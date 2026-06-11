Oleajes anómalos: Serfor pide no intervenir en fauna silvestre marina tras desplazamiento en playas

La cachorra había sido abandonada por su madre con apenas horas de vida en octubre de 2025 en las playas de Villa Gesell

El litoral peruano enfrenta oleajes anómalos que han modificado la dinámica en playas y zonas urbanas cercanas al mar. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de manipular o intentar devolver al mar a la fauna silvestre marina que pueda aparecer en playas, muelles o sectores urbanos costeros.

Especialistas del Serfor señalaron que especies como lobos marinos y aves suelen buscar refugio en la costa durante estos episodios, desplazándose temporalmente para evitar el impacto del oleaje.

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Lady Amaro, especialista en fauna silvestre marina, explicó que estos animales pueden estar descansando o esperando que mejoren las condiciones marítimas, y que la mayoría regresa por sí sola al mar.

La entidad recordó que cualquier intento por manipular, alimentar o acercarse a estos animales puede generarles estrés y complicaciones, además de suponer un riesgo para las personas.

“La mejor ayuda es mantener una distancia prudente, alejar a las mascotas y reportar el caso a las autoridades”, enfatizó Amaro. Serfor detalló que solo los animales que no logran regresar por sus propios medios requieren evaluación y atención especializada.

Un lobo marino que quedó varado en las rocas de la Costa Verde, en el distrito de Barranco, logró regresar al mar por sus propios medios. El animal fue arrastrado por el fuerte oleaje y las autoridades pidieron a la población no acercarse para no estresarlo.

Guía y canales de reporte para emergencias en playas

Ante el aumento de avistamientos de fauna silvestre marina, Serfor difundió una guía de actuación dirigida a ciudadanos y autoridades locales. El documento describe los pasos para reportar casos y resguardar temporalmente a los animales hasta la llegada de personal capacitado.

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El procedimiento establece como principales acciones observar, respetar y reportar la presencia de fauna marina. Los reportes pueden enviarse a través de WhatsApp al número 947 588 269, acompañados de una foto o video, la ubicación y un número de contacto.

Serfor coordina con municipalidades y otras entidades para garantizar la protección de los animales y la seguridad de la población.

El contexto de los oleajes anómalos ha provocado incidentes en diferentes regiones del país. En playas como Los Yuyos, en Barranco, se reportaron casos de lobos marinos varados que lograron regresar al mar por sí mismos tras varias horas.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que la inestabilidad del mar podría extenderse hasta el 17 de junio, afectando actividades portuarias y generando restricciones para pescadores y bañistas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llamó a evitar el ingreso al mar y recomendó suspender temporalmente actividades en puertos, así como asegurar embarcaciones y evitar instalar campamentos en zonas expuestas.

Las autoridades mantienen la vigilancia a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), con el objetivo de emitir alertas oportunas y proteger a las comunidades costeras. Serfor reitera su compromiso con la conservación de la fauna silvestre y pide una convivencia responsable en el litoral peruano, destacando la importancia de actuar con precaución y responsabilidad ante la presencia de animales marinos en las playas.

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