalidad, y solo esta autoridad puede destrabar los procedimientos para poner en marcha las instalaciones sanitarias, reiteró Angelina Aspuac a Agencia Guatemalteca de Noticias.

El motivo detrás de la inacción y los obstáculos legales desestimados

El director de la DDRISS, Raúl Baiza, explicó que existe un convenio vigente firmado por la administración municipal anterior, el cual otorgaba un usufructo por 50 años sobre el predio para fines del Ministerio de Salud. Una de las cláusulas obliga a la Municipalidad de Antigua Guatemala a culminar los trámites legales para formalizar el inmueble a favor del ministerio. Esta gestión no recibió seguimiento por parte del gobierno actual y eso dilató la apertura tanto del centro materno-infantil como del Centro de Salud.

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Baiza detalló que en 2024 la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud (Diplan) formuló once recomendaciones técnicas indispensables como condición para recibir el módulo materno-infantil: la instalación de accesorios sanitarios, la resolución de la acometida eléctrica, mantenimiento de emergencia, gestión de desechos, adecuación de accesos y refuerzo del cerramiento perimetral, entre otros. Para inicios de 2026, Diplan priorizó seis de estas recomendaciones, pero hasta la fecha, de acuerdo con la DDRISS, ninguna ha sido implementada.

En cuanto a los argumentos del ayuntamiento, la administración municipal sostuvo previamente que el proyecto CAIMI se encontraba “judicializado” y eso impediría avances. En la última sesión de la mesa técnica, el director de la DDRISS negó la existencia de un proceso judicial, aclarando que la municipalidad interpuso una denuncia administrativa contra la corporación anterior, la cual fue desestimada por el Ministerio Público. Baiza subrayó: “No existe, por el momento, algún proceso legal que les impida dar continuidad para resolver este problema”, y precisó que la Contraloría General de Cuentas es la entidad encargada de fiscalizar los procedimientos administrativos y financieros, no el Ministerio Público.

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El futuro del inmueble y las diferencias sobre el destino del predio

Aunque el municipio no envió representantes a la última reunión técnica, se dio lectura a una carta del alcalde Juan Manuel Asturias a la DDRISS con fecha 13 de marzo de 2026. En la misiva, Asturias indica que cualquier acuerdo potencial de donación solo aplicaría al edificio ocupado previamente por el Centro de Salud, no así al área destinada al CAIMI. El alcalde condiciona la transferencia de la propiedad a la derogación del convenio de usufructo firmado por la gestión anterior.

Maribel Arévalo, presidenta de la Coordinadora de Cocodes de Antigua Guatemala y miembro de la mesa técnica, indicó que la municipalidad tiene como objetivo construir un hospital municipal en el predio, aunque carece de autorización y no dispone de tiempo material para iniciar la obra antes de terminar su mandato. Carlos Azurdia, delegado del Ministerio de Trabajo en la mesa técnica, comparó el estancamiento con el caso de la Escuela de Vuelta Grande: ambos proyectos fueron aprobados previamente pero se mantienen inconclusos por falta de seguimiento en la administración actual.

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La red sanitaria departamental y el rol del CAIMI

Sacatepéquez dispone de dos hospitales, un Centro de Atención Permanente, tres centros de salud tipo B y diecisiete puestos de salud para atender a más de 400 mil habitantes, según la DDRISS. Antigua Guatemala, con 62 mil personas —cerca del 15% del total departamental—, permanece privada de un centro principal desde el cierre en 2025, dependiendo de la red descentralizada que intenta suplir la falta mientras la infraestructura del CAIMI y del Centro de Salud sigue sin uso.

Los Centros de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) están diseñados para prestar servicios de maternidad, pediatría, emergencia y consulta externa, organizados en módulos materno-infantiles, centros de salud y áreas urbanizadas dentro del mismo predio. Las autoridades técnicas subrayan que la habilitación del CAIMI es esencial para restablecer la continuidad y calidad de la atención sanitaria en la Antigua y responder a las necesidades de la población local y regional.

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