Rafael López Aliaga busca volver a la MML como teniente alcalde tras su derrota electoral, según Francis Allison

El burgomaestre de Magdalena, Francis Allison, afirmó este martes que Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular, busca regresar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como teniente alcalde tras su derrota en las elecciones generales del pasado 12 de abril.
“Como es sabido, yo soy postulante a la alcaldía de Lima. Y Rafael López Aliaga quiere volver ahora como teniente alcalde. Él va a postular como regidor. Él ya ha hecho público que no va a juramentar como senador, con lo cual el Jurado Nacional de Elecciones llamará al accesitario”, declaró en una entrevista con La República.
PUBLICIDAD
Allison señaló que esta decisión permite al exaspirante presidencial postular a ese cargo, luego de quedar fuera del balotaje al ser superado por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien disputa voto a voto la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular). “Eso es lo que se dice mucho en el mundo político”, añadió.
Seguidamente, mencionó que la relación con López Aliaga se rompió tras unas declaraciones que emitió sobre las políticas de seguridad aplicadas por el exalcalde.
“El Comercio me pregunta si él está liderando la lucha contra la inseguridad ciudadana. Yo explico que no, pero digo que está liderando otras cosas. Me ratifico en esa respuesta, porque él no ha liderado ni se enfrentó a la delincuencia, sino que ha hablado de cosas raras, drones explosivos, macetas que espantan ladrones. Unas tonterías”, expresó.
PUBLICIDAD
Allison aseguró que la delincuencia aumentó durante esa gestión, algo que considera “indiscutible”, y manifestó su rechazo al estilo del exaspirante. “No me gusta que el político insulte. Lo rechazo. No quiero ser parte de este tipo de política”, afirmó.
En otro momento de la entrevista, criticó la situación financiera de la MML y cuestionó el manejo de fondos durante la gestión de López Aliaga: “La municipalidad está en estado caótico, con una deuda inmensa y una forma de conseguir el dinero que ha sido cuestionada”, concluyó.
El líder de Renovación Popular insiste, sin aportar todavía prueba alguna, en denunciar un “fraude” en los comicios debido a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron grandes retrasos en la apertura de locales en la capital, e incluso la extensión de las elecciones al lunes en trece colegios que no pudieron abrir, con 52.000 electores en conjunto.
PUBLICIDAD
Desde la primera vuelta, endureció sus críticas hacia el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien acusó de haber elaborado “una estrategia cubano venezolana” para que “un millón de peruanos cansados de esperar cinco horas al final no votaron”, en el Perú y en las mesas instaladas en el extranjero.
Según López Aliaga, ese millón de votantes le hubiera dado la votación más alta en los comicios presidenciales y hubiera superado a Fujimori, que es ahora la que se perfila a ganadora.
“Dado que Corvetto está con miedo, sabe que va a terminar 20 años en la cárcel, sabe que él no ha actuado solo, su gerente de sistemas también está yendo a la cárcel, han dejado la base de datos sin candado, con la puerta abierta”, explicó.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Día Internacional del Juego: la fecha que recuerda esta actividad como derecho en la vida cotidiana
Al consagrar una efeméride anual, el organismo coloca a la actividad lúdica como factor de aprendizaje, bienestar e inclusión, y reabre el debate sobre cuánto espacio real concede la vida adulta
Mónica Torres rompe el silencio en 'La Granja VIP' y aclara por qué temió una ruptura con Carlos, el hijo de Eva Ayllón: "Me asustó"
La participante del reality contó que pasó semanas llena de dudas por la falta de contacto con el músico, hasta que un esperado encuentro durante las elecciones terminó por tranquilizarla
IPD distinguió con los Laureles Deportivos a 11 atletas y paraatletas por sus destacados logros internacionales
En una ceremonia realizada en los exteriores del primer escenario del país, el máximo ente deportivo nacional reconoció a los representantes peruanos con la máxima recompensa honorífica
Oleaje anómalo en costa peruana se extenderá hasta el 17 de junio: Marina e Indeci alertan por riesgos en playas y puertos
La fuerza de las olas ya provocó emergencias en regiones del norte, centro y sur del país, por lo que el COEN mantiene vigilancia permanente y coordinación con autoridades locales
Ni indulto común ni gracia humanitaria: Comisión rechaza pedidos de Pedro Castillo y los manda al archivo
El órgano del Ministerio de Justicia evaluó ambos pedidos y concluyó que no cumplen los requisitos legales para ser admitidos, por lo que quedaron descartados
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD