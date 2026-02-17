Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La cuarta jornada del Torneo Apertura se perfila como uno de los momentos más intensos de la Liga 1 2026. Esta fecha reunirá una serie de partidos que capturan la atención de los aficionados, ya que el calendario incluye dos clásicos de alto voltaje: Alianza Lima se medirá con Sport Boys y Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes.

La expectativa crece entre los hinchas ante la posibilidad de vivir emociones fuertes y definiciones ajustadas en estos encuentros tradicionales. Los equipos protagonistas buscan consolidarse en la tabla de posiciones y demostrar solidez en el arranque del campeonato, mientras la atención del público se centra en lo que puedan deparar estos compromisos decisivos.

Programación de fecha 4 por el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Viernes 20 de febrero

- Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Sábado 21 de febrero

- FC Cajamarca vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

- Sporting Cristal vs Universitario de Deportes (16:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Alianza Atlético (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de le Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 22 de febrero

- ADT vs UTC (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Lunes 23 de febrero

- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Hugo Sotil / L1 Max, L1 Play)

El inicio de la cuarta jornada de la Liga 1 2026 trae partidos de alto voltaje y expectativas renovadas. El Estadio Alberto Gallardo será escenario del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, dos equipos que figuran entre los máximos aspirantes al título y que buscan consolidar su juego en este arranque de temporada.

Al mismo tiempo, el Estadio Alejandro Villanueva abrirá la fecha este viernes 20 de febrero. Alianza Lima intentará hacerse fuerte como local frente a un Sport Boys que suele complicar a sus rivales incluso fuera de casa. Para los íntimos, el desafío es reafirmar su condición de candidatos, mientras que el cuadro rosado buscará sorprender y ganar terreno en la tabla.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Un partido lleno de intensidad donde el equipo crema logró imponerse con un marcador de 2-1 en la tercera fecha de la Liga 1. No te pierdas los goles de Jairo Concha y Alex Valera que le dieron la victoria a la 'U'. L1 Max

Canal TV para ver partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos para la transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026. Gracias a la gestión de 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el canal se encuentra disponible en operadores como Claro,Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV.

Los aficionados que prefieren ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras pueden acceder a la señal mediante la aplicación Liga 1 Play. Para los usuarios de Movistar, la opción de Movistar Play permite disfrutar de la transmisión en una amplia variedad de dispositivos electrónicos.

La experiencia futbolística se amplía a través de la cobertura digital de Infobae Perú, que ofrece análisis previos, actualizaciones en tiempo real y la publicación de goles e incidencias destacadas en cada encuentro, todo disponible en su portal web. Esta propuesta garantiza acceso a la información y al entretenimiento desde cualquier lugar.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.