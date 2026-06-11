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Día Internacional del Juego: la fecha que recuerda esta actividad como derecho en la vida cotidiana

Al consagrar una efeméride anual, el organismo coloca a la actividad lúdica como factor de aprendizaje, bienestar e inclusión, y reabre el debate sobre cuánto espacio real concede la vida adulta

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Día Internacional del Juego – ONU – Perú – noticias – 11 junio
La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fijó el 11 de junio desde 2024, busca traducir un derecho reconocido en acciones concretas en escuelas, hogares y gobiernos (Magnific)

La agenda internacional sumó en 2024 una nueva efeméride dedicada a una actividad cotidiana con impacto social y educativo: jugar. Desde ese año, el 11 de junio figura como Día Internacional del Juego, una jornada que busca instalar el tema en políticas públicas, escuelas y hogares.

La decisión llegó por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invitó a los Estados y a distintos actores a realizar acciones de sensibilización y educación sobre su importancia, con foco en la niñez.

En paralelo, se mantiene una conmemoración previa, impulsada por el movimiento de ludotecas, que se celebra cada 28 de mayo y que, desde 1999, promueve el mismo objetivo: visibilizar el juego como un derecho.

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Una fecha oficial: 11 de junio, todos los años

Día Internacional del Juego – ONU – Perú – noticias – 11 junio
La decisión adoptada por la Asamblea General en marzo de 2024 estableció el 11 de junio como una jornada anual para destacar el valor del juego en todas las etapas del desarrollo humano. (Magnific)

El 11 de junio quedó establecido como Día Internacional del Juego a partir de una resolución adoptada el 25 de marzo de 2024por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dispuso su observancia anual desde ese mismo año.

El texto de la resolución subraya el papel del juego en el desarrollo de competencias físicas, sociales, cognitivas, comunicativas y emocionales a todas las edades, y remarca sus efectos para promover la tolerancia, la resiliencia y la inclusión social. También lo vincula con el bienestar y el desarrollo físico y psicosocial de niños y jóvenes.

La resolución invitó a los Estados Miembros, a organismos especializados, a observadores de la Asamblea General y a otras partes interesadas, como sociedad civil, sector privado y ámbito académico, a conmemorar la jornada con actividades orientadas a la educación y a la concientización.

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En esa misma decisión, la Asamblea General incluyó un apartado operativo sobre la implementación: el costo de las actividades derivadas de la celebración debe cubrirse con contribuciones voluntarias, incluso del sector privado.

El establecimiento del 11 de junio como fecha fija incorporó un nuevo hito en un calendario internacional que ya contaba con otras conmemoraciones relacionadas con derechos de la infancia, educación y salud, y apuntó a generar un punto de encuentro para acciones coordinadas a escala local, nacional y global.

El motivo central: el juego como derecho y como herramienta de desarrollo

Día Internacional del Juego – ONU – Perú – noticias – 11 junio
Más allá del entretenimiento, el juego fue destacado por organismos internacionales como una herramienta que favorece la creatividad, la adaptación y la construcción de vínculos desde la niñez. (Magnific)

La proclamación del Día Internacional del Juego se apoyó en el reconocimiento de que jugar no equivale solo a recreación. La argumentación que acompaña la efeméride sostiene que el juego cumple una función en la construcción de vínculos, la adquisición de habilidades y la gestión de experiencias difíciles.

La Convención sobre los Derechos del Niño, mencionada como marco en iniciativas previas vinculadas a esta jornada, establece en su artículo 31 el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a actividades recreativas apropiadas para la edad, además de la participación libre en la vida cultural y en las artes.

En el enfoque adoptado para la fecha del 11 de junio, el juego aparece como una condición que requiere protección y prioridad, en especial para garantizar que niños y niñas puedan ejercer ese derecho en condiciones reales. También se lo presenta como un lenguaje compartido entre edades y contextos sociales diversos, capaz de favorecer la creatividad y la capacidad de adaptación.

En materiales de difusión vinculados a la conmemoración, se planteó además un diagnóstico sobre barreras que restringen el tiempo, el espacio o el acceso a experiencias lúdicas: la pobreza, los conflictos, el desplazamiento y la discriminación. Ese contexto se usa para justificar el llamado a reforzar el compromiso público y comunitario con la niñez.

En el marco de campañas internacionales asociadas a la efeméride, se difundieron cifras de encuestas globales sobre percepciones infantiles: 78% de niños consultados señaló que los adultos no siempre consideran importante jugar y 73% indicó que no cree que los adultos tomen el juego con seriedad. Esos datos se utilizaron para sostener que la validación social del juego influye en su presencia en el hogar, la escuela y el espacio público.

Una conmemoración previa: el 28 de mayo y el impulso de las ludotecas

Día Internacional del Juego – ONU – Perú – noticias – 11 junio
La celebración internacional del juego tiene antecedentes anteriores al 11 de junio, con iniciativas surgidas desde organizaciones especializadas que difundieron su importancia durante décadas. (Magnific)

Antes de la incorporación oficial del 11 de junio en el sistema de días internacionales de la ONU, ya existía otra fecha con la misma denominación en distintos países: el 28 de mayo, celebrada desde 1999.

Esa conmemoración surgió por iniciativa de la Asociación Internacional de Ludotecas (ITLA). La elección del 28 de mayo respondió a la fecha de constitución de esa entidad, de acuerdo con el registro que acompaña su difusión. Más tarde, la promoción de la efeméride recibió un nuevo impulso en 2008, atribuido a la doctora Freda Kim.

El objetivo explicitado para esa fecha se centró en el mismo eje que luego retoma la proclamación de la ONU: instalar el juego como derecho de niños y niñas y recordar su respaldo en instrumentos internacionales de derechos de la infancia, con énfasis en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según el mismo registro, la celebración del 28 de mayo se extendió a más de 40 países, con actividades públicas y comunitarias orientadas a visibilizar la importancia del juego en la vida cotidiana, el aprendizaje y la convivencia.

Con la proclamación del 11 de junio por parte de la ONU, desde 2024 conviven dos fechas conmemorativas dedicadas al juego: una de origen asociativo, vigente desde 1999, y otra de carácter institucional internacional, definida por resolución de la Asamblea General.

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