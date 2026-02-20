Perú Deportes

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: goles, jugadas y remontadas que deja la jornada

La cuarta fecha de la Liga 1 del fútbol peruano dejó una jornada de alta tensión y sorpresas, con Alianza Lima y UTC alcanzando la cima de la tabla tras victorias y empates agónicos, mientras equipos como FC Cajamarca, Los Chankas y Juan Pablo II animaron el torneo con remontadas y resultados inesperados que reconfiguran el panorama del Torneo Apertura 2026

Guardar
Resultados de la fecha 4
Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La cuarta jornada de la Liga 1 del fútbol peruano dejó partidos cargados de emoción, remontadas sobre la hora y un nuevo liderazgo compartido en la tabla de posiciones. Los encuentros disputados durante el fin de semana confirmaron la paridad del Torneo Apertura 2026 y pusieron de manifiesto el crecimiento competitivo de varios equipos, así como las dificultades que atraviesan otros en el arranque del campeonato.

Alianza Lima vs Sport Boys: 1-0

El inicio de la fecha tuvo como plato principal el choque entre Alianza Lima y Sport Boys, donde los blanquiazules lograron reencontrarse con la victoria tras imponerse por 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Pablo Guede llegaba presionado por la crítica luego de su empate sin goles frente a Alianza Atlético, mientras que los rosados buscaban extender su buen momento tras el triunfo ante Atlético Grau en el Callao.

El defensa abrió el marcador tras un pivoteo en el área del cuadro 'rosado' - Crédito: L1MAX.

Desde el primer minuto, el cuadro íntimo impuso un planteamiento ofensivo y presión alta, aunque la ocasión más clara del arranque fue para la visita, cuando el colombiano Torres exigió una atajada notable de Alejandro Duarte. El único tanto del compromiso llegó a los 31 minutos: tras un córner de Jairo Vélez, Eryc Castillo pivoteó el balón y Renzo Garcés apareció para empujarla y sentenciar el marcador. El VAR anuló un gol de Marco Huamán por infracción previa, pero Alianza supo gestionar la ventaja y sumar tres puntos valiosos. Con este resultado, los de La Victoria alcanzaron los 10 puntos y en la siguiente jornada visitarán a UTC, mientras Sport Boys se quedó con 4 unidades y recibirá a CD Moquegua en el Miguel Grau.

El defensor Renzo Garcés celebra
El defensor Renzo Garcés celebra eufórico tras anotar el gol que le dio la victoria a Alianza Lima por 1-0 sobre Sport Boys en la fecha 4 de la Liga 1 Te Apuesto. (Liga 1)

FC Cajamarca vs Melgar: 3-1

El duelo entre FC Cajamarca y Melgar también ofreció una historia de remontada. El equipo rojinegro abrió el marcador a los 44 minutos con un remate de Alec Deneumostier, validado tras revisión del VAR. Sin embargo, el ingreso de Hernán Barcos en el complemento cambió el rumbo del partido. El atacante argentino igualó el marcador a los 77 minutos tras una definición mano a mano con Carlo Cáceda y, poco después, concretó la remontada con un potente remate tras asistencia de Mauricio Arrasco. Barcos selló su noche soñada con un gol de tiro libre que desató la euforia en Cajamarca. El resultado final fue 3-1 para FC Cajamarca, que sumó 5 puntos, mientras Melgar quedó con 9. Los cajamarquinos enfrentarán a Universitario en la próxima jornada y Melgar recibirá a Los Chankas.

El delantero Hernán Barcos celebra
El delantero Hernán Barcos celebra su hat-trick que contribuyó a la victoria 3-1 de FC Cajamarca sobre Melgar en la Liga 1 Te Apuesto. (Liga 1)

Sporting Cristal vs Universitario: 2-2

El clásico entre Sporting Cristal y Universitario terminó con un empate 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. La visita, conducida por Fabián Bustos, se adelantó con goles de José Carabalí y Alex Valera (de penal), aprovechando los espacios defensivos del cuadro rimense. Sin embargo, los cambios de Paulo Autuori en el segundo tiempo revitalizaron a Cristal: primero descontó Leandro Sosa tras un pase filtrado de Ávila y, sobre el final, Yoshimar Yotún empató desde los doce pasos luego de una falta dentro del área. El resultado deja a Sporting Cristal con un punto que le da confianza de cara al duelo internacional por Copa Libertadores, mientras Universitario buscará recuperarse ante FC Cajamarca.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Cienciano vs Alianza Atlético: 1-1

En el Cusco, Cienciano y Alianza Atlético igualaron 1-1 en un partido de alta intensidad. El equipo local abrió el marcador con un cabezazo de Neri Bandiera tras centro de Barreto, pero la visita reaccionó rápido y empató a los 24 minutos con un remate de Robaldo. En la segunda parte, Cienciano dominó la posesión pero no pudo superar la resistencia de Daniel Prieto, arquero del ‘Vendaval’. Ambos equipos quedaron en la mitad de la tabla y buscarán mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.

Neri Bandiera, jugador del Club
Neri Bandiera, jugador del Club Cienciano, lucha por el balón durante el empate 1-1 contra Alianza Atlético de Sullana en un partido de la Liga 1 Te Apuesto. (Liga 1)

ADT vs UTC: 2-2

La paridad también se hizo presente en Tarma, donde ADT y UTC igualaron 2-2 en un encuentro vibrante. Los locales parecían encaminarse al triunfo con un doblete de Luis Benites, pero la expulsión de Luis Pérez a tres minutos del final cambió el partido. Bruno Duarte descontó para UTC y, en el minuto 94, Michael Rasmussen selló la remontada con un remate cruzado. El empate le permitió a UTC sumar 10 puntos y mantenerse como líder junto a Alianza Lima, mientras ADT quedó con 4 unidades.

Jugadores de ADT y UTC
Jugadores de ADT y UTC disputan el balón durante el partido de la Liga 1 que finalizó con un empate 2-2 en la fecha 4, mostrando la intensidad del encuentro. (Liga 1)

Chankas vs Sport Huancayo: 3-2

En Andahuaylas, Los Chankas vencieron por 3-2 a Sport Huancayo en un duelo repleto de alternativas. Franco Torres adelantó a los locales, pero Yorleys Mena igualó de penal para el ‘Rojo Matador’. En el complemento, Mena puso el 2-1 parcial para la visita, pero Franco Torres fue la figura con un doblete, incluyendo un gol de tiro libre que definió el resultado. Los Chankas alcanzaron los 8 puntos, igualando la línea de Universitario, mientras Sport Huancayo suma 4 puntos.

Jugadores de Chankas celebran la
Jugadores de Chankas celebran la victoria 3-2 ante Sport Huancayo en la fecha 4 de la Liga 1 peruana, en un partido lleno de intensidad. (Liga 1)

Juan Pablo II vs Atlético Grau: 2-1

La sorpresa de la fecha la dio Juan Pablo II, que consiguió su primera victoria en el torneo tras remontar y vencer por 2-1 a Atlético Grau en Piura. Los locales se adelantaron con gol de Franco, pero los visitantes reaccionaron en el complemento con tantos de Alaniz y Durán, este último en tiempo de descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Franco y la revisión constante del VAR.

Jugadores de Juan Pablo II
Jugadores de Juan Pablo II y Atlético Grau compiten por el balón durante su enfrentamiento de la Liga 1, donde Juan Pablo II logró una victoria de 2-1 en la fecha 4. (Liga 1)

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: 3-1

En el sur, Cusco FC logró su primer triunfo del campeonato al superar por 3-1 a Comerciantes Unidos. Jean Carlo Olivares abrió el marcador para la visita, pero Facundo Callejo igualó con una tijera espectacular. Iván Colman, tras fallar un penal y aprovechar el rebote, puso el 2-1, y en la última acción del partido, Gabriel Carabajal liquidó el encuentro. Cusco FC visitará a Juan Pablo II en la siguiente fecha, mientras Comerciantes Unidos recibirá a Atlético Grau.

Un eufórico jugador de Cusco
Un eufórico jugador de Cusco FC celebra la victoria 3-1 sobre Comerciantes Unidos en la cuarta fecha de la Liga 1, un resultado clave para el equipo cusqueño. (Liga 1)

La jornada se cerrará con el enfrentamiento entre CD Moquegua y Deportivo Garcilaso, programado para hoy a las 15:00 horas.

Tras la disputa de la cuarta fecha, la Liga 1 muestra una tabla apretada en la cima, con Alianza Lima y UTC compartiendo el liderato con 10 puntos, seguidos de cerca por Melgar y Los Chankas. El campeonato mantiene abiertas las expectativas para todos los equipos, con cada jornada marcada por la intensidad y el protagonismo de figuras emergentes y consagradas del fútbol nacional.

Programación de la fecha 5

La fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 se disputará con la siguiente programación, organizada por horario, enfrentamiento y estadio:

Viernes 27 de febrero

  • 15:00 horas: Alianza Atlético vs. ADT | Estadio Campeones del 36
  • 17:45 horas: FBC Melgar vs. Los Chankas | Estadio Monumental UNSA
  • 20:15 horas: Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 28 de febrero

  • 11:00 horas: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | Estadio IPD Huancayo
  • 13:15 horas: UTC vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón
  • 19:00 horas: Sport Boys vs. CD Moquegua | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 1 de marzo

  • 13:00 horas: Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • 15:30 horas: Juan Pablo II vs. Cusco FC | Estadio C.D. Juan Pablo II
  • 18:00 horas: Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental U Marathon

Temas Relacionados

Alianza LimaSport BoysUniversitario de DeportesSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

La tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 muestra a UTC Cajamarca y Alianza Lima en la cima con 10 puntos, seguidos muy de cerca por Melgar, en una competencia marcada por la paridad y la expectativa de cara a la quinta fecha del campeonato

Tabla de posiciones de la

Erick Delgado reveló la drástica posición de Paulo Autuori tras bajo nivel de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

El exarquero se pronunció acerca del pensamiento del técnico brasileño sobre el exdelantero de Flamengo, que viene siendo cuestionado en el cuadro ‘celeste’

Erick Delgado reveló la drástica

Hat-trick de Hernán Barcos para la remontada 3-1 de FC Cajamarca ante Melgar en la fecha 4 de la Liga 1 2026

El ‘Pirata’ salió al rescate de los suyos desde la banca de suplentes y en tiempo récord (exactamente 13′ minutos) se anotó un triplete para liquidar a los ‘rojinegros’. Su última diana fue una obra de arte de tiro libre

Hat-trick de Hernán Barcos para

“No han caído bien”, la postura del plantel de Universitario por explosivas declaraciones de Javier Rabanal tras empate ante Sporting Cristal

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer el sentir de los jugadores de la ‘U’ por el mensaje del DT español luego de la igualdad con los ‘celestes’

“No han caído bien”, la

Paolo Guerrero hizo crucial confesión de por qué cedió su penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: “Todo lo hago en pro de Alianza Lima”

El ‘Depredador’, en un tono más calmado, reveló el momento del lanzamiento ante el cuadro paraguayo y de su estilo de liderazgo en el club ‘blanquiazul’

Paolo Guerrero hizo crucial confesión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Más del 35

Elecciones 2026: Más del 35 % de peruanos no ha elegido por quién votar o no desea hacerlo

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Keiko Fujimori 2026: Hoja de vida, estudios, experiencia y patrimonio de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

ENTRETENIMIENTO

Nicole Zignago revela que tiene

Nicole Zignago revela que tiene una relación con artista internacional: “Estoy emocionada”

Fátima Segovia muestra la lujosa casa que se compró gracias a OnlyFans: tiene piscina, sala de juegos y cine privado

Alejandro Sanz llegó a Perú para sus dos esperados conciertos: así fue recibido por sus fans

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

Erick Delgado reveló la drástica posición de Paulo Autuori tras bajo nivel de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Hat-trick de Hernán Barcos para la remontada 3-1 de FC Cajamarca ante Melgar en la fecha 4 de la Liga 1 2026

“No han caído bien”, la postura del plantel de Universitario por explosivas declaraciones de Javier Rabanal tras empate ante Sporting Cristal

Paolo Guerrero hizo crucial confesión de por qué cedió su penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: “Todo lo hago en pro de Alianza Lima”