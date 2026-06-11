Alejandra Baigorria responde a Vania Bludau y asegura que sí la considera parte de su círculo cercano: "Esa es mi percepción"

Alejandra Baigorria sale al frente para aclarar sus comentarios sobre su amistad con Vania Bludau, luego de que esta última se mostrara afectada por no ser considerada de su 'vínculo más cercano'. Video: Willax / Amor y Fuego

Alejandra Baigorria salió al frente para responder a las declaraciones de Vania Bludau, quien había señalado públicamente que la empresaria no forma parte de su círculo más cercano. Abordada por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’, la también conocida como la ‘Gringa de Gamarra’ fue directa: “Por mi lado, ella es de mi círculo más cercano, es mi amiga, la quiero un montón y nada cambia. Esa es mi percepción, si ustedes quieren preguntarle a ella, a ella, yo no puedo responder por ella”, declaró.

La postura de Baigorria contrasta con la de Bludau, quien tomó distancia públicamente de la empresaria luego de desaprobar la conducta de Said Palao —esposo de Baigorria— en Argentina, episodio que generó un amplio debate en el espectáculo peruano. Bludau señaló en ese contexto que no había conversado con Baigorria al respecto y que no la considera parte de su entorno cercano.

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Baigorria, al ser consultada sobre esas palabras, optó por no confrontarlas directamente y se limitó a exponer su propia versión del vínculo. “Cada uno tiene derecho de decir lo que piensa y lo que siente. Yo estoy perfectamente bien con todo el mundo, con Vania y con todo el mundo, así que por mi lado es lo que puedo decir”, afirmó.

Sin conversación pendiente, pero sin molestia

La empresaria también confirmó que, desde las declaraciones de Bludau, no ha tenido oportunidad de hablar con ella, aunque aclaró que eso no responde a un distanciamiento sino a la carga de compromisos que maneja.

Alejandra Baigorria contradijo a Vania Bludau y afirmó que sí la considera parte de su círculo cercano.

“Tengo un montón de cosas que hacer y ya en su momento conversaré con ella, pero como digo, a mí no me molesta lo que puedan decir las personas porque es su sentir, yo no soy quién para decirles: ‘tú tienes que sentir esto o pensar en esto’, cada uno es libre de ser como quiere ser”, señaló.

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Al ser presionada sobre si el vínculo con Bludau se había visto afectado, Baigorria fue enfática en descartar cualquier quiebre. Para la empresaria, la amistad no depende de la frecuencia del contacto. “Cada uno tiene una percepción distinta de la amistad. Para mí puedo no ver a una persona por cinco años y va a seguir siendo mi amiga. No ha pasado nada para yo decir ‘chau’”, concluyó.

La reconciliación entre la madre de Baigorria y su hermana Thamara

Al margen de la situación con Bludau, el entorno familiar de Baigorria también registró una novedad. Verónica Alcalá, madre de la empresaria, reapareció en redes sociales junto a su hija menor Thamara Medina, en lo que pareció ser una señal de reconciliación tras el escándalo que protagonizaron durante la boda de Baigorria con Palao en 2025.

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Alcalá publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Thamara acompañada de un mensaje afectuoso: “Te amo, Thamara, eres mi clon, eres como yo tal cual, no me interesa nada de nada, solo somos tú y yo”.

La modelo explicó los motivos por los que dio esas declaraciones luego de exponerse el ampya de Said Palao en un yate en Argentina | Willax

La publicación llamó la atención porque la imagen fue recibida con “me gusta” por parte de Sergio Baigorria, hermano de Alejandra, quien durante el conflicto se había posicionado públicamente del lado de su madre.

El antecedente del conflicto fue el enfrentamiento físico y verbal que Thamara protagonizó contra Alcalá en los exteriores del local de la recepción nupcial, episodio que fue registrado en video y difundido ampliamente. Meses después, Thamara rompió su silencio para explicar que su reacción fue consecuencia de haber crecido en un entorno familiar marcado por violencia y situaciones traumáticas.

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“Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos”, relató en un video publicado en sus redes sociales.

Alejandra Baigorria optó en su momento por no pronunciarse públicamente sobre las declaraciones de su hermana y dejó de seguirla en Instagram, marcando distancia en el plano digital. Alcalá, por su parte, había declarado ante la prensa que perdonaba a Thamara. La publicación reciente de ambas juntas y sonrientes sería la primera señal pública de que el conflicto entre madre e hija habría quedado atrás.