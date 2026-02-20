Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: goles, jugadas y remontadas que deja la jornada

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La cuarta jornada de la Liga 1 del fútbol peruano dejó partidos cargados de emoción, remontadas sobre la hora y un nuevo liderazgo compartido en la tabla de posiciones. Los encuentros disputados durante el fin de semana confirmaron la paridad del Torneo Apertura 2026 y pusieron de manifiesto el crecimiento competitivo de varios equipos, así como las dificultades que atraviesan otros en el arranque del campeonato.

Alianza Lima vs Sport Boys: 1-0

El inicio de la fecha tuvo como plato principal el choque entre Alianza Lima y Sport Boys, donde los blanquiazules lograron reencontrarse con la victoria tras imponerse por 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Pablo Guede llegaba presionado por la crítica luego de su empate sin goles frente a Alianza Atlético, mientras que los rosados buscaban extender su buen momento tras el triunfo ante Atlético Grau en el Callao.

El defensa abrió el marcador tras un pivoteo en el área del cuadro 'rosado' - Crédito: L1MAX.

Desde el primer minuto, el cuadro íntimo impuso un planteamiento ofensivo y presión alta, aunque la ocasión más clara del arranque fue para la visita, cuando el colombiano Torres exigió una atajada notable de Alejandro Duarte. El único tanto del compromiso llegó a los 31 minutos: tras un córner de Jairo Vélez, Eryc Castillo pivoteó el balón y Renzo Garcés apareció para empujarla y sentenciar el marcador. El VAR anuló un gol de Marco Huamán por infracción previa, pero Alianza supo gestionar la ventaja y sumar tres puntos valiosos. Con este resultado, los de La Victoria alcanzaron los 10 puntos y en la siguiente jornada visitarán a UTC, mientras Sport Boys se quedó con 4 unidades y recibirá a CD Moquegua en el Miguel Grau.

El defensor Renzo Garcés celebra eufórico tras anotar el gol que le dio la victoria a Alianza Lima por 1-0 sobre Sport Boys en la fecha 4 de la Liga 1 Te Apuesto. (Liga 1)

FC Cajamarca vs Melgar: 3-1

El duelo entre FC Cajamarca y Melgar también ofreció una historia de remontada. El equipo rojinegro abrió el marcador a los 44 minutos con un remate de Alec Deneumostier, validado tras revisión del VAR. Sin embargo, el ingreso de Hernán Barcos en el complemento cambió el rumbo del partido. El atacante argentino igualó el marcador a los 77 minutos tras una definición mano a mano con Carlo Cáceda y, poco después, concretó la remontada con un potente remate tras asistencia de Mauricio Arrasco. Barcos selló su noche soñada con un gol de tiro libre que desató la euforia en Cajamarca. El resultado final fue 3-1 para FC Cajamarca, que sumó 5 puntos, mientras Melgar quedó con 9. Los cajamarquinos enfrentarán a Universitario en la próxima jornada y Melgar recibirá a Los Chankas.

El delantero Hernán Barcos celebra su hat-trick que contribuyó a la victoria 3-1 de FC Cajamarca sobre Melgar en la Liga 1 Te Apuesto. (Liga 1)

Sporting Cristal vs Universitario: 2-2

El clásico entre Sporting Cristal y Universitario terminó con un empate 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. La visita, conducida por Fabián Bustos, se adelantó con goles de José Carabalí y Alex Valera (de penal), aprovechando los espacios defensivos del cuadro rimense. Sin embargo, los cambios de Paulo Autuori en el segundo tiempo revitalizaron a Cristal: primero descontó Leandro Sosa tras un pase filtrado de Ávila y, sobre el final, Yoshimar Yotún empató desde los doce pasos luego de una falta dentro del área. El resultado deja a Sporting Cristal con un punto que le da confianza de cara al duelo internacional por Copa Libertadores, mientras Universitario buscará recuperarse ante FC Cajamarca.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Cienciano vs Alianza Atlético: 1-1

En el Cusco, Cienciano y Alianza Atlético igualaron 1-1 en un partido de alta intensidad. El equipo local abrió el marcador con un cabezazo de Neri Bandiera tras centro de Barreto, pero la visita reaccionó rápido y empató a los 24 minutos con un remate de Robaldo. En la segunda parte, Cienciano dominó la posesión pero no pudo superar la resistencia de Daniel Prieto, arquero del ‘Vendaval’. Ambos equipos quedaron en la mitad de la tabla y buscarán mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.

Neri Bandiera, jugador del Club Cienciano, lucha por el balón durante el empate 1-1 contra Alianza Atlético de Sullana en un partido de la Liga 1 Te Apuesto. (Liga 1)

ADT vs UTC: 2-2

La paridad también se hizo presente en Tarma, donde ADT y UTC igualaron 2-2 en un encuentro vibrante. Los locales parecían encaminarse al triunfo con un doblete de Luis Benites, pero la expulsión de Luis Pérez a tres minutos del final cambió el partido. Bruno Duarte descontó para UTC y, en el minuto 94, Michael Rasmussen selló la remontada con un remate cruzado. El empate le permitió a UTC sumar 10 puntos y mantenerse como líder junto a Alianza Lima, mientras ADT quedó con 4 unidades.

Jugadores de ADT y UTC disputan el balón durante el partido de la Liga 1 que finalizó con un empate 2-2 en la fecha 4, mostrando la intensidad del encuentro. (Liga 1)

Chankas vs Sport Huancayo: 3-2

En Andahuaylas, Los Chankas vencieron por 3-2 a Sport Huancayo en un duelo repleto de alternativas. Franco Torres adelantó a los locales, pero Yorleys Mena igualó de penal para el ‘Rojo Matador’. En el complemento, Mena puso el 2-1 parcial para la visita, pero Franco Torres fue la figura con un doblete, incluyendo un gol de tiro libre que definió el resultado. Los Chankas alcanzaron los 8 puntos, igualando la línea de Universitario, mientras Sport Huancayo suma 4 puntos.

Jugadores de Chankas celebran la victoria 3-2 ante Sport Huancayo en la fecha 4 de la Liga 1 peruana, en un partido lleno de intensidad. (Liga 1)

Juan Pablo II vs Atlético Grau: 2-1

La sorpresa de la fecha la dio Juan Pablo II, que consiguió su primera victoria en el torneo tras remontar y vencer por 2-1 a Atlético Grau en Piura. Los locales se adelantaron con gol de Franco, pero los visitantes reaccionaron en el complemento con tantos de Alaniz y Durán, este último en tiempo de descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Franco y la revisión constante del VAR.

Jugadores de Juan Pablo II y Atlético Grau compiten por el balón durante su enfrentamiento de la Liga 1, donde Juan Pablo II logró una victoria de 2-1 en la fecha 4. (Liga 1)

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: 3-1

En el sur, Cusco FC logró su primer triunfo del campeonato al superar por 3-1 a Comerciantes Unidos. Jean Carlo Olivares abrió el marcador para la visita, pero Facundo Callejo igualó con una tijera espectacular. Iván Colman, tras fallar un penal y aprovechar el rebote, puso el 2-1, y en la última acción del partido, Gabriel Carabajal liquidó el encuentro. Cusco FC visitará a Juan Pablo II en la siguiente fecha, mientras Comerciantes Unidos recibirá a Atlético Grau.

Un eufórico jugador de Cusco FC celebra la victoria 3-1 sobre Comerciantes Unidos en la cuarta fecha de la Liga 1, un resultado clave para el equipo cusqueño. (Liga 1)

La jornada se cerrará con el enfrentamiento entre CD Moquegua y Deportivo Garcilaso, programado para hoy a las 15:00 horas.

Tras la disputa de la cuarta fecha, la Liga 1 muestra una tabla apretada en la cima, con Alianza Lima y UTC compartiendo el liderato con 10 puntos, seguidos de cerca por Melgar y Los Chankas. El campeonato mantiene abiertas las expectativas para todos los equipos, con cada jornada marcada por la intensidad y el protagonismo de figuras emergentes y consagradas del fútbol nacional.

Programación de la fecha 5

La fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 se disputará con la siguiente programación, organizada por horario, enfrentamiento y estadio:

Viernes 27 de febrero

15:00 horas: Alianza Atlético vs. ADT | Estadio Campeones del 36

17:45 horas: FBC Melgar vs. Los Chankas | Estadio Monumental UNSA

20:15 horas: Deportivo Garcilaso vs. Cienciano | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 28 de febrero

11:00 horas: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | Estadio IPD Huancayo

13:15 horas: UTC vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón

19:00 horas: Sport Boys vs. CD Moquegua | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 1 de marzo

13:00 horas: Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | Estadio Juan Maldonado Gamarra

15:30 horas: Juan Pablo II vs. Cusco FC | Estadio C.D. Juan Pablo II

18:00 horas: Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | Estadio Monumental U Marathon