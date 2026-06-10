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Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente

De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso

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Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA
Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA

La prometedora carrera de Bassco Soyer podría continuar en Inglaterra. Después de descollar en el plantel U23 del Gil Vicente, coronándose histórico campeón de la Taca Revelacao 2025/26, su nombre ha entrado en la órbita de un histórico club que disputa la Premier League y busca reforzar su plantel.

De acuerdo con el diario Récord, el hábil mediocentro peruano, de 19 años, tiene grandes posibilidades de unirse al Brentford de la Premier League, bajo una fórmula de cesión por la existencia de una alianza estratégica con el club luso, de cara al próximo ejercicio liguero, aunque inicialmente caería de pie en el bloque de reserva.

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Bassco Soyer rompió moldes en Gil Vicente U23. - Crédito: Difusión
Bassco Soyer rompió moldes en Gil Vicente U23. - Crédito: Difusión

No sería nada extraño que Soyer se una al plantel U23 de la institución inglesa, considerando que aún se encuentra en la recta final de su formación en Europa. Aunque, definitivamente, un movimiento así sería mucho más estimulante, porque la Premier League es un escenario inmejorable para debutar en el profesionalismo.

El Brentford es un club histórico de la ciudad de Londres que hace no mucho regresó a la élite de Inglaterra y que, en la actualidad, ha demostrado un crecimiento sobresaliente reflejado en su ubicación reciente en la tabla de posiciones (). Entre sus filas, conviene mencionar, sobresale la presencia del goleador brasileño Igor Thiago.

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Con su pase, los suyos golearon 4-1 y clasificaron a semifinales de la Liga Revelação. | VIDEO: Gerson Cuba

Temporada frenética

Lo que era una temporada de formación acabó volviéndose una campaña de revelación para Bassco Soyer, quien en su primera incursión en el fútbol europeo dejó absortos a todos por su enorme capacidad goleadora en el cuadro Sub-23 de Gil Vicente que afrontó la Liga Revelacao.

En ese escenario, el peruano hizo de las suyas con una virtud goleadora impresionante. Suyas fueron las anotaciones más importantes a lo largo del curso, incluso una de ellas allanó el camino para que los ‘gallos’ siguieran firmes en la Taca Revelacao hasta levantar su primer título institucional.

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