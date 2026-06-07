Resultados ONPE EN VIVO: conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de Elecciones 2026

El Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Las mesas cierran a las 17:00 y desde ese momento el sistema electoral activará su fase de escrutinio. Más de 27 millones de peruanos participan en la jornada, distribuidos en 90.223 mesas habilitadas en 10.313 locales dentro y fuera del país.
En la primera vuelta del 12 de abril, Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,19%) y Sánchez 2.015.114 votos válidos (12,03%). Esta noche, uno de los dos superará al otro en votos válidos y se convertirá en el décimo presidente del Perú en diez años, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.
Cómo funciona el conteo oficial de la ONPE
El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el único mecanismo con validez jurídica para determinar el ganador. Su funcionamiento sigue una secuencia precisa.
Una vez cerradas las mesas a las 17:00, los miembros de mesa realizan el escrutinio manual: cuentan los votos papeleta por papeleta, registran los resultados en el acta electoral y la remiten a los centros de cómputo de la ONPE. Para esta segunda vuelta, el organismo prescindió del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) y retornó al método tradicional de actas en papel, según confirmó el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas. La justificación fue la simplicidad del escenario: solo dos candidatos en competencia frente a los más de 30 que tuvo la primera vuelta.
Las actas que llegan sin observaciones se incorporan directamente al cómputo. Las que presentan inconsistencias numéricas, ausencia de firmas o datos ilegibles —denominadas actas observadas— no se contabilizan y se derivan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión mediante audiencias públicas con participación de personeros de los partidos.
El portal oficial para seguir el conteo en tiempo real es resultadoelectoral.onpe.gob.pe. La plataforma muestra el porcentaje de actas procesadas, los votos válidos por candidato, el desglose por circunscripción electoral y el estado de cada acta: en procesamiento, observada o contabilizada. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, anticipó que los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 20:30, con las actas de Lima y Callao como punto de partida por su cercanía a los centros de procesamiento.
Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada, conforme llegan físicamente a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). El conteo total puede extenderse varios días.
Flash electoral, conteo rápido y resultados ONPE
Tres tipos de cifras circularán esta noche con nombres distintos y consecuencias jurídicas radicalmente diferentes.
Flash electoral (boca de urna) — desde las 17:00. Ipsos difundirá los primeros datos a boca de urna apenas cierran las mesas. Encuestadores apostados en los alrededores de los locales de votación preguntan a los electores, de manera anónima y confidencial, por quién votaron. Las respuestas se agregan en una muestra y se proyectan al universo total. Es el mecanismo más rápido pero el menos preciso: depende de la honestidad del votante y puede distorsionarse en elecciones reñidas.
Conteo rápido — entre las 20:00 y las 21:00. Ipsos, dará a conocer las cifras de las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa terminaron de contar los votos.
Resultados oficiales ONPE — desde las 20:30. Son el único mecanismo con validez legal. Los primeros datos con porcentaje representativo de actas se esperan después de las 23:00, cuando ya se haya consolidado una muestra significativa de las actas urbanas de Lima y Callao.
Cómo esperarán los resultados Fujimori y Sánchez
Keiko Fujimori votó en la mañana de este domingo en el Colegio Libertador San Martín, en el distrito limeño de San Borja. Según información recogida por Infobae Perú, la candidata de Fuerza Popular recibirá el flash electoral y los primeros reportes del conteo de votos desde su domicilio en San Borja, junto a su familia, para luego dirigirse a un hotel cercano desde donde emitirá un pronunciamiento. Durante la mañana supervisó la cobertura de personeros de Fuerza Popular en los locales de votación junto a su jefe del comando de personeros, Luis Dyer, en Villa El Salvador. “Voy a monitorear justo con el señor Lucho Dyer y yo los mantendré informados”, indicó en un breve contacto con la prensa.
Roberto Sánchez acudió a votar en el Colegio María Reiche de San Borja. Según información de medios peruanos, el candidato de Juntos por el Perú tiene previsto trasladarse a los exteriores del Penal de Barbadillo para esperar los resultados a boca de urna, en un gesto cargado de simbolismo: en ese penal está recluido el expresidente Pedro Castillo, en cuyo nombre compite Sánchez y cuya liberación prometió como una de sus primeras medidas de gobierno en caso de ganar.
El estado de las mesas al cierre de la jornada
Al mediodía de este domingo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informaron en conferencia de prensa que se habían instalado más de 90 mil mesas y cero mesas pendientes de instalación, según el portal de seguimiento en tiempo real.
La ONPE informó que el conteo oficial se desarrollará con vigilancia de personeros de ambos partidos y observadores internacionales, incluida una delegación récord de 587 fiscalizadores de la Unión Europea, la OEA y otras entidades.
Cuándo se conocerá el resultado definitivo
El presidente del JNE, Roberto Burneo, precisó antes de la jornada que los resultados de la segunda vuelta se conocerían “casi un mes después del día de la votación”. La vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que la proclamación definitiva del ganador se realizará a mediados de julio, dado que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores y se implementó un nuevo proceso obligatorio de recuento de votos en los casos de mesas impugnadas.
La secuencia institucional es: conteo progresivo de la ONPE → resolución de actas observadas por los 60 JEE → proclamación del pleno del JNE. Solo ese último acto tiene carácter definitivo e inapelable. El JNE es el único organismo con atribución constitucional para proclamar al presidente electo y extender las credenciales al ganador, acto previsto con tiempo suficiente para que el nuevo mandatario asuma el cargo el 28 de julio de 2026.
Dónde seguir los resultados oficiales
El único portal habilitado para el conteo oficial es resultadoelectoral.onpe.gob.pe, activo desde las 18:00 y actualizado en tiempo real. Cualquier cifra que circule por redes sociales antes del cierre de mesas a las 17:00 no corresponde a ningún mecanismo oficial.
Infobae Perú replica en este liveblog los datos oficiales de la ONPE conforme se publican, con actualización permanente del porcentaje de actas contabilizadas, la evolución de los resultados por candidato y el seguimiento de las actas observadas que puedan extender el proceso más allá de la noche electoral.
La regla para esta noche es simple: el flash electoral y el conteo rápido orientan, pero no deciden. Solo el JNE proclama.