Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Una genialidad de ‘Licha’, luego de una habilitación de Caín Fara, devino en la gran anotación saldada por el lateral-volante ecuatoriano. Hubo una intervención más que inteligente de Jairo Concha

El carrilero llegó hasta el área rival y definió con mucha calidad el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX

Universitario de Deportes reaccionó rápido al trepidante inicio de Sporting Cristal. Antes de los diez minutos de iniciado el encuentro, en el estadio Alberto Gallardo, dio un golpe de autoridad con un golazo saldado por José Carabalí a partir de una acción colectiva espléndida originada por Lisandro Azulgaray.

Después de un par de arremetidas locales, de las que salió muy bien librado, la ‘U’ emprendió un ataque local que significó la apertura del marcador en el Rímac. Todo empezó con una salida de balón largo de Caín Fara, frente a la presión, hacia el experimentado Lisandro Azulgaray.

El volante, recién llegado de Liga de Quito, controló el esférico de pecho y se lo llevó a un lado para luego girar sobre su propio eje, descolocando a su marcador, y mandar un cambio de frente fabuloso con destino a José Carabalí, quien emprendió una carrera descomunal por el sector derecho a fin de quedarse con ese balón y meterse al área.

La encomiable acción no hubiese dado frutos de no ser por la astucia de Jairo Concha, quien no siguió la jugada para no caer en la trampa del offside y se la dejó enteramente al ecuatoriano, cuya galopada acabó en una brillante definición ante el intento de bloqueo de Diego Enríquez.

Posteriormente, con un claro dominio visitante, Universitario encarriló el triunfo a partir de un lanzamiento de penal, ocasionado por una infracción infantil de Felipe Vizeu, concretado por Alex Valera, el goleador inobjetable de los suyos en la campaña.

Con ese resultado, la ‘U’ descansa en la cumbre del Apertura 2026, acompañado de Alianza Lima, con 10 unidades producto de los siguientes resultados favorables bajo la gestión del entrenador Javier Rabanal: 2-0 contra Asociación Deportiva Tarma, 1-1 frente a Cusco FC y 2-1 ante Cienciano. Su siguiente examinatorio será contra FC Cajamarca, en el estadio Monumental.

