Perú

Carnaval o Pukllay de Pomacocha es declarado Patrimonio Cultural: tradición andina de Apurímac preserva rituales y saberes

La declaratoria reconoce dieciséis prácticas festivas del Pukllay Mita y establece medidas de seguimiento para garantizar su preservación cultural

Guardar
Google icon
El Carnaval o Pukllay de Pomacocha fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución del Ministerio de Cultura. Difusión
El Carnaval o Pukllay de Pomacocha fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución del Ministerio de Cultura. Difusión

La protección de las expresiones culturales vinculadas a las comunidades andinas continúa dentro de la política de salvaguardia del patrimonio inmaterial en el Perú. En esta línea, una festividad tradicional de la región Apurímac se incorporó al registro oficial de manifestaciones culturales reconocidas por el Estado debido a su importancia dentro de la vida social y productiva de una comunidad campesina.

La medida pone atención en una celebración que reúne prácticas rituales, actividades agrícolas, música, danza y formas de organización colectiva que forman parte de la memoria cultural de la población local. Su permanencia a lo largo del tiempo permitió la conservación de conocimientos y costumbres transmitidos entre distintas generaciones.

PUBLICIDAD

El reconocimiento fue oficializado por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución Viceministerial N.° 167-2026-VMPCIC/MC, que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval o Pukllay vigente en el ámbito de la comunidad campesina de Pomacocha, ubicada en el distrito de Pomacocha, provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac.

Una celebración vinculada al calendario agrícola andino

Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, el Carnaval o Pukllay constituye una de las festividades más importantes para la comunidad campesina de Pomacocha. Su desarrollo mantiene una relación directa con las actividades agrícolas y con los ciclos productivos que marcan la organización anual de la población.

PUBLICIDAD

La declaratoria reconoce que esta manifestación integra conocimientos tradicionales, expresiones musicales y dancísticas, prácticas rituales y mecanismos de organización comunal relacionados con el calendario agrícola andino. Estos elementos forman parte de una tradición que permanece vigente gracias a la transmisión intergeneracional de saberes.

La festividad también refleja aspectos centrales de la cosmovisión andina. Entre ellos figuran la reciprocidad, la complementariedad y el trabajo colectivo, principios que orientan diversas actividades de la comunidad y que encuentran una expresión particular durante las celebraciones del Pukllay.

Los cuatro periodos que ordenan la vida comunal

La festividad pertenece a la comunidad campesina de Pomacocha, en Andahuaylas, Apurímac, y está vinculada al calendario agrícola andino. Difusión
La festividad pertenece a la comunidad campesina de Pomacocha, en Andahuaylas, Apurímac, y está vinculada al calendario agrícola andino. Difusión

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la comunidad organiza su ciclo anual en función de las características climáticas de su territorio. Este sistema distingue cuatro periodos que estructuran las actividades agrícolas y sociales.

Los periodos identificados son Kawsay Mita, Chirau Uco Mita, Kawsay Tarpuy Mita y Pukllay Mita. Cada uno corresponde a momentos específicos del calendario agrícola y cumple una función dentro de la planificación de las labores productivas.

Entre ellos, el Pukllay Mita ocupa un lugar especial debido a que coincide con la etapa de maduración de los cultivos. Este periodo representa el momento festivo más relevante dentro del calendario comunal y concentra diversas actividades ceremoniales y celebratorias.

Dieciséis actividades conforman el Pukllay Mita

La resolución destaca que el Pukllay Mita comprende dieciséis actividades festivas y rituales que forman parte de la celebración. Estas prácticas expresan las relaciones comunitarias y permiten la continuidad de conocimientos y tradiciones conservadas por la población local.

Entre las actividades mencionadas figuran Ayapa Human, Sara Qallmay, Tinkay a los Apus Llantacuy, Ajacuy, Cullu Mujoy, Tinkacuy, Cruz Watay, Segollanacuy y Yunza. Cada una se inserta dentro de un conjunto de acciones ceremoniales vinculadas con la vida agrícola y comunal.

El Ministerio de Cultura señala que estas prácticas contribuyen a preservar valores y conocimientos asociados a la identidad cultural de Pomacocha. Además, constituyen espacios de participación colectiva que fortalecen los vínculos entre los integrantes de la comunidad.

La entidad cultural considera que el Carnaval o Pukllay de Pomacocha representa una manifestación significativa del patrimonio cultural inmaterial de Apurímac. Su importancia radica en la conservación de prácticas agrícolas, pecuarias, musicales y rituales que continúan presentes en la vida de la comunidad.

La declaratoria reconoce el valor cultural de una tradición que articula distintos ámbitos de la experiencia comunal y que mantiene una estrecha relación con el entorno natural y los ciclos de producción. Asimismo, destaca la permanencia de conocimientos colectivos asociados a estas prácticas.

Seguimiento y medidas para su salvaguardia

El reconocimiento destaca la preservación de rituales, música, danzas, prácticas agrícolas y organización comunal. Difusión
El reconocimiento destaca la preservación de rituales, música, danzas, prácticas agrícolas y organización comunal. Difusión

Como parte de las acciones posteriores al reconocimiento, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac y la comunidad portadora asumirán la elaboración de un informe detallado cada cinco años sobre el estado de esta expresión cultural.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Cultura, estos informes permitirán actualizar el registro institucional respecto de los cambios que pueda experimentar la manifestación, así como identificar posibles riesgos que afecten su continuidad.

La medida también busca recopilar información relevante para fortalecer las acciones de salvaguardia y garantizar el seguimiento de esta tradición reconocida oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación. El Ministerio de Cultura indicó que la declaratoria forma parte de su labor de protección y promoción del patrimonio cultural inmaterial, así como del reconocimiento al valor histórico, social y simbólico de las tradiciones vigentes en los pueblos andinos del Perú.

Temas Relacionados

ApurímacPukllay de Pomacochaperu-noticias

Más Noticias

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

La exvedette rechazó las declaraciones de Susy y negó haber pedido ayuda económica, afirmó que “nunca” le solicitó apoyo “ni cuando era congresista” y sostuvo que no atraviesa una crisis financiera.

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

El barbero contó en una transmisión en vivo que ambos frenaron sus planes de matrimonio tras una charla sincera, marcada por la incertidumbre sobre dónde vivir, sus prioridades personales y el deseo de no hacerse daño

Infobae

La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas

Elisa Vegas, directora venezolana, llega a Lima para dirigir un concierto que reúne la obertura de Così fan tutte, la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, Valse triste y la Suite Pulcinella como cierre.

La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,981% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,981% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,981% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97,981% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Rafael López Aliaga busca volver a la MML como teniente alcalde tras su derrota electoral, según Francis Allison

Ni indulto común ni gracia humanitaria: Comisión rechaza pedidos de Pedro Castillo y los manda al archivo

José Balcázar pide permiso al Congreso para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano y directivo de la OCDE en Francia

Solo en este lugar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez obtuvieron un 50% de votación exacto para cada uno

ENTRETENIMIENTO

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Monique Pardo desmiente a Susy Díaz tras decir que ‘no tenía ni para el menú’: “Nunca le he pedido ayuda para nada”

Youna confirma que ya no habrá boda con Samahara Lobatón y explica por qué tomaron distancia: “Me pone triste, pero también me alegra”

La Orquesta Filarmónica de Lima rinde homenaje a Stravinsky, Mozart y Sibelius bajo la batuta de Elisa Vegas

Hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona habla de sus hermanos mayores y deja claro el lugar que tienen en su vida: "Son mi familia"

Pamela López fue sancionada en ‘La Granja VIP’ y Mónica Torres pasó a la gran final tras vencer a Gabriela y Shirley

DEPORTES

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

“Universitario tiene que pagar bien”: experto en derecho deportivo analiza el escenario de Aixa Vigil para dejar San Martín

Jean Ferrari sale a defender a Edison Flores tras escándalo por caso Miguel Silveira: “Que hoy hablen de mala manera de él es incomprensible”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

IPD distinguió con los Laureles Deportivos a 11 atletas y paraatletas por sus destacados logros internacionales