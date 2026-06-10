José Balcázar pide permiso al Congreso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano y directivo de la OCDE en Francia

El presidente interino José Balcázar solicitó este lunes al Congreso autorización para salir del país entre el 15 y el 19 de junio con motivo de una gira por Roma e Italia, que incluye una audiencia con el Papa León XIV en el marco de su próxima visita a Perú.
La solicitud, dirigida a Fernando Rospigliosi, titular del Congreso, detalló que además del encuentro con el pontífice, el viaje contempla reuniones de trabajo con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París y el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Según el proyecto de resolución legislativa al que accedió Infobae, la Secretaría de Estado del Vaticano ha confirmado la audiencia con León XIV para el jueves 18 de junio por la mañana, seguida de un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.
El programa contempla una reunión el martes 16 de junio con Mathias Cormann, director de la OCDE, para “reafirmar el compromiso peruano en el proceso de adhesión a este organismo internacional”, así como un encuentro el miércoles 17 con Qu Dongyu, director de la FAO, “para abordar la cooperación en la erradicación del hambre y la malnutrición en el país”.
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Si el Parlamento concede la autorización, Balcázar se mantendrá al frente del despacho presidencial mediante el uso de tecnologías digitales, ya que no cuenta con vicepresidentes que puedan asumir esa función.
Es la primera solicitud de este tipo como jefe de Estado, cuya gestión tiene previsto entregar en julio próximo al que resulte ganador del balotaje que disputan Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
José Jerí, su antecesor, recibió autorización en diciembre de 2025 para viajar a Ecuador y participar en la XVI Reunión del Gabinete Binacional como su homólogo Daniel Noboa.
En tanto, la expresidenta Dina Boluarte realizó 11 viajes oficiales al extranjero, entre ellos visitas a Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia, el Vaticano, China, Suiza, Francia, Japón e Indonesia.
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En desarrollo.
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