Ni indulto común ni gracia humanitaria: Comisión rechaza pedidos de Pedro Castillo y los manda al archivo

La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó las dos solicitudes de excarcelación presentadas por Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años por conspiración para rebelión

La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó este miércoles las dos solicitudes de excarcelación presentadas por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena de más de 11 años de prisión por conspiración para rebelión tras su intento fallido de golpe de Estado.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó en un comunicado que ninguna de las dos peticiones—ni el derecho de gracia por razones humanitarias ni el indulto común—superó los filtros de admisibilidad establecidos por la normativa vigente.

La autoridad subrayó que la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias fue rechazada porque “no se subsanó la inadmisibilidad advertida dentro del plazo establecido. En consecuencia, dispuso su archivo”, según la nota oficial.

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En la misma sesión, la Comisión declaró inadmisible la solicitud de indulto común, ya que no se cumplieron los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa aplicable.

Ninguna de las peticiones —ni el derecho de gracia por razones humanitarias ni el indulto común— superó los filtros de admisibilidad exigidos por la normativa vigente

El comunicado recuerda que, de acuerdo con el Reglamento Interno de la Comisión, “las solicitudes declaradas inadmisibles deben ser subsanadas dentro del plazo correspondiente de veinte días”. Si transcurrido ese plazo no se cumple la subsanación requerida, corresponde su rechazo y archivo.

El derecho de gracia por razones humanitarias se aplica como una medida excepcional del Ejecutivo para suspender o extinguir la acción penal o la sanción recibida, principalmente ante situaciones de salud grave, avanzada edad u otras condiciones que vuelven incompatible la permanencia en prisión con el estado humanitario del solicitante.

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Por su parte, el indulto común representa el perdón total o parcial del castigo impuesto, otorgado por el jefe de Estado, una figura que no anula la condena, pero sí extingue la sanción, lo que permite la excarcelación de la persona sentenciada.

La solicitud de gracia humanitaria fue archivada por no subsanar las observaciones en el plazo correspondiente, mientras que la de indulto común fue declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos legales

En la víspera, el presidente interino José Balcázar tomó juramento al abogado Berthin Gómez como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de José Reyes, quien dejó el cargo por diferencias con el Parlamento sobre un tratado comercial con Brasil, mientras circulaban versiones sobre la posible destitución del ministro de Justicia, Luis Jiménez.

El exjefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, afirmó en X que la eventual salida de este último funcionario “facilitaría el indulto a Castillo” y advirtió que, en ese escenario, “solo queda la inmediata censura de Balcázar”.

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Jiménez informó días atrás que su despacho recibió la más reciente solicitud el pasado 19 de mayo, tras haber sido remitida desde el Palacio de Gobierno, y que el procedimiento ahora está en manos de la comisión especial que analiza estos casos, que no tiene un plazo límite para emitir un pronunciamiento.

“Yo dejo la autonomía a la Comisión de Gracias Presidenciales para que sean ellos los que determinen, y no quiero ni adelantar opinión, ni influir”, sostuvo en un comunicado emitido por su despacho.

El ministro agregó que, tras el proceso correspondiente, la decisión final sobre este pedido deberá ser validada por él, aunque aseguró que “no refrendaría de ninguna manera algo que esté en contra de las normas o que sea irregular”.

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