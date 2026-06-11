Perú

Rafael López Aliaga busca volver a la MML como teniente alcalde tras su derrota electoral, según Francis Allison

El alcalde de Magdalena señaló que, al no asumir como senador, el líder de Renovación Popular buscará una regiduría para convertirse en teniente alcalde. “Es lo que se dice mucho en el mundo político”, añadió

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Francis Allison, alcalde de Magdalena, afirmó que Rafael López Aliaga busca retornar a la Municipalidad Metropolitana de Lima como teniente alcalde, postulando como regidor tras su derrota en las elecciones generales del 12 de abril
Francis Allison, alcalde de Magdalena, afirmó que Rafael López Aliaga busca retornar a la Municipalidad Metropolitana de Lima como teniente alcalde, postulando como regidor tras su derrota en las elecciones generales del 12 de abril

El burgomaestre de Magdalena, Francis Allison, afirmó este martes que Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular, busca regresar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como teniente alcalde tras su derrota en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

“Como es sabido, yo soy postulante a la alcaldía de Lima. Y Rafael López Aliaga quiere volver ahora como teniente alcalde. Él va a postular como regidor. Él ya ha hecho público que no va a juramentar como senador, con lo cual el Jurado Nacional de Elecciones llamará al accesitario”, declaró en una entrevista con La República.

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Allison señaló que esta decisión permite al exaspirante presidencial postular a ese cargo, luego de quedar fuera del balotaje al ser superado por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien disputa voto a voto la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular). “Eso es lo que se dice mucho en el mundo político”, añadió.

Seguidamente, mencionó que la relación con López Aliaga se rompió tras unas declaraciones que emitió sobre las políticas de seguridad aplicadas por el exalcalde.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026.
López Aliaga decidió no asumir el cargo de senador, lo que permite que postule como regidor y facilita su regreso a la política municipal, según Allison

El Comercio me pregunta si él está liderando la lucha contra la inseguridad ciudadana. Yo explico que no, pero digo que está liderando otras cosas. Me ratifico en esa respuesta, porque él no ha liderado ni se enfrentó a la delincuencia, sino que ha hablado de cosas raras, drones explosivos, macetas que espantan ladrones. Unas tonterías”, expresó.

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Allison aseguró que la delincuencia aumentó durante esa gestión, algo que considera “indiscutible”, y manifestó su rechazo al estilo del exaspirante. “No me gusta que el político insulte. Lo rechazo. No quiero ser parte de este tipo de política”, afirmó.

En otro momento de la entrevista, criticó la situación financiera de la MML y cuestionó el manejo de fondos durante la gestión de López Aliaga: “La municipalidad está en estado caótico, con una deuda inmensa y una forma de conseguir el dinero que ha sido cuestionada”, concluyó.

El líder de Renovación Popular insiste, sin aportar todavía prueba alguna, en denunciar un “fraude” en los comicios debido a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron grandes retrasos en la apertura de locales en la capital, e incluso la extensión de las elecciones al lunes en trece colegios que no pudieron abrir, con 52.000 electores en conjunto.

Algunas entidades financieras ya consideran a Keiko Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta presidencial.
López Aliaga continúa denunciando un supuesto “fraude” en las elecciones por problemas logísticos y acusa a la ONPE de implementar una estrategia para impedir el voto de un millón de personas, aunque no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones

Desde la primera vuelta, endureció sus críticas hacia el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien acusó de haber elaborado “una estrategia cubano venezolana” para que “un millón de peruanos cansados de esperar cinco horas al final no votaron”, en el Perú y en las mesas instaladas en el extranjero.

Según López Aliaga, ese millón de votantes le hubiera dado la votación más alta en los comicios presidenciales y hubiera superado a Fujimori, que es ahora la que se perfila a ganadora.

“Dado que Corvetto está con miedo, sabe que va a terminar 20 años en la cárcel, sabe que él no ha actuado solo, su gerente de sistemas también está yendo a la cárcel, han dejado la base de datos sin candado, con la puerta abierta”, explicó.

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