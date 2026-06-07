Perú

Resultados ONPE EN VIVO: conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de Elecciones 2026

La ONPE dará a conocer los primeros resultados a las 20:30 horas y comenzará a publicar el conteo oficial conforme procesa actas. Fujimori esperará el flash electoral en su domicilio de San Borja y Roberto Sánchez aguardará los resultados en los exteriores del Penal de Barbadillo

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El Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Las mesas cierran a las 17:00 y desde ese momento el sistema electoral activará su fase de escrutinio. Más de 27 millones de peruanos participan en la jornada, distribuidos en 90.223 mesas habilitadas en 10.313 locales dentro y fuera del país.

En la primera vuelta del 12 de abril, Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,19%) y Sánchez 2.015.114 votos válidos (12,03%). Esta noche, uno de los dos superará al otro en votos válidos y se convertirá en el décimo presidente del Perú en diez años, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

18:47 hsHoy

Cómo funciona el conteo oficial de la ONPE

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el único mecanismo con validez jurídica para determinar el ganador. Su funcionamiento sigue una secuencia precisa.

Una vez cerradas las mesas a las 17:00, los miembros de mesa realizan el escrutinio manual: cuentan los votos papeleta por papeleta, registran los resultados en el acta electoral y la remiten a los centros de cómputo de la ONPE. Para esta segunda vuelta, el organismo prescindió del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) y retornó al método tradicional de actas en papel, según confirmó el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas. La justificación fue la simplicidad del escenario: solo dos candidatos en competencia frente a los más de 30 que tuvo la primera vuelta.

Las actas que llegan sin observaciones se incorporan directamente al cómputo. Las que presentan inconsistencias numéricas, ausencia de firmas o datos ilegibles —denominadas actas observadas— no se contabilizan y se derivan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión mediante audiencias públicas con participación de personeros de los partidos.

El portal oficial para seguir el conteo en tiempo real es resultadoelectoral.onpe.gob.pe. La plataforma muestra el porcentaje de actas procesadas, los votos válidos por candidato, el desglose por circunscripción electoral y el estado de cada acta: en procesamiento, observada o contabilizada. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, anticipó que los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 20:30, con las actas de Lima y Callao como punto de partida por su cercanía a los centros de procesamiento.

Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada, conforme llegan físicamente a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). El conteo total puede extenderse varios días.

Vista trasera de una multitud de personas de pie observando una gran pantalla azul que muestra "ONPE RESULTADOS OFICIALES ONPE", flanqueada por dos banderas de Perú.
Ciudadanos peruanos se congregan expectantes frente a una pantalla gigante que muestra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales emitidos por la ONPE, en medio de la incertidumbre por el conteo de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
18:45 hsHoy

Flash electoral, conteo rápido y resultados ONPE

Tres tipos de cifras circularán esta noche con nombres distintos y consecuencias jurídicas radicalmente diferentes.

Flash electoral (boca de urna) — desde las 17:00. Ipsos difundirá los primeros datos a boca de urna apenas cierran las mesas. Encuestadores apostados en los alrededores de los locales de votación preguntan a los electores, de manera anónima y confidencial, por quién votaron. Las respuestas se agregan en una muestra y se proyectan al universo total. Es el mecanismo más rápido pero el menos preciso: depende de la honestidad del votante y puede distorsionarse en elecciones reñidas.

Conteo rápido — entre las 20:00 y las 21:00. Ipsos, dará a conocer las cifras de las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa terminaron de contar los votos.

Resultados oficiales ONPE — desde las 20:30. Son el único mecanismo con validez legal. Los primeros datos con porcentaje representativo de actas se esperan después de las 23:00, cuando ya se haya consolidado una muestra significativa de las actas urbanas de Lima y Callao.

Imagen compuesta mostrando a Keiko Fujimori levantando la mano y a Roberto Sánchez sonriendo mientras sostiene un sombrero, con un título de 'Flash Electoral'.
Esta foto compuesta presenta a Keiko Fujimori saludando y Roberto Sánchez sonriendo con un sombrero, reflejando el flash electoral de las recientes elecciones peruanas sin porcentajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
18:45 hsHoy

Cómo esperarán los resultados Fujimori y Sánchez

Keiko Fujimori votó en la mañana de este domingo en el Colegio Libertador San Martín, en el distrito limeño de San Borja. Según información recogida por Infobae Perú, la candidata de Fuerza Popular recibirá el flash electoral y los primeros reportes del conteo de votos desde su domicilio en San Borja, junto a su familia, para luego dirigirse a un hotel cercano desde donde emitirá un pronunciamiento. Durante la mañana supervisó la cobertura de personeros de Fuerza Popular en los locales de votación junto a su jefe del comando de personeros, Luis Dyer, en Villa El Salvador. “Voy a monitorear justo con el señor Lucho Dyer y yo los mantendré informados”, indicó en un breve contacto con la prensa.

En medio de la jornada electoral por la segunda vuelta presidencial, la candidata Keiko Fujimori confirma que monitoreará el proceso y esperará los resultados en su domicilio antes de dar un pronunciamiento oficial.

Roberto Sánchez acudió a votar en el Colegio María Reiche de San Borja. Según información de medios peruanos, el candidato de Juntos por el Perú tiene previsto trasladarse a los exteriores del Penal de Barbadillo para esperar los resultados a boca de urna, en un gesto cargado de simbolismo: en ese penal está recluido el expresidente Pedro Castillo, en cuyo nombre compite Sánchez y cuya liberación prometió como una de sus primeras medidas de gobierno en caso de ganar.

Tras sufragar en San Borja, el candidato Roberto Sánchez aborda temas de la jornada electoral, su compromiso con la justicia y las relaciones internacionales, particularmente con Chile. Además, asegura que su partido fiscalizará el proceso para garantizar el respeto a la voluntad popular. - TV Perú Noticias
18:44 hsHoy

El estado de las mesas al cierre de la jornada

Al mediodía de este domingo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informaron en conferencia de prensa que se habían instalado más de 90 mil mesas y cero mesas pendientes de instalación, según el portal de seguimiento en tiempo real.

La ONPE informó que el conteo oficial se desarrollará con vigilancia de personeros de ambos partidos y observadores internacionales, incluida una delegación récord de 587 fiscalizadores de la Unión Europea, la OEA y otras entidades.

18:42 hsHoy

Cuándo se conocerá el resultado definitivo

El presidente del JNE, Roberto Burneo, precisó antes de la jornada que los resultados de la segunda vuelta se conocerían “casi un mes después del día de la votación”. La vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que la proclamación definitiva del ganador se realizará a mediados de julio, dado que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores y se implementó un nuevo proceso obligatorio de recuento de votos en los casos de mesas impugnadas.

La secuencia institucional es: conteo progresivo de la ONPE → resolución de actas observadas por los 60 JEE → proclamación del pleno del JNE. Solo ese último acto tiene carácter definitivo e inapelable. El JNE es el único organismo con atribución constitucional para proclamar al presidente electo y extender las credenciales al ganador, acto previsto con tiempo suficiente para que el nuevo mandatario asuma el cargo el 28 de julio de 2026.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori y Pedro Castillo saludando, con un ánfora de la ONPE y una mano depositando un voto en el fondo.
Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Pedro Castillo saludando, con una mano depositando un voto en un ánfora de la ONPE al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
18:41 hsHoy

Dónde seguir los resultados oficiales

El único portal habilitado para el conteo oficial es resultadoelectoral.onpe.gob.pe, activo desde las 18:00 y actualizado en tiempo real. Cualquier cifra que circule por redes sociales antes del cierre de mesas a las 17:00 no corresponde a ningún mecanismo oficial.

Infobae Perú replica en este liveblog los datos oficiales de la ONPE conforme se publican, con actualización permanente del porcentaje de actas contabilizadas, la evolución de los resultados por candidato y el seguimiento de las actas observadas que puedan extender el proceso más allá de la noche electoral.

La regla para esta noche es simple: el flash electoral y el conteo rápido orientan, pero no deciden. Solo el JNE proclama.

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