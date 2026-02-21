Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El mediocampista anotó de penal el 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo, que estalló de emoción - Crédito: LIMAX.

Yoshimar Yotún al rescate. Respetando la jineta de capitán, esa que tantas veces ha usado por la experiencia que emana, el mediocentro peruano pidió que le entregasen la pelota para acomodarlo en el manchón de penal y lanzar a los suyos a por el empate en el Universitario vs Sporting Cristal, por la cuarta fecha del Apertura 2026.

De manera gradual, los ‘cerveceros’ empezaron a remar con fútbol y combinaciones de pases en el estadio Alberto Gallardo, contrarrestando a la ‘U’ y dejándolo ver, por largos tramos, como un equipo chato sin capacidad de reacción pese a su ventaja inicial.

Yoshimar Yotún, desbordado de felicidad por la igualada dramática ante Universitario de Deportes, en el marco de la cuarta fecha del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Es así que, sobre el final del lance, surgió una acción inesperada que trajo cuesta abajo a Universitario en todos los sentidos: una infracción tan innecesaria como infantil de Hugo Ancajima al aplicarle un pisotón dentro del área a Martín Távara. Inmediatamente el silbante Edwin Ordóñez decretó la pena máxima.

Nadie tenía más derecho a cobrarlo que Yoshimar Yotún, un líder que en la semana había reivindicado su condición en el empate a dos contra Club 2 de Mayo. Sin importarle el cronómetro al límite y la efervescencia en las graderías, ‘Yoshi’ lanzó con frialdad el penal hacia un lado y acabó estableciendo el empate dramático.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX