Resultados ONPE EN VIVO: conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de Elecciones 2026

El Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Las mesas cierran a las 17:00 y desde ese momento el sistema electoral activará su fase de escrutinio. Más de 27 millones de peruanos participan en la jornada, distribuidos en 90.223 mesas habilitadas en 10.313 locales dentro y fuera del país.

En la primera vuelta del 12 de abril, Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,19%) y Sánchez 2.015.114 votos válidos (12,03%). Esta noche, uno de los dos superará al otro en votos válidos y se convertirá en el décimo presidente del Perú en diez años, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.