Perú Deportes

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario chocará con Sporting Cristal, Alianza Lima recibirá a Sport Boys. Dos encuentros que definirá el futuro de los equipos. Entérate cómo se jugará la cuarta fecha del campeonato

Guardar
Programación de la fecha 4
Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La cuarta jornada del Torneo Apertura se perfila como uno de los momentos más intensos de la Liga 1 2026. Esta fecha reunirá una serie de partidos que capturan la atención de los aficionados, ya que el calendario incluye dos clásicos de alto voltaje: Alianza Lima se medirá con Sport Boys y Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes.

La expectativa crece entre los hinchas ante la posibilidad de vivir emociones fuertes y definiciones ajustadas en estos encuentros tradicionales. Los equipos protagonistas buscan consolidarse en la tabla de posiciones y demostrar solidez en el arranque del campeonato, mientras la atención del público se centra en lo que puedan deparar estos compromisos decisivos.

Programación de fecha 4 por el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Viernes 20 de febrero

- Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Sábado 21 de febrero

- FC Cajamarca vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

- Sporting Cristal vs Universitario de Deportes (16:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Alianza Atlético (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de le Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 22 de febrero

- ADT vs UTC (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Lunes 23 de febrero

- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Hugo Sotil / L1 Max, L1 Play)

Programación de la fecha 4
Programación de la fecha 4 por el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Así se vivirá la fecha 4 del Torneo Apertura 2026: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal

El inicio de la cuarta jornada de la Liga 1 2026 trae partidos de alto voltaje y expectativas renovadas. El Estadio Alberto Gallardo será escenario del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, dos equipos que figuran entre los máximos aspirantes al título y que buscan consolidar su juego en este arranque de temporada.

Al mismo tiempo, el Estadio Alejandro Villanueva abrirá la fecha este viernes 20 de febrero. Alianza Lima intentará hacerse fuerte como local frente a un Sport Boys que suele complicar a sus rivales incluso fuera de casa. Para los íntimos, el desafío es reafirmar su condición de candidatos, mientras que el cuadro rosado buscará sorprender y ganar terreno en la tabla.

Revive los mejores momentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Un partido lleno de intensidad donde el equipo crema logró imponerse con un marcador de 2-1 en la tercera fecha de la Liga 1. No te pierdas los goles de Jairo Concha y Alex Valera que le dieron la victoria a la 'U'. L1 Max

Canal TV para ver partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos para la transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026. Gracias a la gestión de 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el canal se encuentra disponible en operadores como Claro,Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV.

Los aficionados que prefieren ver los partidos desde dispositivos móviles o computadoras pueden acceder a la señal mediante la aplicación Liga 1 Play. Para los usuarios de Movistar, la opción de Movistar Play permite disfrutar de la transmisión en una amplia variedad de dispositivos electrónicos.

La experiencia futbolística se amplía a través de la cobertura digital de Infobae Perú, que ofrece análisis previos, actualizaciones en tiempo real y la publicación de goles e incidencias destacadas en cada encuentro, todo disponible en su portal web. Esta propuesta garantiza acceso a la información y al entretenimiento desde cualquier lugar.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalCusco FCFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

La voleibolista no fue tomada en cuenta por Facundo Morando en el último ensayo previo al torneo internacional y generó preocupación entre los hinchas

Clarivett Yllescas se perdió el

Crisis en Alianza Lima: dudas sobre la continuidad de Pablo Guede y drásticos cambios tras mala racha

Enrique de la Rosa dio detalles del presente de los ‘blanquiazules’ en parte técnico y dirigencial luego de los malos resultados: “Se tienen que ir todos”

Crisis en Alianza Lima: dudas

Hernán Barcos involucrado en polémica de FC Cajamarca: dos jugadores reclamaron deuda y SAFAP emitió firme comunicado

Dos futbolistas, sugeridos por el ‘Pirata’ para incorporarse al club ‘azul y oro’, exigieron formalmente a la dirigencia el pago de una deuda pendiente

Hernán Barcos involucrado en polémica

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

El exfutbolista analizó la situación actual del atacante peruano y sostuvo que, para favorecer a la ‘bicolor’, sería conveniente que continúe su carrera en el extranjero

Rainer Torres aconsejó a Alex

Alianza Lima contactó a Jorge Fossati y recibió inesperada respuesta del DT uruguayo: “Buscan un reemplazo a Pablo Guede”

El flojo rendimiento mostrado por el cuadro ‘blanquiazul’ ha generado incomodidad en los altos mandos con el técnico argentino, y el tricampeón con Universitario asoma como una opción

Alianza Lima contactó a Jorge
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Testigo afirma que Rodrigo Falcón

Testigo afirma que Rodrigo Falcón lo visitó y solicitó cambiar su declaración sobre el caso de Andrea Vidal

Carla García es sentenciada por difamar a Verónika Mendoza y deberá pagarle S/ 40 mil soles

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

Más de 70 visitas nocturnas a José Jerí en Palacio de Gobierno terminaron pasada la medianoche

Perú y su inestabilidad presidencial: Así acabaron los últimos 11 mandatarios

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani llora por Macarius

Suheyn Cipriani llora por Macarius y pide que no le tiren hate: “Tal vez no estuvo tan enamorado de mí”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

Laura Spoya fue captada en confianza con el mismo joven que retiró objetos de su auto tras el accidente: revelan nuevas imágenes

Yahaira Plasencia se presenta en EE. UU., pero show luce con poco público: Magaly Medina lo calificó de ‘fracaso’

DEPORTES

Clarivett Yllescas se perdió el

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Crisis en Alianza Lima: dudas sobre la continuidad de Pablo Guede y drásticos cambios tras mala racha

Hernán Barcos involucrado en polémica de FC Cajamarca: dos jugadores reclamaron deuda y SAFAP emitió firme comunicado

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

Alianza Lima contactó a Jorge Fossati y recibió inesperada respuesta del DT uruguayo: “Buscan un reemplazo a Pablo Guede”