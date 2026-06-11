Municipalidad de San Miguel lanza convocatoria de trabajo con 15 plazas para primaria completa: ofrece sueldos de hasta S/ 2.164

La Municipalidad de San Miguel abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), dirigida a personas con distintos niveles de formación académica. La entidad busca incorporar 15 trabajadores para fortalecer áreas vinculadas a fiscalización, seguridad ciudadana y mantenimiento urbano.
Las vacantes disponibles están orientadas a postulantes con primaria completa, secundaria completa, estudios técnicos titulados y egresados universitarios, con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 2.164 mensuales. El proceso de selección permanecerá vigente hasta el próximo 22 de junio de 2026, por lo que los interesados aún cuentan con varios días para revisar los requisitos y presentar su postulación.
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¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Miguel?
La comuna distrital busca cubrir cinco perfiles laborales mediante esta convocatoria CAS. Las plazas están destinadas a labores de fiscalización tributaria, patrullaje preventivo, manejo de unidades de serenazgo, vigilancia con canes y mantenimiento de áreas verdes.
Para egresados universitarios y titulados técnicos
Fiscalizador Tributario (CAS N.° 092)
- Vacantes: 1
- Remuneración: S/ 2.164
- Requisitos: Egresado universitario o titulado técnico de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica, Arquitectura, Economía o especialidades afines.
- Lugar de trabajo: Lima
- Fecha límite: 22 de junio de 2026
Para personas con secundaria completa
Sereno Chofer (CAS N.° 093)
- Vacantes: 10
- Remuneración: S/ 1.800
- Requisitos: Secundaria completa.
- Lugar de trabajo: Lima
- Fecha límite: 22 de junio de 2026
Sereno Guía Canino (CAS N.° 094)
- Vacantes: 2
- Remuneración: S/ 1.500
- Requisitos: Secundaria completa.
- Lugar de trabajo: Lima
- Fecha límite: 22 de junio de 2026
Para personas con primaria completa
Podador de Altura (CAS N.° 095)
- Vacantes: 1
- Remuneración: S/ 1.800
- Requisitos: Primaria completa.
- Lugar de trabajo: Lima
- Fecha límite: 22 de junio de 2026
Maquinista (CAS N.° 096)
- Vacantes: 1
- Remuneración: S/ 1.500
- Requisitos: Primaria completa.
- Lugar de trabajo: Lima
- Fecha límite: 22 de junio de 2026
En total, la convocatoria contempla 15 puestos de trabajo, siendo la posición de sereno chofer la que concentra el mayor número de vacantes, con diez plazas disponibles.
¿Cómo postular a la convocatoria laboral?
Los interesados en participar en este proceso de selección deben revisar detenidamente las bases de cada puesto antes de presentar su candidatura. La Municipalidad de San Miguel exige que los postulantes acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para la plaza a la que desean acceder.
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Asimismo, es importante verificar con anticipación la documentación solicitada, ya que cada convocatoria puede requerir formatos, anexos o declaraciones juradas específicas. La presentación incompleta de los documentos podría generar la descalificación del candidato durante la evaluación.
La fecha máxima para postular es el 22 de junio de 2026, por lo que los aspirantes deben organizar con tiempo la recopilación de certificados, constancias y demás requisitos exigidos en las bases.
Esta convocatoria representa una oportunidad para personas con distintos niveles educativos que buscan incorporarse al sector público y acceder a ingresos mensuales que alcanzan los S/ 2.164, además de adquirir experiencia laboral en una de las municipalidades más importantes de Lima.
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Los postulantes deben tener en cuenta que las condiciones específicas de contratación, funciones, experiencia requerida y cronograma detallado del proceso se encuentran consignados en las bases oficiales de cada puesto. Por ello, se recomienda leer cuidadosamente toda la información antes de completar la inscripción y asegurarse de cumplir con el perfil solicitado para incrementar sus posibilidades de éxito en la selección.
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