Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

El tiempo es el mejor aliado de un Hernán Barcos que sigue a lo suyo, que sigue goleando sin importarle el avance de los años. Una vez más, el ‘Pirata’ hizo gala de su jerarquía para salvar a FC Cajamarca en su segunda aparición en casa. Con lujos, de esos que dejan perplejo a cualquiera, igualó y remontó el lance frente a FBC Melgar.

No fue un encuentro sencillo para el conjunto ‘azul y oro’, dado que desde los primeros compases padeció más de la cuenta frente al recorrido de un oponente que aparecía como el líder en solitario en Torneo Apertura 2026 en la cuarta fecha. Así las cosas, Alec Deneumostier se hizo cargo de la apertura del tanteador.

Hernán Barcos celebrando su primera diana con Arley Rodríguez. - Crédito: Liga 1

El trámite del juego no sufrió variaciones. Todo seguía cuesta arriba para FC Cajamarca frente a un público desconcertado y decepcionado. No fue hasta los 56′ minutos cuando el entrenador Carlos Silvestri metió un cambio que revolucionó la hoja de ruta: Hernán Barcos por Sebastien Pineau.

Con la presencia de HB9, los locales comenzaron a ganar confianza y la gran mayoría de pelotas fueron hacia él a través de la fórmula de pase con Tomás Andrade. Bajo esa tendencia llegó la apertura del score a los 77′: golpe de cabeza del ‘Tomi’, control de Hernán con pierna derecha, eludiendo a un rival, para girar sobre su propio eje y luego zafarse de la marca de Alec Deneumostier, quedando así en libertad a fin de definir con un zurdazo rasante inatajable.

Revive el emocionante momento en que Hernán 'El Pirata' Barcos recibe el balón de espaldas en el área, se da una espectacular media vuelta y define con clase para marcar el gol del empate. Una jugada de pura jerarquía. - Liga 1 Max

Lo mejor eso sí, llegó diez minutos más tarde, cuando Mauricio Arrasco, otro suplente que hizo su ingreso, robó una pelota en salida de FBC Melgar y armó una secuencia de pases con Hernán Barcos hasta que este, en medio de dos oponentes, sacó un golazo de la galera estableciendo la remontada memorable.

Hasta ahí, el ‘Pirata’ desatascaba un partido complicado para los suyos toda vez que se constituía como el MVP incontestable, pero nadio vio venir que aún conservaba un poco más de combustible para obrar un monumento que bien le valió loas desde las tribunas.

Hernán Barcos en sus tres facetas goleadoras en la jornada inolvidable ante FBC Melgar. - Crédito: FC Cajamarca

Triplete de antología

Hernán Barcos ha firmado un hat-trick memorable en el Estadio Héroes de San Ramón. El ‘Pirata’ selló una tarde de antología con una ejecución magistral de tiro libre: el artillero de 41 años colocó el balón en un ángulo imposible para Carlos Cáceda, quien solo pudo adornar el gol con una estirada estéril.

El ariete de Bell Ville ha reconfirmado su vigencia goleadora. Para el argentino, la edad es un simple número y el tiempo parece no dejar huella en su instinto. Con este triplete, HB9 suma ya seis tantos para consolidarse en la cima de la tabla de goleadores de la Liga 1. Ha sido una jornada histórica para la institución cajamarquina, que celebra su primer triunfo en la máxima categoría del fútbol peruano.

Desde su desembarco en el fútbol peruano en 2021, Barcos no había registrado ni un tanto de tiro libre ni un triplete. Han tenido que transcurrir cinco temporadas para que el ‘Pirata’ refrende su vigencia y continúe consolidando su leyenda en el torneo local. Hoy, con la armadura del FC Cajamarca, el experimentado atacante demuestra que su ambición permanece intacta y que está listo para seguir reescribiendo la historia del balompié nacional.

El increíble gol de tiro libre de Hernán Barcos en los últimos minutos del partido entre FC Cajamarca vs Melgar. Marcó el impresionante el 3-1 y desató una celebración eufórica con sus compañeros y la hinchada.