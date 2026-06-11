Jean Ferrari sale a defender a Edison Flores tras escándalo por caso Miguel Silveira: “Que hoy hablen de mala manera de él es incomprensible”

La tercera vivencia de Edison Flores en Universitario de Deportes no hubiese sido posible sin el impulso de Jean Ferrari, quien en su época de administrador en el club hizo denodados esfuerzos para cerrar su incorporación. La asignatura no fue sencilla, puesto que el ‘Orejas’ pertenecía a Atlas, pero al ser una pieza residual se pudo establecer una salida saludable con destino a Ate.
Es por tal motivo que hoy el Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol se muestra muy contrariado por la manera en cómo el mundialista de Rusia 2018 es visto como un antihéroe por los seguidores de la institución cuando no hace mucho era idolatrado por su notable contribución hacia un memorable tricampeonato.
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El contexto, incluso, se ha agravado por un escándalo destapado por el agente de Miguel Silveira. Tal es así que Edison Flores es señalado como un elemento negativo dentro de la entidad de Odriozola. Esos ataques hicieron que Jean Ferrari, por unos instantes, olvidase sus funciones en la Villa Deportiva Nacional para respaldarlo decididamente con un mensaje en X.
“Fue una negociación muy difícil con el equipo al que pertenecía, puso todo de su parte para estar, llegó y logramos el tricampeonato, que hoy hablen de mala manera de él es incomprensible, respeten a los tricampeones”, posteó añadiendo una imagen de ambos en uno de las coronaciones en el estadio Monumental.
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Miguelinho desata caos
Miguel Silveira ha hecho saltar todo por los aires en Campo Mar. No necesariamente por alguna inconducta, sino por un sentir muy particular que ha sido desvelado por su agente en una entrevista con D’ Enganche. En esa plataforma, el empresario acusó de malos tratos en el vestuario hacia el brasileño.
“Los padres de él estaban por allá y ellos también se preguntaban qué pasaba. Después hubo otro problema con otro jugador que lo indispuso y fue un terror psicológico lo que él vivió allá”, mencionó Robson Lima.
También aseguró que existen algunos futbolistas que perfilan las alineaciones y variaciones, dejando en segundo plano al comando técnico. De ahí que, en más de una ocasión, Miguelinho haya pasado a un rol completamente secundario cuando se encontraba preparado para aportar lo suyo en Universitario.
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¿Se dieron cuenta de que Silveira algunas veces no calentaba? Era porque iban a ponerlo en el partido, pero había dos o tres jugadores que decían que no lo pongan y no jugaba. Yo no recuerdo el nombre de los jugadores, pero hay dos o tres futbolistas que hacen las alineaciones. Y cuando el técnico quiere hacer cambios, estos deciden qué jugador debe entrar. Esto no solo sucedió una vez y no solo con él”, aseveró.
Universitario se recompone
Universitario cerró el primer semestre de 2026 con un desempeño negativo, finalizando en el cuarto lugar del Torneo Apertura y quedando eliminado de la Copa Libertadores en la Fase de Grupos.
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La crisis deportiva del club se profundizó tras la salida de Javier Rabanal y las decisiones adoptadas durante el interinato de Jorge Araujo, consideradas perjudiciales para el equipo.
Para intentar revertir la situación, la dirección deportiva de Universitario decidió contratar a Héctor Cúper, buscando un cambio de rumbo ante la mala racha.
Con la llegada del técnico argentino, conocido como el ‘Cabezón’, se emprendió una transformación en el plantel, con nuevas incorporaciones y salidas específicas, entre las que se encuentra la oficialización de la desvinculación de Sekou Gassama.
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